9 намазок, которые захотят сделать даже те, кто никогда не заморачивается с готовкой

Намазки для бутербродов: 9 простых, но очень вкусных вариантов.
Бутерброд – это, пожалуй, одно из самых популярных блюд в мире. Легкий завтрак, быстрый перекус в течение дня, закуска для пикника или даже для праздничного стола – вариантов множество. Чтобы приготовить самый простой бутерброд, достаточно намазать что-нибудь вкусненькое на ломтик хлеба. В нашем обзоре – 9 вариантов намазок, которые можно приготовить из самых простых продуктов.
По одной из версий, изобретателем бутерброда был известный астроном Николай Коперник. Во время польско-тевтонской войны он стал свидетелем эпидемии, которая началась по неизвестной причине. Ученый предположил, что причина болезни может быть в особенностях рациона солдат, и разделил всех на три группы с разным продуктовым набором. Оказалось, что минимальный уровень заболевания был среди тех, кто не ел хлеб. Дальнейшие размышления привели Коперника к пониманию того, что источником инфекции был не сам хлеб, а способ его употребления. Практически никто не гнушался тем, чтобы съесть кусок, если он, например, упал на землю. Эврика! Нужно было намазать черный хлеб чем-то светлым, и тогда грязь будет видна, да и ее можно будет счистить при необходимости. Начали мазать несладкими взбитыми сливками, и эпидемию удалось победить. По сути, классический бутерброд «хлеб с маслом» тогда и появился.
А теперь подробнее о современных вариациях намазок для хлеба. Ниже приведены базовые комбинации, которые можно дополнять на свой вкус зеленью и любимыми специями.
1. Намазка с сардинами
Намазка с консервированными сардинами.
Для такой намазки потребуется 1 банка консервированных сардин в масле и 1 пачка сливочного сыра. Для приготовления однородной массы рыбу (предварительно слив масло) нужно соединить со сливочным маслом и хорошенько размять вилкой. Далее – поперчить по вкусу, сбрызнуть лимонным соком, по желанию добавить мелко нарезанный зеленый лук.
2. Намазка из яиц и лука
Яично-луковая намазка.
Приготовление намазки займет 10-15 минут. Необходимо сварить 2-3 яйца вкрутую, натереть их на крупной терке. Затем добавить мелко нарезанный лук и зелень. Отдельно смешать 100 г размягченного сливочного масла со столовой ложкой густой сметаны, посолить и поперчить по вкусу. После – добавляем к этой смеси подготовленные ранее яйца, все перемешиваем и намазываем на хрустящий тост или мягкую булочку.
3. Намазка из плавленого сырка
Намазка из плавленого сырка.
Для этой намазки понадобятся два вареных яйца, 1 плавленый сырок и 50 г творога. Яйца и сырок натереть на крупной терке, добавить растертый до однородной массы творог, заправить несколькими ложками густой сметаны. Хорошо перемешать, соль, перец, зелень – по вкусу.
4. Намазка из брынзы
Намазка из брынзы.
Для такой намазки потребуется: мелко нарезанный пучок кинзы, 70 г измельченных грецких орехов, 2 зубчика чеснока (раздавить). Отдельно смешать 280 г брынзы и 80 г размягченного сливочного масла, добавить к получившейся массе зелень, орехи, чеснок и тщательно перемешать.
5. Горячий бутерброд с грибами
Горячий бутерброд с грибами под сыром.
Готовится такой бутерброд очень просто. Вначале на подсолнечном масле нужно обжарить мелко нарезанные грибы (можно взять, например, шампиньоны из супермаркета) с репчатым луком (по желанию), посолить и поперчить их по вкусу. Затем выложить грибную смесь на хлеб, щедро посыпать тертым сыром и отправит на 2-3 минуты в разогретую духовку.
6. Творожная намазка
Творожная намазка.
Для творожной намазки потребуется творог 5% или 9%, пучок укропа, петрушки и лука, а также зубчик чеснока. Все мелко нарезать и перемешать. По желанию можно добавить немного майонезного соуса, чтобы масса была более однородной.
7. Намазка из сала
Намазка из сала.
Бутерброд с намазкой из сала для завтрака, конечно же, не подойдет, но вот съесть его в обед мужчины однозначно согласятся. Для того, чтобы приготовить такую смесь, нужно 200 г свежего сала пропустить через мясорубку, добавить пару зубчиков измельченного чеснока, посолить, поперчить (добавляйте красный и черный перец), а после – хорошенько вымесить, не жалея сил.
8. Селедочная намазка
Селедочная намазка.
Селедку и лук мелко нарезать, отварные яйца натереть на терке, растереть мягкое сливочное масло до однородной массы, все перемешать.
9. Экзотическая намазка с авокадо
Намазка с авокадо.
Хоть авокадо пока и не перешло в разряд продуктов ежедневного употребления, купить его в супермаркете – не проблема. Со спелого авокадо нужно снять кожуру, размять его вилкой, сбрызнуть его лимонным соком, добавить оливковое масло, перец и мелко нарезанную зелень и лук.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии