20 ужасных блюд, которые заставят ваши желудки сжаться в комок

Нет, это не очередная подборка готовых вылупиться утиных зародышей, жареных тараканищ, тухлой селедки и сыра с личинками. Мы это все тоже видели, а многое даже пробовали. Неприятно, да, но не более. Чтобы найти по-настоящему отвратительные блюда, нам пришлось сильно расширить географию поиска. В итоге получилась подборка самых настоящих кулинарных ужасов, от одних названий которых немного мутит.



1. Глаза тунца — Япония

2. Уитлакоче — Мексика







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3. Шиокара — Япония

4. Жареные пауки — Камбоджа

5. Мактак — Канада, Гренландия, Чукотка

6. Хаукарль — Исландия

7. Столетние яйца — Китай

8. Печенье с осами — Япония

9. Беондеги — Южная Корея

10. Суп из птичьих гнезд — Юго-Восточная Азия

11. Эскамолес — Мексика

12. Саннакчи — Корея

13. Пьяные креветки — Китай

14. Куй — Перу, Эквадор, Колумбия

15. Тепа — Аляска

16. Кровь с молоком — Африка

17. Кровяные блины — Швеция, Финляндия

18. Кровяной тофу — Китай

19. Гусеницы мопане — Африка

20. Суп из летучей лисицы — Индонезия, Палау

И на десерт — мороженое Royal Baby Gaga из Великобритании