Самые удивительные факты о ЮАР, о которых вы не знали

Самым экономически развитым государством африканского континента является Южно-Африканская Республика. Название страны говорит само за себя, а точнее о её расположении. ЮАР находится на южной оконечности Африки и омывается Индийским и Атлантическим океанами.



На её территории проживают свыше 48 млн человек. Уровень ВВП на душу населения в стране составляет $10200. Официальных языков насчитывается аж 11. Но что ещё интересного мы знаем о ЮАР? Ниже представлены весьма увлекательные факты.







Электричество в ЮАР является самым дешёвым по своей себестоимости в мире. Благодаря огромному запасу угля стоимость электроэнергии составляет примерно 10 центов за киловатт-час.







В ЮАР находится самая глубокая в мире шахта по добыче золота под названием Тау-Тона. Её глубина превышает 3,4км. Стоит также отметить, что страна считается мировым лидером среди производителей золота и платины; на ее территории расположено 750 шахт.







ЮАР имеет все формы рельефа, какие встречаются на планете Земля.







ЮАР добровольно отказалась от ядерного оружия, являясь при этом одной из стран-разработчиков.







В ЮАР в шахте Premier Mine был найден самый большой алмаз в мире — Куллинан (3106,75 карата). Драгоценный камень, в последствии расколотый на 9 частей, достался королю Великобритании Эдуарду VII в качестве подарка на день рождения от правительства Колонии Трансвааль.

В ЮАР учёными были обнаружены самые ранние свидетельства жизни на Земле — сине-зелёные водоросли, которые жили около 3500 млн лет назад.В ЮАР находится крупнейший на планете ударный кратер под названием Вредефорт. Его диаметр составляет 250-300 километров. Возраст Вредефорта — 2 млрд лет.Регион Карру является одним из лидеров по концентрации окаменелостей. Здесь было обнаружено огромное количество останков динозавров.По территории ЮАР курсирует самый люксовый поезд в мире . Путешествие из Кейптауна в Преторию на этом поезде Rovos Rail обойдётся в $1500.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)