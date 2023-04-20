Как сложилась судьба канадских сестёр-пятернашек

Мать была в ужасе и просто не знала, что ей делать с пятерняшками.

Пятерняшки Дионн.

Бедный фермерский дом был не очень удачным местом для обеспечения хороших условий для пятерняшек.

Пятерняшки Дионн с доктором Алланом Дефо.

Эльзир и Олива Дионн со своими пятерняшками.

Одна маленькая ошибка стоила счастья всей семье.

За девочками ухаживал специально нанятый персонал.

С сёстрами обращались как с принцессами.

Туристы могли незаметно наблюдать за играми пятерняшек.

За 9 лет пятерняшки принесли штату Онтарио более 50 миллионов долларов США прибыли.

Взрослые сёстры-пятерняшки Дионн со своим отцом и священником.

После того как девочкам исполнилось 18, они уехали учиться в Квебек.

Музей пятерняшек в доме где они жили.

Реклама с сёстрами Дионн.

Сувенирные куклы-пятерняшки.

Три сестры на презентации книги об их семье.

Аннет и Сесиль Дионн в 2017 году.

Всё, что происходило с пятерняшками напоминало какое-то чудовищное шоу.