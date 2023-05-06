12 уловок в ресторанных меню, которые водят вас за нос

Ресторанные меню — это гораздо больше, чем просто список блюд и цены к ним. Вместе с интерьером ресторана меню формирует первое впечатление клиента о заведении. Наивно было бы полагать, что в меню нет уловок, которые незаметно, но эффективно избавляют вас от денег.
Начинается всё даже не с меню, а с прелюдии к нему. Вы когда-нибудь заходили в ресторан или кафе, чтобы просто перекусить овощным салатом, а выходили с набитым животом? Скорее всего, это не было стечением обстоятельств. Существует множество возможностей повлиять на ваш выбор или разбудить аппетит. Спокойная мелодия? Шотландское исследование выявило, что клиенты тратят на 23% больше, когда играет классическая музыка. Красные стены стимулируют аппетит. И, конечно же, дизайн меню. Красочные картинки и грамотное использование психологии гостя заставят его захотеть буквально каждое блюдо. А на какие удочки попадались лично вы?
В меню нет знаков валют
Для многих клиентов символы рубля, доллара или любой другой валюты — это повод для беспокойства за кошелёк. Если же человек видит только «голые» цифры без привязки к обозначению денежного символа, он меньше волнуется — и охотнее тратит.
Цены заканчиваются на «5»
Все уже привыкли к старой уловке магазинов, где товары стоят по 999 рублей. Этим больше не удивишь. Рестораны либо округляют цену, либо заканчивают её пятёркой, например, 395 рублей.
Использование в названиях блюд «вкусных» согласных
Что такое «вкусные» согласные? Это буквы, произношение которых совпадает с процессом еды, такие как Б, В, Н. Кёльнский университет провёл исследование, в котором люди считали более вкусными блюда, начинающиеся со «вкусных» букв. «Нежный венгерский барашек в маринаде». Звучит?
Рамки вокруг названий
Выделенное чертой название привлекает внимание, заставляет думать, что блюдо особенное. Такой трюк хорошо работает для всего, что стоит недорого и получает большую наценку.
Символы лучше названий
Многие рестораны взяли на вооружение систему условных обозначений, прямо как на географических картах. Чтобы, например, лишний раз не писать слово «полезный» и не вызывать негативных ассоциаций с чем-то невкусным, в меню рядом с названием блюда ставится особый значок в виде сердечка или листа дерева.
Жирный шрифт и эпитеты
Люди замечают надписи жирным шрифтом на 42% чаще, чем обычным. А разнообразные прилагательные, вроде «изысканный» или «пышный», повышают интерес клиента к блюду ещё сильнее.
Курсив тоже помогает
Обычно его используют для алкогольных напитков вроде вина или виски. Название ассоциируется с надписью на настоящей бутылке и «передаёт» ощущение качества напитка.
Длинные названия привлекают внимание
Чем поэтичнее и полнее название блюда, тем выше шанс, что оно притянет к себе взгляд. Главное, чтобы оно выделялось среди остальных блюд. Если каждое название в списке будет огромным, меню не заинтересует.
Левый верхний угол
В меню есть своя иерархия мест. Самое лучшее положение — левый верхний угол, куда практически каждый, открывая меню, смотрит в первую очередь. Ведь и повествование в книгах традиционно начинается с правого верхнего угла. Когда туда помещается самое дорогое и вычурное блюдо, гость автоматически начинает сравнивать остальные пункты списка именно с ним.
«Шеф рекомендует!»
Эта фраза — просто другой вариант сказать: «А ну, закажи это!» Так рестораны стараются продавать наиболее прибыльные блюда и уводить вас от ваших собственных предпочтений.
Откуда это?
Рестораны часто используют названия регионов вместе с названиями ассоциирующихся с ними блюд. Например, просто «плов» будет продаваться хуже, чем «узбекский плов».
Бренды заставляют доверять
Упоминание в названиях известных своим качеством брендов создаёт у гостя иллюзию того, что блюдо или напиток будут вкусными.
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