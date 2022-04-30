20 ретро фотографий американских индейцев - коренных жителей Северной Америки

Коренные индейцы всей Северной Америки.

1. Старейшина племени

Индеец преклонных лет, завернутый в шкуру.

2. Индианка в профиль

Девушка в национальных украшениях для волос и сережкой в носу.

3. Дитя природы

Младенец в традиционном индейском слинге.

4. Вождь племени

Гребень из перьев начинается на затылке и переходит в длинный хвост, закрепленный обычной веревкой.

5. Юная индианка

Девочка в кожаной накидке и ожерелье.

6. Житель Нового света

Мужественный образ индейца с пушистым головным убором .

7. Впечатляющий образ

Воин разодетый в лучшие одежды.

8. Необычная шапка

Образ воинственного мужчины в меховой шапке с рогами буйвола.

9. Индеец

Пожилой воин в боевой раскраске.

10. Апачи

Необычный способ плетения косы.

11. Культура народа

Невеста в подвенечном платье и головном уборе из раковин моллюсков.

12. Монгольские мотивы

13. Молодой вождь

Мужественный образ воина.

14. Американский индеец

Специальный ритуальный костюм, который надевался во время ритуального обряда.

15. Первые поселенцы Америки

Образ индейца с перьевой геральдикой.

16. Индейский шаман

Шаманы умели предвидеть будущее и могли врачевать.

17. Священный головной убор

Ряд перьев, закрепленных на ленте.

18. Красивая девушка

Девушка-индеец с красивой внешностью.

19. Невеста

Счастливая девушка в украшениях в преддверии свадьбы.

20. Головной убор

Вождь чернокожих в перьевом уборе, украшенный шкурками горностая .