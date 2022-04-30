20 ретро фотографий американских индейцев - коренных жителей Северной Америки

Коренные индейцы всей Северной Америки.
Эдвард S.Curtis – американский фотограф, который создал один из самых интересных и крупных проектов в истории, посвящённых американских индейцам. Можно сказать, что это была работа всей его жизни – он посвятил ей 30 лет. Всего он сделал 40 тысяч фотографий, на которых запечатлел членов более чем 80 племён. Кроме этого он собирал музыку индейцев и изучал их язык. В этом обзоре некоторые фотографии из огромной коллекции Эдварда S.Curtis.
1. Старейшина племени
Индеец преклонных лет, завернутый в шкуру.
2. Индианка в профиль
Девушка в национальных украшениях для волос и сережкой в носу.
3. Дитя природы
Младенец в традиционном индейском слинге.
4. Вождь племени
Гребень из перьев начинается на затылке и переходит в длинный хвост, закрепленный обычной веревкой.
5. Юная индианка
Девочка в кожаной накидке и ожерелье.
6. Житель Нового света
Мужественный образ индейца с пушистым головным убором.
7. Впечатляющий образ
Воин разодетый в лучшие одежды.
8. Необычная шапка
Образ воинственного мужчины в меховой шапке с рогами буйвола.
9. Индеец
Пожилой воин в боевой раскраске.
10. Апачи
Необычный способ плетения косы.
11. Культура народа
Невеста в подвенечном платье и головном уборе из раковин моллюсков.
12. Монгольские мотивы
Мужчина в национальной одежде.
13. Молодой вождь
Мужественный образ воина.
14. Американский индеец
Специальный ритуальный костюм, который надевался во время ритуального обряда.
15. Первые поселенцы Америки
Образ индейца с перьевой геральдикой.
16. Индейский шаман
Шаманы умели предвидеть будущее и могли врачевать.
17. Священный головной убор
Ряд перьев, закрепленных на ленте.
18. Красивая девушка
Девушка-индеец с красивой внешностью.
19. Невеста
Счастливая девушка в украшениях в преддверии свадьбы.
20. Головной убор
Вождь чернокожих в перьевом уборе, украшенный шкурками горностая.
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