14 реалистичных картин Караваджо, от которых мурашки по телу

Микеланджело Караваджо – итальянский художник, прославившийся своим творчеством в период между 1590-ми и 1610-ми годами. Он сыграл значительную роль в вдохновении живописи барокко и его произведения искусства значительно изображали физическое, а также эмоциональное состояние человека. Легендарный живописец использовал технику светотени, отмеченную сказочным взаимодействием света и тьмы, которое называлось тенебризмом.
1. Призвание апостола Матфея
Призвание апостола Матфея.
Это один из шедевров Караваджо, где изображена тема Иисуса, вдохновляющего Матфея идти по его стопам. Благодаря представлению этой картины, художнику удалось запечатлеть бессмертные и мирские миры в одной рамке. Произведение было написано для капеллы Контарелли или часовни Контарелли, и в настоящее время оно висит рядом с мученичеством Святого Матфея.
2. Вакх, 1595 год
Вакх.
Знаменитая картина маслом, представляющая чувственный образ молодого мальчика, одетого как Вакх, лежащего в головном уборе из виноградных листьев и винограда, откинувшись в уникальной позе, возясь со своим платьем. Перед ним лежали фрукты и красное вино, а в руке он держал кубок, возможно приглашая своих зрителей принять участие в празднике. В изображении могут быть следы гомоэротизма, и, как утверждают многие критики, а вместе с ними и искусствоведы, Караваджо мог выражать свои собственные романтические чувства через этот образ. Помимо всего этого, ходят слухи о том, что моделью является сам художник.
3. Медуза, 1595-1598 гг.
Медуза.
Две версии этой картины были созданы в 1596 и 1597 годах, где был выдвинут момент казни Медузы Персеем. Картина имеет ужасную привлекательность, поскольку Караваджо проектирует обезглавленную голову Медузы и ставит своё собственное лицо, чтобы захватить все эмоции женского монстра. Ужасный и странный взгляд на лике подчёркивает увлечение художника реализмом и насилием. Поговаривают о том, что сам кардинал Франческо Мария дель Монте поручил художнику написать эту картину, которую он намеревался подарить Фердинандо I Медичи, герцогу Тосканы. Техника тенебризма, включающая тонкий контраст тёмного и светлого наряду с реалистическим подходом, придаёт картине трёхмерную привлекательность, делая её поистине ужасающе прекрасной и пугающе привлекательной.
4. Обращение святого Павла, 1600 год
Обращение святого Павла.
Эта работа вместе с другой картиной, а именно распятие «Святого Петра», была заказана Тиберио Серази, который в итоге отверг оба произведения в первом случае. И несмотря на то, что картины не одержали одобрения, в скором времени были сделаны их вторые версии, которые находятся в часовне Cerasi в настоящее время. В этой работе зафиксировано событие, когда апостол Павел (Савл из Тарса) направлялся в Дамаск, чтобы уничтожить христианскую общину, но изменил свою миссию после того, как увидел Христа. Неровные формы и бессвязные узоры освещения создают ауру кризиса, полностью отражая созданную художником атмосферу.
5. Нарцисс, 1597–1599 гг.
Нарцисс.
«Нарцисс» – популярная тема классической мифологии, сосредоточенная вокруг красивого юноши, который влюбляется в своё собственное отражение и умирает после того, как его переполняют страсть и одержимость, был отчетливо представлен Караваджо. Здесь видно, как юный паж страстно вглядывается в своё собственное изображение, искаженное и разбитое. Здесь во всей красе реализована концепция тенебризма, где художник резко контрастирует между светлыми и тёмными пространствами, придавая некоторым деталям и элементам невероятную глубину. Кроме того, темнота, царящая вокруг центрального персонажа, добавляет ощущение меланхолии, навевая тоску и состояние необоснованной тревоги.
6. Обезглавливание Иоанна Крестителя, 1608 год
Обезглавливание Иоанна Крестителя.
Ещё один шедевр Караваджо и значительное произведение в мире западной живописи, где главной темой является казнь Иоанна Крестителя. Пока жертва занимает мэйнфрейм, рядом с ним также присутствует Саломея с золотым блюдом в руке для получения головы. Как оказалось, помимо Саломеи, есть ещё один свидетель этого ужасного происшествия. Изображение обладает пустым пространством, хотя из-за большой площади холста персонажи изображены в натуральную величину. Контраст между светом и темнотой, помимо использования красного и жёлтого, придают живой и реалистичный вид всему произведению искусства.
