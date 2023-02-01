Люди описывают самые невероятные необъяснимые вещи, которые когда-либо случались с ними

А с вами когда-нибудь происходили необъяснимые и странные вещи? Многие верят, что определенные знаки даются нам свыше. Все никогда не происходит просто так. Другие же просто забывают о том или ином случае уже через несколько часов после случившего. Но, как известно, все мы разные. Сегодня мы подготовили для вас подборку историй от реальных людей, которые рассказывают невероятные и необъяснимые вещи, которые когда-то с ними случались.
«Я почему-то резко вспомнил о своей бывшей, ровно в тот момент, когда…»
«На самом деле, я даже не могу объяснить, почему этот человек мне вспомнился. Буквально две недели назад я был в продуктовом магазине и внезапно мне в голову пришла мысль о том, что нужно навестить свою бывшую девушку. Мы встречались не так уж и много времени, но, несмотря на это, она запала мне в душу. С того времени прошло уже больше двух лет, и я не знал где она, лишь помнил, что когда-то ее страничка была на Facebook. Именно с него то я и решил начать ее поиск. И нашел. Буквально час назад на ее страничке была опубликована запись от ее родной сестры, в которой говорилось, что моя бывшая девушка умерла от рака. Я был ошарашен этой новостью. Возможно, так она решила попрощаться со мной? Я до сих пор не знаю этого, но и не понимаю, почему именно в тот момент она возникла у меня в памяти. Не думаю, что это было какое-то совпадение. Мне становится невероятно тяжело вспоминать об этом случае. Я тебя помню, Эл».
«Нечто под моей кроватью не давало мне нормально спать, когда я был ребенком»
«Мне страшно вспоминать эту историю даже сейчас, когда мне 25 лет. Конечно, можно списать все то, что со мной приключилось, на банальную детскую фантазию, но, увы, это далеко не так. Я все отчетливо помню, и меня откровенно трясет до сих пор при упоминании той ночи. В общем, когда мне было 12 лет, то я жутко боялся спать. Как-только мама выключала свет в коридоре, меня охватывал такой невероятный животный страх, что сил долго это терпеть не было, и я просто орал и звал родителей. В итоге они включали мою прикроватную лампу, и только так я мог уснуть. Однажды, когда родители забыли это сделать, а я после трудного дня в школе просто завалился спать, случилось нечто ужасное.
Я проснулся посреди ночи от того, что кто-то или что-то постоянно стаскивает мое одеяло. По началу я подумал, что мне это приснилось, но когда я проснулся окончательно, то увидел, что край моего одела просто-напросто сползает с кровати и пропадает где-то под ней. Если честно, то я чуть не сошел с ума. Я не мог пошевелиться от страха и проплакал всю ночь. Когда мои мама и папа пришли ко мне утром, то я был в полнейшей истерике. Я рассказал все им, и, когда папа заглянул под мою кровать, то увидел, что все мое одеяло было скомкано в дальнем углу под кроватью. Конечно, все списали на мою бурную фантазию, но я-то помню».
«Фантом на поле»
«Я живу в Штутгарте, и когда в очередной раз я решил прогуляться по ближайшему полю, то захватил с собой фотоаппарат. В то время я очень любил фотографировать. Я бродил по полю и мой взор в основном был направлен себе под ноги. В один момент рядом со мной кто-то прошептал: «Как дела?». Ну вот вы представили себе эту ситуацию, стою я на огромном поле, вроде как один, и тут внезапно кто-то рядом со мной спрашивает о том, как у меня дела. Сказать, что я конкретно обделался, это ничего не сказать. А теперь давайте проясним, я атеист и не верю во все то, что научно не доказано. Просто решил это упомянуть, так как речь дальше пойдет о странном.
Когда я оглянулся, то увидел рядом со мной человека ростом примерно около одного метра. Я говорю, что это был человек, потому что до сих пор не знаю, был ли это мужчина или женщина, ребенок или взрослый. Это меня шокировало. Одежда этого человека была и не одеждой вовсе. Это были какие-то лохмотья, которые были сшиты или связаны друг с другом просто так. Складывалось такое впечатление, что кто-то пытался сделать что-то наподобие одежды, но у него это слабо получилось. Я ответил, что у меня все нормально и быстро отвел взгляд. Решив не задерживаться долго на одном месте, я развернулся и начал уходить, но что-то внутри меня говорило о том, что мне нужно обернуться и еще раз взглянуть на этого человека, убедиться, что все, что я видел, было реальностью. Когда я все же обернулся, то не увидел никого. Поле, как поле, и не единого человека на нем кроме меня. Я до сих пор не понимаю, что это было».
«Ты это слышал?»
«У меня счастливая семья. Моя жена совсем недавно родила двух прекрасных ребятишек- близнецов. Наша спальня находилась рядом с детской, и вот, в два часа ночи я услышал, что один из малышей плачет. Была моя очередь вставать, поэтому я отправился к детям. Как только я подошел к двери, из-за нее послышался женский голос, который сказал: «Все нормально, мои сладкие. Не плачьте». На мгновение я оторопел. Моя жена спала, и я понятия не имел, кто же это был. Дверь нашей спальни приоткрылась и из нее вышла моя любимая и спросила: «Ты слышал это?». Мы решили проверить комнату малышей вдвоем, но там никого не было».
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