Аксессуары, которые сделают гостиную уникальной

Ищете свежие решения для декора? Необычные аксессуары для гостиной помогут превратить привычное пространство в стильную арт-зону.
Мы собрали пять идей, которые вы вряд ли встретите в каждом интерьере, но которые точно произведут впечатление.
1. Световая инсталляция-скульптура
Забудьте про обычные торшеры и бра.
2. Зеркало-рамка с мозаикой
Стандартная рама быстро надоедает. Оживите ее кусочками керамики, зеркальными стружками или мелкой плиткой разного цвета. Такое необычное зеркало станет центром внимания и визуально расширит комнату.
3. «Парящие» полки
Монтаж невидимых креплений позволяет добиться эффекта «парения» – полки без видимых держателей. На них разместите коллекционные фигурки, книги в ярких переплетах или сочные растения в ограненных горшках. Мини-галерея под потолком подчеркнет высоту и придаст легкости.
4. Тактильный текстиль на стене
Вместо привычных картин установите панно из войлока, пробки или натуральной кожи. Такая мягкая панель не только привносит тепло, но и поглощает звук, делая гостиную уютнее.
5. Живая скульптура-кашпо
Кашпо-человечек или абстрактная фигура, в «человеческом» укрытии которого поселяется растение – смелый ход, который выделит вашу комнату. Выбирайте сочетание керамики и натурального мха или суккулентов для контраста.
Читать далее →
Свежие комментарии