Как воспитанница приюта стала законодательницей мировой моды: Коко Шанель

О французском модельере Коко Шанель говорят с восхищением и отмечают как женщину, которая смогла многое изменить в европейской моде XX века. Однако жизнь ее не баловала. Попав в сиротский приют, Шанель удалось добиться многого в жизни. Невинное хобби переросло в историю известного бренда. Несмотря на такой головокружительный успех в моде, она так и не смогла стать женой и матерью. Многочисленные возлюбленные повлялись и уходили, а любимое занятие оставалось при ней.
Почему девочка попала в сиротский приют
Известно, что во французском городке Сомюре в августе 1883 года на свет появилась девочка Габриэль. Именно так назвали родители будущую знаменитость. Только со временем она поменяла имя Габриэль на Коко. Ее родители были бедны и не состояли в законном браке. Семью из 7 человек содержал отец, который был простым базарным торговцем. Габриэль могла бы стать домашней прислугой и ничего в жизни не добиться, но в 12 лет судьба предоставила ей шанс все изменить.
После внезапной смерти матери от туберкулеза отец практически избавился от всех своих детей. Сыновья уехали работать и жить на фермах по найму, а дочери отправились в сиротский приют. Для Габриэль это были самые сложные и болезненные годы жизни. Сама Шанель говорила, что ту рану, которую она получила в 12 лет, пронесла через всю жизнь. Любимая мама умерла, оставив ее с отцом, который не испытывал особых горячих чувств к дочке, не дарил ей ласку и заботу. Отец ее сдал в приют, фактически предал и отнял шанс на жизнь в семье. С того времени Габриэль больше не видела отца.
В молодости Коко Шанель обладала настоящим шармом. / Фото:podrobnosti.ua
Она попала в большой приют, находящийся в Абазине. Это было заведение со строгими правилами, а вместо воспитателей и учителей были монашки. Когда наступали каникулы, Габриэль отправлялась к тетушкам Луизе и Адриенне. Первые уроки шитья давала Коко тетушка Луиза, потом приют. Здесь начали проявляться талант и фантазия девушки. В 18 лет Шанель покинула приют и поступила в пансион благородных девиц Нотр-Дам, после окончания которого была готова ко взрослой жизни.
Карманы, шляпки и черное женское платье
Благодаря тетушке Луизе Коко поняла, что ей очень хочется создавать новые красивые вещи. Будучи еще в приюте, она научилась умело обращаться с ниткой и иголкой. Именно поэтому в 1903 году ее взял на работу швеей хозяин ателье. Она выполняла разные заказы, но работа была скучной и однообразной. Не о такой жизни мечтала Шанель. Ей хотелось стать певицей. Поэтому в вечернее время девушка немного пела в варьете. За шутливую песню «Кикавю Коко» ее прозвали Коко. В варьете она встретила свою первую любовь и получила шанс выбраться из нищеты.
Коко Шанель и Этьен Бальсан. / Фото: factinate.com
Коко жила в богатом поместье Этьена Бальсана и училась всем премудростям зажиточной жизни. Она создавала необычные и причудливые авторские шляпки и покоряла ими нескончаемых гостей поместья. Бальсан считал увлечение Коко смешным, но согласился арендовать ей помещение под мастерскую.
Шляпки от Шанель. /Фото: readbooks-and-rest.ru
Не только оригинальные шляпки принесли ей известность. Коко Шанель познакомила мир с карманами. Она была практически одержима ими. По ее мнению, карманы – это не только привилегия мужчин. В женском гардеробе не хватает именно их. Они могут быть не только частью одежды, но и дополнением аксессуаров. Карманы до сих пор занимают центральное место во многих моделях сумок от бренда Chanel.
Маленькое черное платье Шанель. / Фото: alwaysbusymama.com
Нельзя не упомянуть одно из главных изобретений легенды моды – это маленькое черное платье, которое должно быть у каждой уважающей себя женщины. Оно чуть прикрывало колени, имело полукруглый вырез и узкие рукава. Платье из крепа было простым и без лишних деталей. Его можно было надеть на все случаи жизни, самостоятельно дополнив несколькими аксессуарами.
Коко Шанель была не просто талантливым дизайнером одежды. Она использовала выгодный маркетинговый подход. Знаменитости рекламировали и тем самым продвигали ее вещи. Коко Шанель смогла сама добиться мировой известности. Она создавала не только одежду и причудливые шляпки, но и сумочки, парфюмерию, украшения.
Как связано число «5» с Шанель
Известно, что Коко Шанель по-особенному относилась к цифре 5. В течение всей ее жизни пятерка практически преследовала ее, принося удачу. Однако девушка не сразу обращала на такие вещи внимание. Все началось после знакомства с Кейпелом, который привил ей любовь к эзотерике и нумерологии.
Известный парфюм Шанель №5. / Фото: southklad.ru
1. Габриэль родилась в августе, по знаку зодиака она Лев. А это 5-й месяц.
2. Интересно, что в приюте, куда она попала в 12 лет, на полу были выложены пятиконечные звезды.
3. Свой первый и со временем популярный парфюм она назвала «Chanel N5». У него интересная история создания. Оказывается, что Коко понравился пятый вариант аромата из всех предложенных ей парфюмером Эрнестом Бо. Он стал вдохновителем для Коко к созданию новых шедевров и основой благополучия модного дома Chanel.
4. Для общества презентация духов «Chanel N5» состоялась 5 мая 1921 года.
Если обратиться к нумерологии, то число 5 – символ развития, постоянный поиск чего-то нового. В иудаизме 5 – это число силы, а японцы считают пятерку знаком совершенства. В христианстве – это баланс во всем.
Женский шарм и одиночество
Коко Шанель была привлекательной женщиной, знающей, как нужно себя вести, чтобы привлечь внимание мужчин. В ней были притягательность и обаяние. Она имела большое количество поклонников и любовных историй, но ей по нескольким причинам так и не удалось выйти замуж и родить детей.
1. На первом месте у нее было ее любимое дело – дизайн одежды, а только потом мужчины и все остальное.
2. Она не могла иметь собственных детей из-за роковой ошибки молодости. Сделанный ей в ужасных условиях аборт привел к бесплодию.
Артур Кэйпел и Коко Шанель. / Фото: v5.eva.ru
В ее жизни было несколько запоминающихся историй любви, которые изменили ее судьбу. Богач Этьен Бальсан заметил ее в варьете. Он научил Коко многим светским премудростям, познакомил с высшим обществом и другим любимым мужчиной.
Сильные чувства вспыхнули между Коко и Артуром Кэйпелом. Он даже помог своей возлюбленной открыть первый магазин одежды. Правда, со временем Кэйпел женился на герцогине Сазерлендской и завел детей. А Коко не разорвала связь с ним вплоть до его трагической гибели. Она очень тяжело перенесла этот период. Для Шанель Артур останется главным мужчиной ее жизни.
С годами Коко Шанель стала еще красивее. / Фото:linkis.com
Спустя год после гибели ее возлюбленного Шанель завела роман с Дмитрием Романовым, который принес ей много выгод. Например, знакомство с парфюмером Эрнестом Бо, который разработал для нее знаменитый аромат парфюма «Chanel N5».
Затем последовал страстный роман с герцогом Вестминстерским, который продлился 14 счастливых лет. Закончился он для Коко расставанием. Герцогу нужен был наследник, а Шанель была бесплодна.
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