Аксессуары, которые сделают гостиную уникальной

Ищете свежие решения для декора? Необычные аксессуары для гостиной помогут превратить привычное пространство в стильную арт-зону.



Мы собрали пять идей, которые вы вряд ли встретите в каждом интерьере, но которые точно произведут впечатление.

1. Световая инсталляция-скульптура



Забудьте про обычные торшеры и бра.
Выбирайте объемный LED-объект любой геометрической формы. Меняющийся цвет и тень добавят динамики и сделают угол живым арт-объектом.


2. Зеркало-рамка с мозаикой



Стандартная рама быстро надоедает. Оживите ее кусочками керамики, зеркальными стружками или мелкой плиткой разного цвета. Такое необычное зеркало станет центром внимания и визуально расширит комнату.


3. «Парящие» полки



Монтаж невидимых креплений позволяет добиться эффекта «парения» – полки без видимых держателей. На них разместите коллекционные фигурки, книги в ярких переплетах или сочные растения в ограненных горшках. Мини-галерея под потолком подчеркнет высоту и придаст легкости.


4. Тактильный текстиль на стене



Вместо привычных картин установите панно из войлока, пробки или натуральной кожи. Такая мягкая панель не только привносит тепло, но и поглощает звук, делая гостиную уютнее.


5. Живая скульптура-кашпо



Кашпо-человечек или абстрактная фигура, в «че­ловеческом» укрытии которого поселяется растение – смелый ход, который выделит вашу комнату. Выбирайте сочетание керамики и натурального мха или суккулентов для контраста.


