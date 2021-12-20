Лев Толстой и Софья Берс: полвека войны и мира.

Граф

Портретная фотография Льва Николаевича Толстого.

Желание или любовь

Софья Берс.

Лев Николаевич и Софья Андреевна. Ясная Поляна, 1895 г.

Софья Андреевна с детьми.

Семейные будни

Деревня Ясная Поляна. Фотография «Шерер, Набгольц и К0». 1892 г.

Мария и Александра Толстые с крестьянками Авдотьей Бугровой и Матреной Комаровой и крестьянскими детьми. Ясная Поляна, 1896 г.

Из огня - да в полымя...

Писатель Лев Николаевич Толстой с женой Софьей Андреевной, 1910 год

Лев Толстой с женой Софьей.

Лев Толстой с внуками Соней и Ильей в Крекшино

Толстой с семьей за чайным столом в парке.

Письмо с того света

Лев Толстой по дороге из Москвы в Ясную Поляну.

Лев Николаевич Толстой с женой Софьей Андреевной в Ясной Поляне. 1908 год.