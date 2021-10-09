Как из балконной пластиковой двери сделать красивую дверь в санузел

Старую балконную дверь, при условии, что она находится в исправном состоянии, можно использовать для изготовления двери в санузел. В сегодняшней статье расскажем, как это сделать.
Обычно в санузле устанавливают заводские деревянные двери.
Однако они не обеспечивают должный уровень шумоизоляции. Пластиковые балконные двери справляются с этой задачей намного лучше. Однако их нужно немного доработать.
Своим личным опытом поделился с нами автор YouTube канала «Загородная Жизнь».
напольное виниловое покрытие (кварц-виниловая плитка) с замковым соединением;Из основных материалов нам потребуются:
- экструдированный пенополистирол;
- утепленные сэндвич-панели для оконных откосов;
- двухсторонний скотч (желательно, чтобы он был не самым дешевым и подходил по толщине).
По сути, нам необходимо будет только поменять «обшивку» балконной двери, чтобы она смотрелась оригинально и презентабельно. Тогда как саму раму и механизм мы трогать не будем.
Разборка балконной двери
Первым делом надо будет разобрать дверь, а именно: демонтировать стеклопакет и утепленную сэндвич-панель в нижней части.
После этого изготавливаем новые сэндвич-панели, которые будут устанавливаться внутрь рамы двери.
Для этого берем лист экструдированного пенополистирола подходящей толщины (в данном случае — 30 мм), наклеиваем на него двусторонний скотч по всей длине, и приклеиваем отрезанную по размеру кварц-виниловую плитку.
С другой стороны экструдированного пенополистирола приклеиваем сэндвич-панель для оконных откосом, набирая таким образом нужную толщину, потом приклеиваем на двусторонний скотч напольное виниловое покрытие.
Устанавливаем сэндвич-панель внутрь рамы балконной двери, и фиксируем ее пластиковыми штапиками с резиновым уплотнителем.
Аналогичную процедуру выполняем в верхней части двери. Только в данном случае с внутренней стороны автор решил не использовать обшивку из кварц-винила, а установить зеркало.
В результате дверь получилась не только красивая, но облегченная. При этом показатели шумоизоляции стали лучше!
Видео по теме
Подробно о том, как из балконной пластиковой двери сделать красивую дверь в санузел, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике.
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