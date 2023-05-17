Кто, кроме Меган Маркл, в британской королевской семье был смешанной расы

Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая

Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая.

Шарлотта с двумя сыновьями.

Доказательства или домыслы

Предположения об иной расе Шалотты и её внешности были, возможно, вызваны желанием оскорбить королеву.

Меган Маркл.

Всего лишь расизм

Герцогиня Меган

Принц Гарри и Меган Маркл объявляют о своей помолвке.

Гарри и Меган с королевой Елизаветой.

Гарри и Меган со своим первенцем.