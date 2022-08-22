Призраки, которые появляются в канун Рождества

У любого привидения есть свои излюбленные часы, когда оно возвращается в мир живых. Некоторые духи выбрали именно канун Рождества, чтобы напомнить людям о себе. Что это за призраки и где они бродят — читайте в нашем материале.
Зачарованное Рождество в Алькатрасе
У острова Алькатрас в заливе Сан-Франциско мрачная и таинственная история.
Благодаря своему расположению в середине залива с ледяной водой и сильными морскими течениями, остров был естественным образом изолирован. Так что очень быстро армия США стала рассматривать остров как место для содержания военнопленных.
В апреле 1934 года военная тюрьма получила новое лицо и новую направленность — Алькатрас превратился в федеральную тюрьму. Даже сегодня гостям острова становится не по себе во время коротких визитов — они слышат шепчущие голоса в стенах, скрежет металла и бряцанье тяжелых тюремных дверей. Как-то раз в 40-е годы тюремный надзиратель Джеймс Джонстон решил поддержать своих подчиненных, вынужденных проводить праздники вдали от родных, закатив рождественское пиршество. Ужин был в самом разгаре, когда неожиданно перед смотрителями появился дух в сером костюме и со старомодными баками на лице. Температура в комнате тут же упала на несколько градусов (или это празднующие задрожали от страха?). Дух пристально оглядел присутствующих и растворился. Никто больше так и не сумел продолжить веселье.
Невеста в коробе
Трагичная история произошла в начале XVII веке с девушкой Анной, которая в канун Рождества вышла замуж за молодого лорда Ловелла. Молодые были влюблены, невеста — весела. По старинной английской традиции молодоженов должны были сопровождать в спальню все гости торжества, но вместо этого Анна предложила сыграть в игру. Невесте хотелось поиграть в прятки.
Анна спряталась в доме, а развеселившиеся гости во главе с женихом кинулись ее искать. Они обшарили весь дом, от подвала до чердака, но ни следа Анны не обнаружили. Поначалу приняв все за шутку, гости звали ее по имени, но все тщетно. Анна будто растворилась в воздухе. И хотя вскоре стали поговаривать, что молодая жена сбежала, лорд Ловелл не верил в это — спустя месяцы и годы он продолжал искать свою суженую.
И вот однажды, спустя 50 лет с ее исчезновения, он задумал перестроить дом. Во время разбора деревянных панелей лорд обнаружил тайную комнату в дальнем углу просторного чердака дома Брамсхилл. В той комнате стоял большой деревянный ящик — задвижка на крышке была закрыта. Откинув крышку, лорд Ловелл едва не лишился чувств. Внутри лежала его молодая жена, все еще в свадебном платье, сжимая засохший букет. Внутренняя сторона ящика вся была в царапинах, оставленных ногтями Анны, пытающейся выбраться из ящика.
С тех пор неупокоенный дух молодой девушки бродит по дому Брамсхилл, что в Хэмпшире, и ищет своего уже давно погибшего жениха.
Призрак обезглавленной королевы
Анна Болейн была второй женой кровожадного английского короля Генриха VIII. Именно ради красавицы Анны король разорвал все отношения с католической церковью, стремясь получить развод со своей первой женой Екатериной Арагонской.
Анна очаровала его своей грацией и умом, но любовное наваждение длилось недолго. Спустя всего четыре года после брака король выбрал себе другую фаворитку — Джейн Сеймур, а об Анне же стал говорить, будто бы она вынудила его жениться на себе. Стоило поползти по двору гнусным сплетням о любовной связи Анны Болейн, как жестокий правитель мгновенно поддался уговорам и поверил злым языкам. В 1536 году Анну Болейн обезглавили.
Говорят, что дух Анны Болейн появляется в канун каждого Рождества на мосту в ее родных землях — в замке Хивер. Серая прозрачная фигура королевы уныло бредет через реку Хивер, оплакивая свою судьбу. Быть может, она появляется в единственном месте, где когда-то была счастлива.
Отель «Полумесяц»
Отель «Полумесяц» расположен в городке Эврика Спрингс в Арканзасе. Он был построен в 1886 году. Говоря об отеле, люди частенько упоминают призраков, населяющих его комнаты. Особенно активными духи почему-то становятся по праздникам. На одно Рождество, когда служащие отеля накрыли рождественский ужин, они вдруг обнаружили, что елка сдвинута с одного угла зала в другой. В другой раз меню были разбросаны по всей столовой.
Кому-то явно не хотелось, чтобы тут праздновали. Наконец, некоторые постояльцы заверяют, что своими глазами видели призрачные фигуры, вальсирующие среди праздничных декораций.
Короли Вавельского замка
Вавельский замок возвышается на Вавельском холме в Польше. В этом холме скрыта глубокая пещера, известная как «Драконья яма» (Smocza Jama). Согласно легенде, когда-то там жил огромный змий, терроризировавший всю округу. Но его победил принц Крак, тем самым освободив Польшу от многолетнего драконьего гнета.
Если пройти по пещере, можно найти тайный ход, ведущий в палаты, где каждый год 24 декабря погибшие короли Польши держат совет, тревожась о судьбах родной страны.
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