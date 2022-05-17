Древние пугающие находки из могил

Человеку со слабой психикой не стоит мечтать о карьере археолога. Найти Трою и древние сокровища шансов, честно говоря, маловато. Зато обнаружить в земле пугающие свидетельства древних бесчеловечных ритуалов «везет» многим, ведь наши предки были далеки от современных норм морали. Многие народности практиковали жервоприношения и даже каннибализм… Взгляните, к примеру, на эти шокирующие открытия, которые могут испугать до смерти и бывалого полицейского.









Массовая резня

Призраки прошлого

Романтический сад дона Хуана

Дети сатаны

Кладбище последней надежды

Дом ужасов

Будни рантье