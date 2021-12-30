Симпатичные толстячки из мира животных

В природе дикие животные лишним весом не страдают: быть толстым — значит стать легкой добычей. Впрочем, законных причин быть толстым у животных тоже предостаточно. Например, подготовка к зимней спячке: жир активно накапливают медведи, барсуки, енотовидные собаки и другие. Иногда животные толстые потому, что ожидают потомство или потому, что пушистые. Такие пушистые, что человеческий мимиметр зашкаливает. Предлагаем посмотреть на самых симпатичных толстячков.







Енот







Лошадь







Обезьяна







Суслик







Гиппопотамы







Кот







Пингвин







Корова







Свинья







Овца







Орангутаны







Морж







Сурок







Собака







Египетская кошка







Носач, или махау







Тигры







Медведь







Ящерица



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