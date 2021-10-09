Как из балконной пластиковой двери сделать красивую дверь в санузел

Старую балконную дверь, при условии, что она находится в исправном состоянии, можно использовать для изготовления двери в санузел. В сегодняшней статье расскажем, как это сделать.

Обычно в санузле устанавливают заводские деревянные двери.

Однако они не обеспечивают должный уровень шумоизоляции. Пластиковые балконные двери справляются с этой задачей намного лучше. Однако их нужно немного доработать.

Своим личным опытом поделился с нами автор YouTube канала «Загородная Жизнь».



напольное виниловое покрытие (кварц-виниловая плитка) с замковым соединением;Из основных материалов нам потребуются:

экструдированный пенополистирол;

утепленные сэндвич-панели для оконных откосов;

двухсторонний скотч (желательно, чтобы он был не самым дешевым и подходил по толщине).

По сути, нам необходимо будет только поменять «обшивку» балконной двери, чтобы она смотрелась оригинально и презентабельно. Тогда как саму раму и механизм мы трогать не будем.

Разборка балконной двери

Первым делом надо будет разобрать дверь, а именно: демонтировать стеклопакет и утепленную сэндвич-панель в нижней части.

После этого изготавливаем новые сэндвич-панели, которые будут устанавливаться внутрь рамы двери.



Для этого берем лист экструдированного пенополистирола подходящей толщины (в данном случае — 30 мм), наклеиваем на него двусторонний скотч по всей длине, и приклеиваем отрезанную по размеру кварц-виниловую плитку.

С другой стороны экструдированного пенополистирола приклеиваем сэндвич-панель для оконных откосом, набирая таким образом нужную толщину, потом приклеиваем на двусторонний скотч напольное виниловое покрытие.

Устанавливаем сэндвич-панель внутрь рамы балконной двери, и фиксируем ее пластиковыми штапиками с резиновым уплотнителем.



Аналогичную процедуру выполняем в верхней части двери. Только в данном случае с внутренней стороны автор решил не использовать обшивку из кварц-винила, а установить зеркало.

В результате дверь получилась не только красивая, но облегченная. При этом показатели шумоизоляции стали лучше!

Видео по теме

Подробно о том, как из балконной пластиковой двери сделать красивую дверь в санузел, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике.