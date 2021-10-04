Как отличали интеллигента в СССР по интерьеру: 6 особых признаков дизайна квартир

1. Рижская керамика

Сувениры с отдыха становились неотъемлемой частью интерьера советских интеллигентов. /Фото: pbs.twimg.com

Типичная мебель со стеклянными стеллажами в советское время. /Фото: img.anews.com

2. Альтернативные салфетки

Салфетки в СССР были одним из основных средств украшения интерьера. /Фото: st.violity.com

3. Книжные полки

Квартира интеллигента с легкостью узнавалась по большому количеству книг. /Фото: i.pinimg.com

Большое количество книг можно заметить даже в советских фильмах. /Фото: image3.thematicnews.com

4. Портреты великих людей

Писатели и поэты были в почете в СССР. /Фото: img.tourister.ru

5. Добротная мебель

Иногда вещей было не много, однако они выделялись своим «несовременным» оформлением. /Фото: yerbamateassociation.org

6. Граммофон и пластинки

Записи бардов и редкие виниловые пластинки были достойным украшением дома интеллигентного человека. /Фото: upload.wikimedia.org

Пластинка времен СССР с классической музыкой. /Фото: pics.meshok.net