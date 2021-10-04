Как отличали интеллигента в СССР по интерьеру: 6 особых признаков дизайна квартир

Дома в Советском Союзе строились по единому стандарту, да и мебель была идентичной. Когда советские граждане стали получать собственные квартиры, всем хоть немного, но хотелось выделяться самобытным интерьером. Проявить свой индивидуальный вкус в обстановке дома зачастую удавалось интеллигентам. У них в обстановке присутствовали особенные вещи, которые не всегда сразу бросались в глаза, но все же придавали окружающей атмосфере особый шарм.
1. Рижская керамика
Сувениры с отдыха становились неотъемлемой частью интерьера советских интеллигентов. /Фото: pbs.twimg.com
Большинство жителей Советского Союза для отдыха и укрепления здоровья отправлялись в санатории на Черное море. Однако интеллигенция предпочитала ездить на более современные и популярные курорты — в Ригу и Юрмалу. Творческие личности, которые постоянно находились в поиске вдохновения, а также те, кто мог себе позволить уехать надолго, иногда арендовали себе жилье в этих местах на весь курортный сезон. В СССР очень ценился хрусталь, но из Юрмалы и Риги было принято привозить керамику.
Типичная мебель со стеклянными стеллажами в советское время. /Фото: img.anews.com
Красивая посуда необычно дополняла интерьер и особенно ценилась в семейном кругу. Среди распространенных предметов для общего пользования и выставления на полку были чайные сервизы, супницы и кувшины, блюда, а также наборы статуэток.
2. Альтернативные салфетки
Салфетки в СССР были одним из основных средств украшения интерьера. /Фото: st.violity.com
В обычном советском доме многие горизонтальные поверхности были украшены кружевными салфетками. Ажурные узоры виднелись под вазочками с цветами, на кухонном столе, телевизоре, комоде, письменном столе и даже на подоконнике. Их тщательно вывязывали рукодельницы семьи, например, бабушка или мама, или же покупали в магазинах. Однако члены интеллигентного сословия предпочитали выделяться, украшая свой интерьер соломенными ковриками, на манер тех, что популярны и сейчас.
3. Книжные полки
Квартира интеллигента с легкостью узнавалась по большому количеству книг. /Фото: i.pinimg.com
Какая же интеллигенция без пищи для ума? Книжек было много, и купить их можно было по доступной цене, поэтому в интерьере нередко присутствовали целые книжные стеллажи, в которых стройными рядами стояли разноцветные томики. Книжки были достоянием всего семейства, каждый пытался выделиться своим особым вкусом: оформлялись подписки на целые серии, выбирали редкие экземпляры, аккуратно сдавали макулатуру.
Большое количество книг можно заметить даже в советских фильмах. /Фото: image3.thematicnews.com
Особенно ценными считались собрания сочинений классиков зарубежной и отечественной литературы, фантастические сюжеты и произведения иностранных авторов. Книги передавались по наследству, поэтому в интеллигентных семьях они иногда занимали полстены.
4. Портреты великих людей
Писатели и поэты были в почете в СССР. /Фото: img.tourister.ru
В большинстве квартир с «интеллигентным» интерьером красовались портреты знаменитых деятелей пера. Все рекорды по популярности бил Есенин. Однако те, кто желал выделиться на фоне всех остальных, вешал в своей квартире изображение Хемингуэя. Зачастую это был портрет, где писатель изображен в свитере с высоким воротом и трубкой.
5. Добротная мебель
Иногда вещей было не много, однако они выделялись своим «несовременным» оформлением. /Фото: yerbamateassociation.org
Дорогостоящие вещи передавались по наследству, как и книги. Поэтому в интеллигентных семьях было не принято выбрасывать устаревающую мебель и менять ее на новую, которая, как под копирку, наполняла все недавно обжитые квартиры. Интерьер таких людей украшали старинные стулья и столы, тумбочки, доставшиеся от бабушки, и кровать с красивым изголовьем.
6. Граммофон и пластинки
Записи бардов и редкие виниловые пластинки были достойным украшением дома интеллигентного человека. /Фото: upload.wikimedia.org
Особым эстетическим удовольствием считалось слушать старых исполнителей, песни и музыка которых были записаны на виниловых пластинках. Песни бардов записывали на бобинные магнитофоны и передавались от одного ценителя к другому. Особенной привилегией считалось, если удавалось достать записи зарубежных исполнителей, которые стоили немалых денег, зачастую в три раза дороже отечественных.
Пластинка времен СССР с классической музыкой. /Фото: pics.meshok.net
Такими сокровищами очень дорожили, слушали в узком кругу и не всегда хвастались перед знакомыми. В более поздние годы существования Советского Союза ценились произведения рок-музыкантов, поэтому огромную популярность приобрели записи группы «Машина времени» и «Аквариум».
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