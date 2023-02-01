20 ужасных блюд, которые заставят ваши желудки сжаться в комок

Нет, это не очередная подборка готовых вылупиться утиных зародышей, жареных тараканищ, тухлой селедки и сыра с личинками. Мы это все тоже видели, а многое даже пробовали. Неприятно, да, но не более. Чтобы найти по-настоящему отвратительные блюда, нам пришлось сильно расширить географию поиска. В итоге получилась подборка самых настоящих кулинарных ужасов, от одних названий которых немного мутит.
1. Глаза тунца — Япония
В японских магазинах нередко можно встретить странные упаковки, которые «таращатся» на покупателей огромными рыбьими глазами. А во многих кафе, где подают суши, вам предложат отведать эти глаза в приготовленном виде — тушеными или слегка обжаренными. Удовольствие сомнительное: под «резиновой» оболочкой скрывается мягкая жирная субстанция, чем-то напоминающая по вкусу кальмара или осьминога.
2. Уитлакоче — Мексика
Уитлакоче или «кукурузный трюфель» — это грибок, поражающий кукурузные зерна. Споры проникают в початок, разрастаются и изменяют его до неузнаваемости. Сложно представить, кому могло прийти в голову впервые попробовать нечто столь уродливое и несъедобное на вид, но факт остается фактом: уитлакоче в Мексике считается ценным продуктом, а многочисленные блюда с ним — деликатесом.
3. Шиокара — Япония
Японская кухня и морепродукты — практически синонимы, поэтому нет ничего удивительного в том, что большинство местных «ужастиков» — тоже родом из морских глубин. Шиокара — блюдо не столь популярное и распространенное, как те же суши. Возможно, потому, что представляет собой кальмара (чаще всего), замаринованного в собственных внутренностях и «забытого» на месяц в герметичной посуде. Мы ничего не знаем о вкусе этого блюда, но, учитывая, что и свежие-то внутренности морских обитателей — гадость та еще, догадываемся, что в ферментированном виде они лучше не становятся.
4. Жареные пауки — Камбоджа
В Юго-Восточной Азии жарят и едят все, что ползает, летает или плавает. Сверчков, тараканов, скорпионов и саранчу можно увидеть и — почему бы и нет? — попробовать хоть в центре Бангкока. А вот жители Камбоджи пошли дальше и, то ли от голода в годы кровавого правления красных кхмеров, то ли из простого азиатского любопытства, начали жарить пауков. Торговцев с подносами, полными черных тарантулов с ладонь размером, чаще всего можно встретить в районе городка Скуон по пути из Сием Рипа в Пномпень.
5. Мактак — Канада, Гренландия, Чукотка
Традиционная еда инуитов и эскимосов — замороженная кожа и подкожный жир гренландского кита, нарвала или белухи. Чаще всего употребляется в пищу в сыром виде, иногда обжаривается в панировке. С точки зрения выживания в суровых условиях крайнего севера — ценный источник витаминов C и D. С кулинарной точки зрения — нет, на вкус совсем не как курица.
6. Хаукарль — Исландия
Еще одно северное блюдо, придуманное не от хорошей жизни и доставшееся Исландии в наследство от викингов. Когда-то выловить в местных водах проще всего было полярную акулу, мясо которой в естественном виде не годилось в пищу из-за высокого содержания мочевины. Поэтому пойманных акул разделывали и закапывали в камнях на пару месяцев, в течение которых мочевина покидала подгнивающее мясо вместе с вытекающими из него соками. Затем мясо еще 2–4 месяца вялилось на свежем воздухе.
Точно так же хаукарль готовят и в современной Исландии, правда, теперь это можно оправдать разве что уважением к традициям — как ни крути, а вкусом и запахом блюдо по-прежнему напоминает тухлую акулу.
7. Столетние яйца — Китай
Популярная китайская закуска готовится довольно просто: яйца помещают в щелочную среду (чаще всего — смесь извести, золы и соли) и герметично закрывают. Не на сто лет, вопреки названию, а на срок от 15 дней до 4 месяцев. После этого остается только очистить яйца и нарезать дольками — белок к этому моменту превратится в упругое «желе», а желток — в серо-зеленую кашицу. Справедливости ради надо сказать, что ужасного в столетних яйцах — только их внешний вид: консистенция, конечно, необычная, но вкус и запах скорее нейтральные, и лишь желток приобретает легкий аммиачный привкус.
8. Печенье с осами — Япония
Относительно новое слово в японской кулинарии — печенье с осами — приобрело популярность уже в XXI веке. Представляет собой крекеры из рисовой муки с начинкой из предварительно отваренных диких ос. От обычных печенек отличается рекордным содержанием белка.
9. Беондеги — Южная Корея
Вареные или тушеные куколки тутового шелкопряда — популярная корейская закуска, которую можно встретить как на лотках уличных торговцев, так и на магазинных полках или в барных меню. Беондеги едят с соусом и специями или используют для приготовления других блюд. Знатоки расходятся во мнениях о том, что напоминают беондеги на вкус: одни утверждают — дерево, другие склоняются к резине.
10. Суп из птичьих гнезд — Юго-Восточная Азия
Это для нас «птичьи гнезда» звучит несъедобно, а азиатские гурманы готовы выложить за килограмм этих самых гнезд до 2000 долларов! Но не спешите строить бизнес-план, заметив семейство ласточек у себя под крышей — в пищу годятся только гнезда стрижей-саланганов, обитающих в Юго-Восточной Азии. Фактически их гнезда представляют собой засохшую птичью слюну, а знаменитый суп по консистенции напоминает слизь или густой кисель. Какова эта слюна стрижей на вкус мы не знаем, не пробовали. Возможно, этот супчик таки стоит своих денег.
11. Эскамолес — Мексика
Основа этого традиционного мексиканского блюда — яйца гигантских черных муравьев. Их едят как сырыми, так и жареными — с тако и гуакамоле или тушеными с луком и перцем чили. Стоит эскамолес недешево, что неудивительно — яйца добывают из глубоких муравейников, кишащих агрессивными насекомыми, которые очень больно кусаются. Однако, если вы оказались в Мексике, попробовать хоть раз эскамолес все же стоит — блюдо считается деликатесом и не только не опасно для здоровья, но и, говорят, весьма недурно на вкус.
12. Саннакчи — Корея
Поеданием сырой рыбы или мяса давно никого не удивишь, а как насчет еды, которая норовит сбежать из тарелки? В Корее в качестве закуски можно попробовать саннакчи — блюдо из только что отрезанных щупалец мелкого осьминога, приправленных кунжутным маслом и еще дергающихся. Несмотря на жутковатый вид и опасность подавиться, саннакчи пользуется популярностью не только у местных жителей, но и у туристов — говорят, это действительно вкусно.
13. Пьяные креветки — Китай
На наш взгляд, это китайское блюдо будет пострашнее шевелящихся щупалец уже мертвого осьминога, поскольку креветок в данном случае предлагается съедать действительно живьем. Название стоит понимать буквально: перед подачей на стол живые пресноводные креветки маринуются в крепком алкоголе. «Напиваясь», они становятся менее подвижными и практически не оказывают сопротивления при очистке и поедании. Брр.
14. Куй — Перу, Эквадор, Колумбия
На самом деле куй — это всего лишь морская свинка. Вот только жители андского региона не дарят этих зверушек своим детям в качестве первого питомца и не проводят над ними опытов в лабораториях, а разводят их на фермах и едят. Чаще всего — жареными, реже — тушеными с овощами. Говорят, вкусно и больше всего похоже на кролика.
15. Тепа — Аляска
Традиционное блюдо эскимосов Аляски. Второе название тепа — «вонючие головы» — неплохо передает его суть. Головы рыб семейства лососевых складывают в деревянную бочку (иногда вместе с внутренностями) и закапывают в землю минимум на неделю, чаще — на несколько. «Вонючие головы» едят сырыми и не считают деликатесом, это блюдо — способ использовать рыбу целиком, не гнушаясь любыми питательными веществами, которые удается добыть.
16. Кровь с молоком — Африка
Русское выражение «кровь с молоком» в Африке понимают буквально. Некоторым племенам, в частности, знаменитым масаи, приходится идти на уловки, чтобы выжить. Корова в Африке — слишком ценный ресурс, чтобы убивать ее ради мяса, а вот добыть свежую кровь можно практически без ущерба для животного. Смешанная с коровьим же молоком, эта кровь дает африканским племенам все необходимое для жизни во время засухи и в периоды, когда нет возможности разжиться другой едой.
17. Кровяные блины — Швеция, Финляндия
В общем-то, обычные блины, только вместо молока — свежая кровь. Иногда подаются с жареной свининой или олениной. На самом деле это блюдо скорее неожиданное, чем ужасное, по сути и вкусу очень близкое к кровяной колбасе или европейскому «черному пудингу».
18. Кровяной тофу — Китай
Вообще кровь в том или ином виде идет в пищу во многих странах мира, но в плане оригинальности приготовления азиатам и здесь нет равных. В Китае и Гонконге весьма распространен так называемый кровяной тофу, по сути — сваренная на медленном огне предварительно свернувшаяся кровь животных (чаще всего свиная или утиная). Получившийся в результате такой обработки желеобразный брусок режут на кусочки, которые добавляют в супы или тушат с овощами.
19. Гусеницы мопане — Африка
Крупные зелено-голубые гусеницы бабочки-павлиноглазки — ценный, а главное, бесплатный источник белка для жителей многих африканских стран. Гусениц собирают на деревьях, перед употреблением в пищу отваривают и сушат на солнце. В Южной Африке, где мопане считаются деликатесом, их выращивают на специальных фермах и нередко подают даже в ресторанах.
20. Суп из летучей лисицы — Индонезия, Палау
Это блюдо можно было бы и не отличить от обычного азиатского супа, если бы в ход шло только мясо летучей лисицы — довольно нейтральное на вкус. Но по рецепту в суп попадает вся лисица целиком — с крыльями, зубастой пастью, шерстью и когтями. В некоторых странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона Южной Америки мясо рукокрылых также употребляют в пищу, но выглядит это уже не так брутально — мясо предварительно очищают от шкуры и прочих «запчастей».
И на десерт — мороженое Royal Baby Gaga из Великобритании
И, в качестве бонуса, совсем не страшное. Более того, вы (да-да, лично вы) это уже пробовали, пусть и в другом виде. Весной 2015 года лондонская фабрика The Licktators выпустила партию мороженого из человеческого грудного молока. Этот во всех смыслах «вкус детства» приурочили к рождению второго ребенка у принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
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