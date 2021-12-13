Оформление подарка-букета

У вас намечается семейное торжество? Или день рождения у коллег по работе? А может быть вы хотите сделать подарок с сюрпризом для соседских детишек?

В любом случае и вне зависимости от плохой или хорошей погоды вы можете собственными руками сделать букет цветов из жатой бумаги, внутри которых будет приятный и сладкий сюрприз.





Инструменты и материалы для изготовления конфетного букета:

жатая бумага зеленого и розового цвета

ножницы

скотч

клей-карандаш

конфеты

журнальная или любая другая плотная бумага



Изготовление конфетного букета своими руками

Сначала нужно нарезать жатую бумагу для лепестков примерно 6 на 12 см и для листьев узкие длинные полоски бумаги шириной 4 см, длинной на всю ширину рулона. Для стебля лучше использовать жесткую бумагу, можно взять старый глянцевый журнал и нарезать сразу несколько заготовок для стеблей.

Теперь можно складывать лепестки цветка. Сначала собираем заготовку розового цвета в бантик посередине, затем перекручиваем бантик в месте сборки и как бы вставляем одну часть лепестка в другую, прижимая одновременно пальцами само место перекручивания. Жатая бумага очень податливая и может держать любую форму. Пользуясь этим свойством придаем лепестку выпуклую форму, слегка растягивая его пальцами от центра к краю.

Получается как бы лодочка, важно хорошо зафиксировать место перекручивания бумаги. Для одного цветка нужно сделать 6 лепестков.



Стебель каждого цветка нужно туго скрутить из журнальной бумаги и хорошо проклеить. Далее фиксируем с помощью скотча конфету на конце стебля. Конфету лучше взять небольшого размера, чтобы она хорошо помещалась внутри лепестков. Вокруг конфеты закрепляем все лепестки по одному, крепко окручивая стебель скотчем. Важно удерживать лепестки сверху на одном уровне, так будет смотреться симпатичнее.







Когда все лепестки прикреплены, нужно обклеить стебель зеленой бумагой и спрятать место крепления лепестков. Для этого понадобится достаточно большой кусочек зеленого цвета, который нужно обильно смазать клеем и обвить вокруг цветка.



Пришло время для листиков цветка. Их можно сделать тем же способом, что и лепестки, перекручивая и фиксируя, немного растягивая бумагу от центра к краю. Лучше, если листьев будет побольше, минимум 3 на один цветок.





Последний штрих: прикрепляем листья к стеблю цветка и подрезаем стебель на нужную нам длину, одинаковую для всех цветов.

Источник