All Woman Project: все женщины прекрасны, даже если они не вписываются в модельные стандарты

All Woman Project.
Разглядывая женские журналы, да и просто рекламу или показы мод, кажется, что все женщины будто созданы под копирку - у них похожая фигура, они стройные вплоть до болезненной худобы и большей частью они белокожи. Разнообразия от индустрии моды не приходится ожидать, и именно поэтому различные общественные активисты сами решаются создаваться различные проекты, показывающие, что модные тенденции - это вовсе не тот шаблон, по которому следует оценивать всех женщин.
Модель размера плюс Barbie Ferreira позирует для проекта All Woman Project.
В проекте All Woman Project приняли участие самые различные дамы - их фигуры совершенно разные, и размеры их одежды различны, как и цвет кожи тоже не всегда совпадает с "голливудским стандартом". В погоне за этими стандартами и шаблонами многие девушки и женщины начинают стыдиться собственного тела, считать себя ущербными или неправильными. Белокожие девушки бегут в солярии, темнокожие стараются отбелить кожу, полные женщины корят себя, что не могут похудеть, в то время как худые с завистью смотрят на фигуристых женщин. Проект All Woman Project постарался передать уверенность женщин, которые участвовали в фотосессии, передать их веру в то, что никому из женщин нечего стыдиться. Да, мы разные, как бы говорят они, но все равно прекрасны, каждая по-своему. И именно это разнообразие и составляет красоту.
В индустрии моды, так же как и на телевидении, женщины представлены почти всегда только *модельного вида*.
Проект родился из дружбы двух моделей. Британская модель Чарли Говард (Charli Howard) лишилась своей работы в модельном агентстве, когда ее размеры превысили их стандартные 6-й и 8-й, и она, по мнению работодателей, стала "непозволительно толстой". Второй девушкой стала Клементина Дюссо (Clementine Desseaux), изначально позиционирующая себя как модель размера плюс. "Мы наблюдаем настоящую сегрегацию женщин в индустрии, - рассказывает Дюссо. - Одни женщины считаютcz в моде и медиf "обычными женщинами", в то время как другие - созданными для высокой моды, идеальными. Ваше тело не должно определять вашу женственность или соответствие представлении о женщине."
У всех есть несовершенства.
Фотографии без ретуши.
Именно осознав, что огромное разнообразие женщин никак не отражается в индустрии моды, Чарли и Клементина затеяли проект All Woman Project. В нем женщины выглядят естественно, они не стесняются своего тела, каждая из моделей по-своему хороша и прекрасна. В этой фотосессии намеренно не применялась никакая ретушь тела или лица моделей. "У нас у всех есть какие-то "физические дефекты" или "несовершенства", но разве это делает нас менее красивыми? Вместо того, чтобы ретушировать эти детали на фотографиях, нас бы следовало принять самих себя такими, какими мы есть. Наше тело не определяет нас как женщин. То, что нас определяет - это наша сила, наш характер. Женщина - это больше, чем просто стандартная фигура."
Проект, организованный моделями, не вписывающимися в существующие стандарты. На фото: Charli Howard.
Модельные агентства не должны определять понятие женственности.
"Мы верим, что размер и цвет не определяет само понятие "модель" или "женщина", - рассказывает Клементина. - Мы верим, что все фигуры, все оттенки кожи должны быть представлены как в индустрии моды, так и в медиа. Это поможет молодым девушкам по всему миру почувствовать себя увереннее и более оптимистично по отношению к самим себе."
Организаторы надеются, что такие проекты помогут девушкам чувствовать себя увереннее.
Модели размера плюс: Clementine Desseaux и Barbie Ferreir.
Проект All Woman Project.
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