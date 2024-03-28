Как древние майя использовали шоколад, и почему он стал одной из причин падения этой цивилизации

Ел ли кто-то шоколадку, которая была в буквальном смысле на вес золота? А вот жители древней Мезоамерики могли делать это каждый день. Новое исследование показывает, что шоколад стал чем-то вроде денег в разгар могущества майя, а также что утрата этого деликатеса, возможно, сыграла свою роль в падении знаменитой цивилизации.
Никто не станет спорить с тем, что без денег попросту никуда, и что это одно из самых важных понятий в истории человечества. Некоторые их любят, другие ненавидят, но факт заключается в том, что заработку денег люди посвящают очень много времени. Хотя сегодня все привыкли к бумажным купюрам, ряд предметов, использовавшихся в качестве наличных денег на протяжении всей истории, были откровенно необычными. К примеру, на островах Палау и Яп четырехтонные каменные диски, называемые «камнями Раи», до сих пор используются для измерения богатства местных жителей. В Новой Франции в XVIII веке законной валютой стали игральные карты, поскольку поставки золота и серебра неуклонно сокращались. Колониальная Вирджиния использовала в качестве валюты табак, а в Британской Канаде вместо металлических монет применяли бобровые шкуры.
Самая сладкая валюта в мире.
Но, возможно, самая странная валюта принадлежала народу майя. Они для оплаты налогов и торговли использовали... какао-бобы, из которых делается шоколад.
Почему именно какао-бобы
В статье, опубликованной в журнале «Экономическая антропология» Джоан Барон из Bard Early College Network, утверждает, что изображения какао-бобов в произведениях искусства майя демонстрируют то, как шоколад постепенно превращался из еды (хотя и достаточно ценной) в деньги, используемые для покупок и оплаты налогов.
Майя, как и любая другая культура, изображали повседневную жизнь в своем искусстве. Есть один интересный факт. На самых ранних художественных работах было изображено очень мало какао-бобов, причем их явно использовали в качестве еды. А к VIII веку какао было уже практически на всех изображениях, причем шоколад уже использовали как для оплаты налогов, так и в торговле. Вся фишка в том, что в качестве налогов каждый год выплачивали 11 миллионов бобов, а в пищу употребляли только 2 миллиона. Соответственно, что знати оставалось делать с девятью миллионами бобов, кроме как не использовать их в качестве денег.
Возможно, что майя начали изображать какао-бобы чаще в своем искусстве только после того, как официально сделали их деньгами. Тем более стоит вспомнить, что позже это же начали делать ацтеки (есть задокументированные свидетельства этого).
Почему майя считали эти бобы такими ценными
Мезоамериканцы выращивали какао с 2000 года до н.э., изначально делая из него слабоалкогольный напиток. Позже местные жители разработали пенистый безалкогольный напиток, похожий на горячий шоколад. Эта освежающая «вкусняшка» быстро стала более популярной, чем его предшественник, и применялась в подношениях богам. Шоколад настолько полюбили, что для какао придумали свое божество, которому регулярно поклонялись.
Коренной мексиканец наливает шоколад (изображение из Кодекса Тудела)
Натуралист XVI века Франциско Эрнандес обнаружил, что хотя на территории современной Мексики росло четыре вида какао-бобов, только самые маленькие зерна пускали на приготовление горячего шоколада. Бобы большего размера использовались только для обмена.
Испанские завоеватели Мексики также отметили, что, поскольку качество бобов нередко определялось их внешним видом, предприимчивые майя и ацтеки начали подкрашивать некачественные бобы пеплом. Порой кажется, что из чего бы не делать деньги, все равно их будут подделывать.
Как люди выращивали деньги на деревьях
Изображение божества Ицамна, которому приносят подношения из какао-бобов и шоколадных напитков
Поскольку дерево какао довольно привередливое (оно любит расти в сильно влажной почве), люди просто не могли просто выращивать деньги у себя на заднем дворике. Только в определенных регионах родины майя можно было производить бобы в больших количествах. Поэтому переизбытка шоколада никогда не было, и его ценность не снижалась.
Как шоколад был связан с падением империи майя
Ученые предполагают, что нарушение поставок бобов могло поспособствовать падению цивилизации майя, вызвав острый экономический коллапс. Тем не менее, это только теория, поскольку другие считают, что дефицит одного товара умеренной стоимости вряд ли может привести к разрушению цивилизации.
Итак, хотя золотые и серебряные монеты были популярны у большинства цивилизаций, приведенные выше примеры показывают, что приложив немного креативности в качестве денег можно использовать все, что угодно. Да и разве, честно говоря, все не были бы рады, если им время от времени платили шоколадом.
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