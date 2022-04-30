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20 ретро фотографий американских индейцев - коренных жителей Северной Америки


Коренные индейцы всей Северной Америки.

Коренные индейцы всей Северной Америки.

Эдвард S.Curtis – американский фотограф, который создал один из самых интересных и крупных проектов в истории, посвящённых американских индейцам. Можно сказать, что это была работа всей его жизни – он посвятил ей 30 лет. Всего он сделал 40 тысяч фотографий, на которых запечатлел членов более чем 80 племён. Кроме этого он собирал музыку индейцев и изучал их язык. В этом обзоре некоторые фотографии из огромной коллекции Эдварда S.Curtis.

1. Старейшина племени


Индеец преклонных лет, завернутый в шкуру.

Индеец преклонных лет, завернутый в шкуру.

 

2. Индианка в профиль


Девушка в национальных украшениях для волос и сережкой в носу.

Девушка в национальных украшениях для волос и сережкой в носу.

 

3. Дитя природы


Младенец в традиционном индейском слинге.

Младенец в традиционном индейском слинге.

 

4. Вождь племени


Гребень из перьев начинается на затылке и переходит в длинный хвост, закрепленный обычной веревкой.

Гребень из перьев начинается на затылке и переходит в длинный хвост, закрепленный обычной веревкой.

 

5. Юная индианка


Девочка в кожаной накидке и ожерелье.

Девочка в кожаной накидке и ожерелье.

 

6. Житель Нового света


Мужественный образ индейца с пушистым головным убором.

Мужественный образ индейца с пушистым головным убором.

 

7. Впечатляющий образ


Воин разодетый в лучшие одежды.

Воин разодетый в лучшие одежды.

 

8. Необычная шапка


Образ воинственного мужчины в меховой шапке с рогами буйвола.

Образ воинственного мужчины в меховой шапке с рогами буйвола.

 

9. Индеец


Пожилой воин в боевой раскраске.

Пожилой воин в боевой раскраске.

 

10. Апачи


Необычный способ плетения косы.

Необычный способ плетения косы.

 

11. Культура народа


 

 
Невеста в подвенечном платье и головном уборе из раковин моллюсков.

Невеста в подвенечном платье и головном уборе из раковин моллюсков.

 

12. Монгольские мотивы


Мужчина в национальной одежде.

Мужчина в национальной одежде.

 

13. Молодой вождь


Мужественный образ воина.

Мужественный образ воина.

 

14. Американский индеец


Специальный ритуальный костюм, который надевался во время ритуального обряда.

Специальный ритуальный костюм, который надевался во время ритуального обряда.

 

15. Первые поселенцы Америки


Образ индейца с перьевой геральдикой.

Образ индейца с перьевой геральдикой.

 

16. Индейский шаман


Шаманы умели предвидеть будущее и могли врачевать.

Шаманы умели предвидеть будущее и могли врачевать.

 

17. Священный головной убор


Ряд перьев, закрепленных на ленте.

Ряд перьев, закрепленных на ленте.

 

18. Красивая девушка


Девушка-индеец с красивой внешностью.

Девушка-индеец с красивой внешностью.

 

19. Невеста


Счастливая девушка в украшениях в преддверии свадьбы.

Счастливая девушка в украшениях в преддверии свадьбы.

 

20. Головной убор


Вождь чернокожих в перьевом уборе, украшенный шкурками горностая.

Вождь чернокожих в перьевом уборе, украшенный шкурками горностая.

 

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20 ретро фотографий американских индейцев - коренных жителей Северной Америки

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20 ретро фотографий американских индейцев - коренных жителей Северной АмерикиПодписаться на мой Instagram
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