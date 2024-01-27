Секс в Японии до XX века

С нами не соскучишься!

Япония — страна противоречий и контрастов, раскрепощенная и целомудренная. Прожив около 250 лет под железным занавесом, в искусственной изоляции, японцы сформировали собственное отношение к сексу, во многом непонятное «гайдзину» — неяпонцу.









Запретный поцелуй

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