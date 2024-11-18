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Советский детский сад 1960 года на страницах Life

Фотограф Карл Миданс, работающий на американский журнал LIFE, побывал в советском детском саду в далеком 1960-м году. Представляем вам взгляд иностранного фотокорреспондента на один из аспектов советского детства.

Советский детский сад 1960 года на страницах Life

Советский детский сад 1960 года на страницах Life

Фотографии были сделаны в декабре 1960 года в одном из московских детсадов. На фото: Детсадовцы на прогулке

Советский детский сад 1960 года на страницах Life

Советский детский сад 1960 года на страницах Life

Советский детский сад 1960 года на страницах Life

Советский детский сад 1960 года на страницах Life

Русская детская игра «Ловим мышку».

Советский детский сад 1960 года на страницах Life
Дети в советских детских садах занимаются художественным творчеством.


Советский детский сад 1960 года на страницах Life
Во время тихого часа.
Советский детский сад 1960 года на страницах Life
Девочки учатся считать на счетах.
Советский детский сад 1960 года на страницах Life

Советский детский сад 1960 года на страницах Life
Хоровод.
Советский детский сад 1960 года на страницах Life
Урок танцев в детском саду.
Советский детский сад 1960 года на страницах Life

Советский детский сад 1960 года на страницах Life

Советский детский сад 1960 года на страницах Life

Советский детский сад 1960 года на страницах Life

Дети одеваются, чтобы отправиться на прогулку.

Советский детский сад 1960 года на страницах Life

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