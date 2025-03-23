5 популярных мифов об оружии, которые появились благодаря боевикам

Боевики 90-х-2000-х поражали своими спецэффектами, но имели мало общего с реальностью
Замечали, что у киногероев практически никогда не иссякают силы, один хороший парень может победить дюжину плохих, а магазины пистолетов практически безразмерные? Подобные клише часто встречаются в голливудских боевиках, но стоит помнить, что фильмы - это не реальность. Постановочные драки со Сталлоне или Стэйтемом похожи на настоящие перестрелки и бойню примерно так же, как и балет «Лебединое озеро» на движения птиц. Однако действия в боевиках стали настолько популярными, что зрители воспринимают все происходящее на экране за правду.
1. При взрыве гранаты люди разлетаются в разные стороны
Граната поражает осколками, а не взрывной волной / Фото: ik.arhano.ru
Граната в кино создает эффект мини-атомной бомбы, когда от одного взрыва все люди вокруг разлетаются как марионетки. Однако настоящие боевые припасы не настолько мощные, да и поражают они не самим взрывом, а шрапнелью. Конечно, это зависит еще и от типа гранаты, однако взрывной волны едва достаточно для того, чтобы подбросить в воздух хотя бы одного человека. А вот контузить боеприпас может очень быстро.
2. Мины издают щелчок перед взрывом
Если наступить на мину в фильме, от нее сразу же последует звуковой сигнал, свидетельствующий о грядущем взрыве / Фото: moe-online.ru
Противопехотные мины - одно из самых опасный и коварных оружий. С 1980-х годов их пытаются запретить, поскольку мины наносят чрезмерные повреждения и имеют довольно неизбирательное действие. Даже после окончания боевых действий, на них продолжают подрываться люди и животные. В 1996 году более ста стран мира подписали Оттавский договор, согласно которому запрещено применять противопехотные мины в международных конфликтах. К сожалению, оружие по-прежнему используют в религиозных и локальных междоусобицах. Однако главная его особенность - быстрая реакция и беззвучность. Если наступить на мину в фильме, от нее сразу же последует звуковой сигнал, свидетельствующий о грядущем взрыве. В реальности же никакого предупреждения не будет. При соприкосновении мина срабатывает молниеносно.
3. Не открывается замок? Его можно прострелить!
Оружие может только навредить, ведь выстрел повредит внутренний механизм, а сам замок заклинит / Фото: sun9-61.userapi.com
Помните, как эффектно выглядят сцены, где герои простреливают замки и отпирают заветные двери? Жаль, что в реальности все не так просто. В случае с неодушевленными предметами оружие может только навредить, ведь выстрел повредит внутренний механизм, а сам замок заклинит. В результате открыть дверь станет еще сложнее. Если уж использовать оружие, то потяжелее, такое, чтобы вместе с замком снесло и замочную скважину. В противном случае намного удобнее использовать ту же шпильку или другие, более «элегантные» отмычки.
4. Умирать сразу же после после получения пули
Либо герой получает сотни пуль, но по-прежнему мужественно хватается за жизнь, либо мгновенно умирает от первого же огнестрельного ранения / Фото: d2t8nixuow17vt.cloudfront.net
Киноиндустрия бросается из крайностей в крайности. Либо герой получает сотни пуль, но по-прежнему мужественно хватается за жизнь, либо мгновенно умирает от первого же огнестрельного ранения. Безусловно, если пуля попала в голову, сердце или позвоночник, смерть будет очень быстрой. В остальных случаях есть шансы на выживание, особенно если немедленно обратиться за медицинской помощью.
5. Выстрелом в бензобак можно подорвать автомобиль
Если бы создатели кино не отклонялись от законов физики, вряд ли боевики получались столь зрелищными / Фото: s.hdnux.com
В теории подобное развитие событий возможно, но для этого должны быть сопутствующие условия. Предположим, что стрелок продырявил бензобак таким образом, чтобы бензиновые пары равномерно разнеслись по всему автомобилю. Далее он немного подождал, а затем выстрелил в другую часть машины (где уже распределились пары), спровоцировал искру, а вместе с ней и возгорание. Звучит реально, однако видеоблогерам на YouTube так и не удалось воссоздать голливудские спецэффекты.
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