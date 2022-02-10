Искусство потребления: Как Энди Уорхол сумел сделать упаковку шедевром

Энди Уорхол и картина с этикетками супа Campbell.
Энди Уорхол – культовая фигура 1960-х годов. Он стал тем, кто нивелировал понятия высокого и низкого искусства. С его подачи изображения этикеток дешевого супа стали стоить миллионы, а изображения кумиров опустили до уровня листовок. Искусство стало товаром массового потребления.
Энди Уорхол (Andy Warhol) -
значимая персона в поп-арт-движении. | Фото: blogarch.artconnect.com.
значимая персона в поп-арт-движении. | Фото: blogarch.artconnect.com.
Энди Уорхол начинал свою карьеру с должности иллюстратора журнала Vogue и оформителя витрин. Через некоторое время компания «Coca-Cola» заказала ему создать дизайн банок для напитка. Это принесло Уорхолу доход в 100 тысяч долларов в год.
Энди Уорхол работает над созданием изображения Campbell. | Фото: 3.bp.blogspot.com.
В 1960 году мастер выпустил серию картин с изображением консервной банки с супом Кэмпбелл (Campbell’s Soup Can). Эти работы были выполнены в технике шелкографии (трафаретная печать). Именно так Энди Уорхол мог штамповать по несколько десятков изображений за короткое время.
Этикетки от супов Campbells. | Фото: img2.ntv.ru.
Когда художник представил картины с изображением упаковки, на него обрушился шквал комментариев. Одни назвали подобное «художество» пошлым, бездарным, другие считали его уникальным. Своим творчеством Энди Уорхол смешал воедино высокое искусство и товары массового потребления. Изображение упаковки дешевого супа стало настоящим символом эпохи 1960-х.
Цветные изображения Мэрилин Монро. | Фото: nbc.com.
Все творчество Уорхола – это гимн культуре массового потребления. Ему нравилось низвергать кумиров. Именно так появилось знаменитое изображение Мэрилин Монро. Метод трафаретной печати поставил искусство на коммерческую основу. Оно стало доступно для всех.
Энди Уорхол - американский художник. | Фото: book-face.ru.
Биографы Энди Уорхода считают, что неуемное желание потребления стало следствием нищеты в детстве. Художник рос закомплексованным мальчиком, не мог найти общий язык со сверстниками. В молодости он красил волосы в седой оттенок, чтобы казаться старше.
Когда же к Энди Уорхолу пришла слава, он приобрел здание на Манхэттене и назвал его «Фабрика». Там все было устроено по принципу вседозволенности. Алкоголь, наркотики, веселье – люди могли неделями не выходить оттуда. Художнику нравилось наблюдать, как люди опускались до уровня животных. Так он в очередной раз подтверждал свое убеждение о том, что высокое и низкое можно легко нивелировать.
Энди Уорхол и Эди Седжвик. | Фото: kulturologia.ru.
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