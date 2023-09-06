Секрет безупречных бриллиантов Fred: Чем прославились создатели колье из фильма «Красотка»

Ювелирный бренд Fred, пожалуй, никогда не звучал так громко, как его коллеги по «драгоценному» цеху. Однако год за годом именно детище одного франко-бразильца, чей дух не сломила ни война, ни плен, ни антисемитизм в оккупированной Франции, становится эталоном того, что называют уже набившим оскомину словосочетанием «тихая роскошь» - сдержанного и по-настоящему современного дизайна, безупречного качества, эталонного вкуса. Именно роскошное колье Fred дарил герой Ричарда Гира героине Джулии Робертс в фильме «Красотка» - и, какой бы спорной ни была сама эта лента, кадр, где Вивиан Уорд в алом платье и бриллиантах смотрит на себя в зеркало, стал культовым. Мог бы он быть таким без чеканных форм и выверенных линий колье Fred?
Современный ювелир
Кольца Fred.
Колье с сердечками.
Фред Самуэль родился в Буэнос-Айресе, однако по происхождению он был французом – и на историческую родину вернулся в шестнадцать лет. Известно, что тонкостям ювелирного дела он обучался в компании Worms, которые торговали драгоценными камнями и искусственным жемчугом. Сейчас, вероятно, название этого предприятия ни о чем не говорит широкому читателю, однако именно они были главными продавцами искусственного жемчуга, созданного Кокити Микимото – японским ювелиром, всю жизнь искавшим секрет идеальных жемчужин. В двадцать восемь Фред, активный, энергичный и полный надежд, открыл магазин и в восьмом округе Парижа, где продавал изделия собственного дизайна.
Минимализм с самого начала был заложен в ДНК бренда.
Он был большим поклонником модернизма, авангардных течений, и стремился создавать лаконичные, дерзкие, чистые по форме украшения. Он, отдавая должное своим учителям, активно использовал искусственный жемчуг, однако предпочитал его редкие, сложные оттенки – например, нежный розовато-кремовый. Именно благодаря Фреду французы смирились с мыслью, что жемчужину можно вырастить в «соавторстве» с природой, не полагаясь на волю случая. На своей визитке он писал: «Фред Самуэль, современный дизайнер и ювелир». Современный – и никак иначе. Его смелость привлекла внимание настоящих звезд – в числе клиенток Фреда были Мэри Пикфорд, Марлен Дитрих и Барбара Хаттон.
Фред
Украшения Fred.
Фред Самуэль, казалось, делал молниеносную карьеру в ювелирном мире, но… началась война. В сентябре 1939 года он вступил в Иностранный легион. Спустя год оказался в плену, смог бежать и вернулся домой – вернее, в свой любимый магазин на улице Рю Рояль. Однако после оккупации Франции войсками нацистской Германии Фред столкнулся с новой опасностью.
Кутюрье и ювелиры Парижа были вынуждены так или иначе сотрудничать с оккупантами – одни просто пытались выжить и сохранить предприятия, а значит, и рабочие места, а другие – предпринимали попытки сопротивления. А магазин Фреда… был передан в ведомство Главного комиссариата по еврейским вопросам. На витрине появилась желтая звезда… и исчезла фамилия владельца. Осталось лаконичное «Фред». Какой-то период магазином занимался друг Фреда, поскольку тот вновь отправился на войну.
Кольца - простые, как название бренда.
С тех пор название его бутика и самой компании так и осталось простым и лаконичным – Fred. Сам ювелир в автобиографической книге объяснял размыто – с одной стороны, это был своего рода вызов, с другой – напоминание о том, что ему довелось пережить страшные дни (и остаться в живых!), а с третьей – действительно позволяло не афишировать происхождение, да и в целом сохранять анонимность. Кто такой Fred? Всего четыре буквы – ничего лишнего, как и в дизайне его украшений.
Фред шагает по планете
Колье.
Кольца и колье.
Компания не изменяла своей любви к авангардной живописи. В разное время с Fred сотрудничали всемирно известные художники – Жан Кокто, Пабло Пикассо, Жорж Брак, Бернар Бюффе и другие. В шестидесятые, когда к управлению компанией присоединились сыновья Фреда, Анри и Жан, произошел резкий скачок – появились новые бутики в самой Франции, в США, в Монако. Кстати, именно сыновья создателя предложили разрабатывать и продавать не только ювелирные изделия, но и дорогие аксессуары – вот с солнцезащитными очками Fred, пожалуй, знакомы многие (но чаще всего – исключительно визуально). Кроме того, в бутиках Fred были представлены изделия и других марок – часы Piaget , Rolex , Baume & Mercier и Audemars Piguet.
С конца семидесятых владельцы Fred начали прицельно приобретать дорогие камни редкого окраса, например, желтый бриллиант «Золотое солнце» весом 105,54 карата, фантастической красоты сапфир «Голубая луна» и десятки бриллиантов разных цветов. Фред Самуэль вообще любил цветные бриллианты и активно занимался их популяризацией в восьмидесятые годы. Вспышка любви к цвету связана с тем, что в тот же период бренд стал официальным поставщиком (а работавшие там ювелиры – соответственно, официальными создателями) украшений для нескольких королевских семей. В первую очередь – королевской семьи Монако, и бриллианты Fred обожала Грейс Келли. А сам Фред Самуэль влюбился в Монако, в игру света на волнах, и именно тогда ощутил потребность включить больше цвета в свои изделия. Впрочем, оценили драгоценности Fred и представители других монарших фамилий – и в Азии, и на Ближнем Востоке.
Украшения с мотивом каната.
Колье Fred.
В 1978 году появилась самая узнаваемая коллекция бренда - браслеты и колье, изготовленные в форме канатных плетений из благородных металлов. Один из сыновей основателя увлекался парусным спортом, и канат как-то совершенно естественно «перешел» на витрины бутика – конечно, с применением белого золота и чистейших бриллиантов.
Сегодня
Колье и серьги Fred.
Колье, серьги и браслеты с плетениями.
В 1995 году бренд присоединился к империи LVMH, став первым ювелирным приобретением холдинга. В 1990-2000-х годах украшения Fred «снимались» в кино – «Красотка» и «Казино «Рояль», а одну из коллекций совместно с дизайнерами бренда разрабатывала модель Кейт Мосс. Появились бутики в Японии и Китае. Fred предпочитают звезды Голливуда, первые леди государств, состоятельные люди, знающие, чего хотят, и предпочитающие сдержанную элегантность. Так из модернистского бунта украшения Fred превратились в ту самую «нестареющую классику», которой когда-то бросали вызов.
Текст: Софья Егорова.
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