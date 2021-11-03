Как вылечить спину, не выходя из дома

Сидячая работа медленно убивает вас и это не преувеличение. Проблемы со спиной постепенно переходят на весь организм: вы больше сутулитесь, вес тела переносится не на мышцы и позвоночный столб, а на внутренние органы. Вот почему так важно следить за состоянием спины. Но не волнуйтесь. Исправить положение, укрепить мышцы и избавиться от надоевших болей можно довольно просто — даже из дома выходить не надо.









Эргономика рабочего места

Превентивные меры

Оловянный солдатик

Растяжка в дверном проеме

Разминка на стуле

Лежачий канатоходец

Сжатие лопаток