Куда пропали камерные шины, и чем они лучше современных бескамерных

Сегодня почти все автомобили ездят на бескамерных шинах, и кажется, будто камерная резина ушла навсегда. Её сменили новые технологии, удобство и модный дизайн. Впрочем, всё на самом деле не так просто. Колёса со старыми и архаичными камерами всё ещё активно используются, пусть это и не очевидно, а подобных машин стало намного меньше.
Когда всё было с камерой
Покрышка и камера./ Фото: livejournal.com
Камерная шина — это покрышка, внутри которой находится наполненная воздухом резиновая камера. Принцип простой: сама покрышка не держит давление, но защищает камеру от повреждений, а та уже несёт на себе основную нагрузку. Именно такую конструкцию использовали на большинстве машин до девяностых. Особенно она была распространена на грузовиках, автобусах и внедорожниках, где требовалась высокая прочность и возможность ремонта в полевых условиях. Камеру можно было достать, заклеить, накачать и ехать дальше — без станков, только с монтировкой и насосом. На большинстве легковых автомобилей камерные шины тоже были стандартом, особенно в советский период. Водители привыкли к ним, знали, как устранять проколы и даже носили с собой запасные камеры. Типичный набор в багажнике включал домкрат, клеевой набор и насос — или хотя бы ручную «лягушку». Вся процедура ремонта после прокола шины отнимала минимум времени и немного сил, после чего снова можно было ехать по делам.
Камера от КамАЗа./ Фото: immunocap.ru
На тяжёлых грузовиках вроде КамАЗа или МАЗа камеры использовались дольше — из-за крупных размеров колёс и жёстких условий работы.— не по привычке, а потому что она до сих пор решает свои задачи. Хотя в массовом сознании камерные шины ушли в прошлое, их не списали окончательно. На велосипедах, мотоциклах, прицепах и сельхозтехнике они встречаются регулярно. И хотя на современных легковых автомобилях они почти не используются, с технической точки зрения камеры — не архаика. Они просто отошли в сторону, уступив место более удобным конструкциям, рассчитанным на другие условия.
Почему мир перешёл на бескамерку
Бескамерная шина в разрезе./ Фото: drive2.ru
Переходу на бескамерные шины в немалой степени помогли новые дороги, более ровные и удобные, а начался он с легковых автомобилей. Бескамерка изначально работает иначе: внутренний резиновый баллон (камера) вообще ушёл в прошлое, а воздух удерживается самой покрышкой за счёт герметичного прилегания к ободу. Главное условие — плотность соединения и отсутствие повреждений. Это уменьшает вес колеса, снижает нагрев во время движения и избавляет от прокладочного слоя между камерой и покрышкой, который раньше создавал трение. Одно из главных преимуществ бескамерной системы — поведение во время прокола. Когда в такую шину вонзается гвоздь или проволока, воздух уходит не сразу. Автомобиль успевает остановиться или доехать до места ремонта. В случае необходимости водитель может справиться и сам, если использует герметик и насос, после чего снова сможет отправиться в путь. С камерой это невозможно. Прокол — и колесо моментально сдувается. Резкий удар, хлопок, и автомобиль уже на трёх колёсах, что особенно опасно на высокой скорости.
Такое колесо герметичным уже не будет./ Фото: drive2.ru
Производители постепенно адаптировали бескамерные шины под разные условия. Современные обода изготавливаются с высокой точностью, борта шин — усиленные, внутреннее покрытие — герметичное. К этому добавились датчики давления, штатные компрессоры, запаски-шайбы и ремкомплекты. Всё это сделало эксплуатацию бескамерной резины максимально удобной. Особенно в городском режиме, где скорость важнее ремонтопригодности. Но у этой технологии есть и слабые места. Бескамерная шина чувствительна к состоянию диска. Если обод деформирован, заржавел или загрязнён, она может начать «травить» воздух, и никакой герметик тут не поможет. Кроме того, борта колеса должны быть без повреждений. На бездорожье, где удары об обод — обычное дело, бескамерка теряет свои преимущества. Там, где грязь, камни и глина — камера надёжнее, даже если морально она из прошлого.
Камера, вернись! Чем старая система была лучше
Автомобильные камеры./ Фото: maskim.com.tr
Камерные шины по-прежнему востребованы на тех машинах, что работают в суровых условиях. Взять, к примеру, ЗИЛы, Уралы, армейские УАЗы. Они часто эксплуатируются в районах, где не то что шиномонтажа — сотовой связи нет. В таких местах всё должно быть просто и понятно. Если шина с камерой прокололась, её можно снять, достать камеру, заклеить и снова установить. Никаких сложных манипуляций, только механика и проверенная практика. Камера лучше переносит удары. При попадании в глубокую колею или на острый камень она сжимается, амортизирует и позволяет сохранить форму колеса. Бескамерная в такой ситуации может повредить борт или слететь с обода. Особенно это критично при езде на пониженном давлении. Камера справляется лучше, потому что держит форму независимо от состояния покрышки и диска. Для тяжёлой техники, лесовозов и строительных машин это остаётся важным преимуществом.
Камеру можно отремонтировать когда угодно./ Фото: ytimg.com
Ещё одна сильная сторона камерной конструкции — простота в ремонте. Не нужно угадывать, где спускает. Камера достаётся целиком, осматривается, и сразу видно место прокола. Даже если повреждение серьёзное, можно просто заменить её на запасную. А потом заклеить в спокойной обстановке. Бескамерная требует компрессора, чистки обода, точного позиционирования и полной герметичности. Любой из этих факторов может превратить простую проблему в неприятность.
На бездорожье./ Фото: rambler.ru
И наконец, камерная шина менее требовательна к состоянию обода. На старых машинах с изношенными или чуть поведёнными дисками камера работает без нареканий. Даже при ржавчине, грязи и вмятинах она держит давление. Бескамерка в таких условиях либо стравливает воздух, либо вообще не герметизируется. И когда выбор стоит между универсальностью и комфортом, в условиях тяжёлой работы выигрывает старая, но надёжная камера.
Что дальше
Современные безвоздушные технологии./ Фото: drive2.ru
Сегодня производители экспериментируют с безвоздушными шинами, которые не лопаются никогда. Есть много очень интересных разработок, перспективных и полезных, и они во всём превосходят даже бескамерные шины, не говоря уже о камерных. Тем не менее классическая камера до сих пор актуальна, и её никто не списывает со счетов, несмотря на архаическую конструкцию и многочисленные недостатки. Вряд ли от камерных шин решат полностью избавиться, уж слишком они удобны, а некоторые их качества по-настоящему незаменимы. Несмотря на массовый отказ от их использования в легковых автомобилях, камерные шины до сих пор остаются востребованными, пусть и не в таком объёме, как прежде.
источник
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии