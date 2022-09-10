Такой разный ад

Практическая каждая культура детально описывает загробный мир. Сама идея того, что после смерти человек не просто исчезает, а проходит определённые этапы, стала фундаментом всех религий без исключения. Некоторые верят в то, что душа может переродиться, в представлении других – она наоборот будет метаться по загробному миру и вечно не сможет обрести покой. Но если с райскими садами все вроде понятно, то ад представляет собой крайне интересную загадку.
К примеру, Данте описал подземный мир, состоящий из девяти кругов, каждый из которых отвечает за определенные грехи. Другие же источники описывают ад как место, в котором бегут реки из горячей смолы, на земле горит огонь, в воздухе витает запах гари и серы, а в котлах варятся грешники. Вариантов описаний ада много, и все они весьма любопытны.
Итак, давайте рассмотрим самые интересные описания преисподней в некоторых культурах мира.
1. Обитель лжи (зороастризм)
Исходя из верований зороастрийской религии, первое, что встречает душа умершего человека на своем загробном пути – это огромный каменный мост Чинават, который отделяет мир живых от мира мертвых. В разных источниках описание моста разнится. Находили письмена, в которых Чинават описывали как слишком узкий и хрупкий мост.
Охранниками ему служат два четырехглазых пса. Душа, прибывшая к этой черте, оценивается по поступкам, которые были совершенны ею еще при жизни. Если нехороших дел было слишком много, то Чинават приводит душу прямиком в преисподнюю.
Очень много записей было найдено о демоне Визареше. Он является стражем в мире мертвых. Выходит он из него только за тем, чтобы забрать с собой душу грешника. Обитель лжи, исходя из зороастрийской религии, это зловонное, грязное и ужасное место. Души людей в преисподней подвергают пыткам, что соответствуют грехам, совершенным ими при жизни. Демонов, которые охраняют, а заодно и выступают в качестве палачей, в Обители лжи очень много. Каждый из них отвечает за определенный грех и наказание.
2. Тартар
Так преисподнюю называли древние римляне и греки. Описаний Тартара очень много. В некоторых письменах речь идет о страшном, мрачном месте, где слышны крики и стоны грешников. Все души без исключения перед тем, как попасть в преисподнюю, должны были встретиться с Радамантом. Он являлся судьей, который выносил приговор и назначал наказание исходя из грехов, которые человек совершил при жизни.
Исходя из описаний, которые оставили после себя греки и римляне, Тартар был окружён 3 стенами и рекой из огня, которая носила название Флегетон. Тартар разделялся на несколько частей, и в самой нижней его части обитали Титаны, которые являлись злейшими врагами богов.
Изначально Тартар был местом, куда отправляли всех тех, кто смел угрожать богам Олимпа, но позже это место стало последним пристанищем для грешников.
3. Геенна
В самом начале Геенной называли долину, которая находилась вблизи Иерусалима. Именно там почитатели бога Молоха заживо сжигали маленьких детей и младенцев во время своих жертвоприношений. Немного позже так стали интерпретировать преисподнюю, то есть место, куда отправлялись грешники за свои плохие деяния, которые они совершали при жизни. Геенну представляют в виде большой пустынной местности, где, не прекращаясь, горит огонь, а с неба идет дождь. На земле растекаются реки из расплавленного металла и серы.
4. Туонела
Еще до рождения Христа в Финляндии люди верили, что человеческая душа после смерти бренного тела попадает на берег реки Туони. Там ее встречает перевозчик, которого зовут Тутти. Он обязан доставить ее непосредственно в преисподнюю. Несмотря на многие весьма мрачные и ужасные описания ада в других культурах, Туонела считается самым жутким местом. Во многих записях говорится о том, что в этот загробный мир позволялось брать с собой дорогие сердцу мирские вещи. Именно они позволяли хоть как-то выживать в этом аду.
Большинству живых был доступен проход в загробный мир, чтобы повидаться со своими рано ушедшими родственниками, друзьями и любимыми. Для многих такие встречи заканчивались крайне плачевно. Туонела не подразумевала под собой какие-либо пытки и наказания, но если так рассудить, можно ли считать хорошей перспективой то, что ты будешь вечно жить в загробном мире?
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