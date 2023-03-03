Почему в эпоху неолита люди в своих поселениях строили одинаково кривые улицы

В истории человечества период неолита был своеобразным этапом перехода людских общин от собирательства и охоты к производящему хозяйству. Повсеместно поселения людей разрастались, становясь более крупными. Изменилась и их компоновка. Теперь дома в «населенных пунктах» располагались не как прежде, хаотично – появились первые улицы. Занимаясь исследованиями на раскопках поселений эпохи неолита в Центральной и Восточной Европе, археологи обнаружили, что дома в них располагались по слегка искривленной дуговой линии.
Археологическое геомагнитное сканирование
Современные археологи вот уже более десятилетия имеют доступ к обширнейшему источнику информации о жизни и быте древних человеческих цивилизаций. И все это благодаря новой технологии геомагнитного сканирования. Специальное оборудование помогает исследователям не только фиксировать в геомагнитном поле планеты всевозможные аномалии, но и сразу же наносить их на карты.
Так проводится археологическое геомагнитное сканирование / Источник: archeology.kz
Именно с помощью геомагнитного сканера международная группа археологов, в которую вошли специалисты из Германии и Словакии, обнаружила некоторую непрямолинейность в форме улиц древних поселений людей эпохи неолита. Ученые заметили, что все постройки были расположены по едва заметной дуге, а не по прямой, как это казалось бы должно быть.
Глина, как индикатор криволинейности
В большинстве своем люди неолита сооружали дома с использованием глины в качестве основного строительного материала. Скопления ее отчетливо просматриваются на результатах геомагнитного сканирования. Все это позволяет ученым определять не только размеры построек, но и их количество, а также порядок расположения на местности без археологических раскопок больших площадей.
Пример карты, составленной компьютером после геомагнитного сканирования местности / Источник: susu.ru
Именно во время обработок карт данных, полученных с помощью геомагнитного сканирования одного из древних поселений на территории современной Словакии, археологи и заметили весьма необычную «криволинейную» закономерность в расположении построек. Данное селение было весьма крупным и относится учеными к культуре линейно-ленточной керамики – одной из наиболее ранних человеческих культур Центральной Европы, существовавшей в VI-V тысячелетиях до нашей эры.
Особенности застройки поселений неолита
В результате исследований, проведенных учеными в разных поселениях неолита, было установлено, что в среднем все дома стояли примерно одно человеческое поколение. Таким образом, через равные интервалы продолжительностью в 35-40 лет людям приходилось возводить рядом с обветшавшими жилищами новые.
Реконструированное поселение эпохи неолита возле озера Дуранкулак в Болгарии / Источник: ipark.bg
Используя радиокарбонный метод исследований, немецко-словацкая группа ученых установила возраст всех построек в неолитическом поселении. Это помогло археологам составить общую хронологическую картину застройки древнего городища.
Координатор и руководитель исследований, доктор Кильского Университета им. Кристиана Альбрехта (Германия) Нильс Мюллер-Шиссель, в научном отчете подчеркнул, что именно благодаря новой методике экспертам удалось установить необычную закономерность. Абсолютно все «новые» неолитические постройки характеризуются едва заметным отклонением своей оси от предыдущих строений в сторону против часовой стрелки.
Дом поселения эпохи неолита. Археологический парк Плочник, Сербия / Источник: bbc.com
Подобное отклонение характеризируется особым психологическим фактором, который ученые называют pseudoneglect, или эффект «псевдопренебрежения».
Психологический эффект «псевдопренебрежения»
Данная особенность человеческого пространственного восприятия была выведена психологами еще в 80-х годах XX века. Заключается эффект «псевдопренебрежения» в том, что большинство людей воспринимают своей левой частью поля зрения все объекты немного большими, чем точно такие же, которые находятся в правой его части.
Пример эксперимента с эффектом псевдопренебрежения / Источник: researchgate.net
В процессе научных экспериментов «псевдопренебрежение» проявляется следующим образом. Всем участникам выдают лист бумаги, на котором изображена горизонтальная прямая линия. Далее людей просят разделить ее пополам. Большинство из «испытуемых» ставят «центральную точку» чуть левее реальной середины линии.
Во времена неолита, когда перед людьми возникала задача возведения нового строения на определенном расстоянии от других домов – они старались разместить его на одной линии с более старыми постройками. Однако, не имея инструментов для проведения точных замеров, строители эпохи неолита постоянно отклонялись от заданного ориентира.
Погрешность возрастом в несколько эпох
Чтобы доказать свою теорию с эффектом псевдопренебрежения, археологи проверили ее по данным, собранным с помощью геомагнитного сканирования, из других человеческих поселений эпохи неолита. И не только на территории Словакии, но и в Германии, и во Франции. Поразительно, но результаты «строительного ориентирования» были идентичными.
Исследования поселения неолита в Словакии / Источник: twitter.com
Раньше ученые уже наблюдали подобную «непрямолинейность» не только в неолитических, но и в человеческих поселениях других эпох. В частности, эффект псевдопренебрежения встречается также в организации строений и погребений эпохи железного века. Однако до настоящего времени наука не могла объяснить подобную «архитектурную криволинейность».
Ценность научного открытия
Поняв причину кривизны улиц первых крупных человеческих поселений, ученые во многом упростили себе будущие исследования. Теперь археологи с помощью геомагнитного сканирования смогут получать еще больше ценной информации, не углубляясь (в прямом и переносном смысле) в раскопки.
Остатки неолитического поселения на территории Турции / Источник: facebook.com
Также ученые справедливо считают, что данное открытие сможет подсказать и совершенно новые подходы для более глубокого изучения других эпох человеческой цивилизации. Кроме того, криволинейность улиц неолита является еще одним уроком для современных архитекторов – если хотите, чтобы все было ровно – не стоит строить «на глаз».
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