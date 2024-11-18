Советский детский сад 1960 года на страницах Life

Фотограф Карл Миданс, работающий на американский журнал LIFE, побывал в советском детском саду в далеком 1960-м году. Представляем вам взгляд иностранного фотокорреспондента на один из аспектов советского детства.
Фотографии были сделаны в декабре 1960 года в одном из московских детсадов. На фото: Детсадовцы на прогулке
Русская детская игра «Ловим мышку».
Дети в советских детских садах занимаются художественным творчеством.
Во время тихого часа.
Девочки учатся считать на счетах.
Хоровод.
Урок танцев в детском саду.
Дети одеваются, чтобы отправиться на прогулку.
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