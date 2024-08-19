All Woman Project: все женщины прекрасны, даже если они не вписываются в модельные стандарты

All Woman Project.

Модель размера плюс Barbie Ferreira позирует для проекта All Woman Project.

В индустрии моды, так же как и на телевидении, женщины представлены почти всегда только *модельного вида*.

У всех есть несовершенства.

Фотографии без ретуши.

Проект, организованный моделями, не вписывающимися в существующие стандарты. На фото: Charli Howard.

Модельные агентства не должны определять понятие женственности.

Организаторы надеются, что такие проекты помогут девушкам чувствовать себя увереннее .

Модели размера плюс: Clementine Desseaux и Barbie Ferreir.

Проект All Woman Project.