7. Корзина фруктов, 1596 год
Корзина фруктов.
Пожалуй, это один из самых живописных натюрмортов художника, на котором изображена плетёная корзина, наполненная летними фруктами, стоящая на краю уступа. Караваджо намеренно представляет детали так замысловато, что червивое яблоко, высушенный лист и запылённый виноград тут же бросаются в глаза, акцентируя на них внимание.
8. Давид и Голиаф, 1599 год
Давид и Голиаф.
Здесь представлена одна из ранних картин Караваджо – библейская тема Давида и Голиафа. Давид, юноша, как видно, схватил Голиафа за волосы. Взаимодействие между светом и тьмой было сказочно изображено здесь. Только посмотрите на то, как художник мастерски создал контраст, подчёркивая ноги, плечи и руки Давида яркими бликами, в то время как темнота преобладает повсюду. Первоначально картина была перегружена мелодрамой, где было спроецировано ужасающее и паническое лицо Голиафа. Он изменил это позже, сосредоточив основное внимание на Давиде, чьё лицо было скрыто в темноте.
9. Положение во Христе, 1603-1604 гг.
Положение во Христе.
Это один из лучших алтарей Караваджо, сделанных для часовни в Chiesa Nuova. Группа из шести человек видна в кадре с Иоанном евангелистом, держащим верхнюю половину тела Христа. А Святой Никодим, который выдёргивал гвозди из его ног, поддерживает нижнюю часть тела Христа. Форма и движение в картине диагональные, а её реалистичность вызывает неподдельный интерес у зрителя. В нижней левой части изображено растение под названием коровяк, которое, как говорили, обладает целебными свойствами, а также защищает от злых духов, символизируя таким образом победу над смертью и Воскресение. Это произведение искусства послужило вдохновением для Рубенса, Жерико, Сезанна и Фрагонара.
10. Ужин в Эммаусе, 1601 год
Ужин в Эммаусе.
Ещё одна увлекательная картина Караваджо сосредотачивается вокруг времени, когда после Воскресения Иисус становится видимым для своих учеников Клеопы и Луки, в Эммаусе (город, о котором говорится в Новом Завете), но исчезает из их места в кратчайшие сроки. Изображение персонажей в натуральную величину на тёмном фоне создаёт необычную ауру.
11. Давид с головой Голиафа, 1607 год
Давид с головой Голиафа.
Художник придаёт этой работе реалистичный оттенок, изображая голову Голиафа, свисающую с руки Давида, с кровью, капающей повсюду.
12. Юдифь и Олоферн, 1598-99 гг.
Юдифь обезглавливает Олоферна.
Эта работа проливает свет на библейское событие Юдифь, молодой, очаровательной вдовы, обезглавившей ассирийского генерала Олоферна путём обмана. Моделью в роли Юдифь считается Филлида Меландрони, которая даже позировала для большинства других работ Караваджо. Ходят слухи о том, что художник, сделал и вторую версию этой картины, которая была обнаружена в 2014 году в Тулузе, хотя её подлинность всё ещё под вопросом.
13. Гадалка, 1594 год
Гадалка.
Есть две версии этой картины, сделанные в 1594 и 1595 годах соответственно, хотя даты были оспорены в обоих случаях. Бедно одетый мальчик занимает центральную рамку вместе с цыганской девочкой, которая читает его ладонь. Есть чувство удовольствия, когда они оба смотрят друг другу в лицо. При внимательном осмотре картины замечено, что девушка лукаво снимает с мальчика кольцо, нежно поглаживая его руку. Джованни Петро Беллори, который написал биографию Караваджо, упоминает, что женская модель – это прохожий, которого художник выбрал, чтобы сохранить оригинальность в своей работе, а не черпать вдохновение у своего мастера.
14. Музыканты, 1595 год
Музыканты.
Картины с музыкантами за работой, казалось, были популярной темой в то время, как Церковь начала поощрять возрождение в области музыки. Говорят, что до сих пор эта группа была самой сложной и амбициозной из работ Караваджо, поскольку ему было трудно чётко представить четыре фигуры, что придавало ей неуклюжий эффект. В настоящее время картина находится в плачевном состоянии, хотя её оригинальность сохранилась.
По материалам сайта artisticjunkie.com
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