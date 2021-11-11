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Как строили “хрущевки” в 1963 году

В 1963 году американский журнал LIFE опубликовал фоторепортаж о массовом строительстве жилья в городе Москве – столице СССР. Фотограф Стэн Вейман (Stan Wayman) в то время находился в СССР и запечатлел весь процесс, начиная со стадии проектирования и заканчивая новосельями в квартирах, полученных трудящимися от государства совершенно бесплатно…

Как строили “хрущевки” в 1963 году

Первые экспериментальные каркасно-панельные дома были сооружены в 1948 году в Москве на Соколиной горе и Хорошевском шоссе по проектам, разработанным, соответственно Госстройпроектом (при участии Академии архитектуры СССР) и Мосгорпроектом. Автором проекта жилых домов был Лагутенко В. П.

Вначале эти дома высотой в четыре этажа сооружались со стальным каркасом, но из-за большого расхода металла (более 16 кг на 1 м³ здания) вскоре перешли на сборный железобетонный каркас (расход стали до 3,75 кг на 1 м³). С 1950 года, кроме каркасно-панельных домов со связанными стыками, в Москве, Ленинграде, Киеве, Магнитогорске и других городах началось сооружение бескаркасных панельных домов.

Как строили “хрущевки” в 1963 году

Опыт был признан удачным, и Постановлением Совета Министров СССР от 9 мая 1950 года № 1911 «О снижении стоимости строительства» было инициировано проектирование первых высокомеханизированных заводов ЖБИ.



Масштабный переход на новые, прогрессивные решения в области строительства начался с Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 августа 1954 года «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства», которым предусматривалась постройка 402 заводов сборных железобетонных конструкций и организация изготовления деталей на 200 площадках полигонного типа.

Как строили “хрущевки” в 1963 году

Через некоторое время поля вокруг подмосковной деревни Черёмушки стали первой практической строительной площадкой, где в сжатые сроки из готовых домостроительных конструкций возводились пятиэтажные жилые дома. По некоторым сведениям, первой московской «хрущёвкой» является дом № 16 по улице Гримау, 1957 года постройки. Опыт черёмушкинского строительства был впоследствии распространён на всю страну.

Как строили “хрущевки” в 1963 году

Как строили “хрущевки” в 1963 году

По другим сведениям, в самом начале 1950-х годов в крупных промышленных центрах СССР (Москва, Свердловск, Кузбасс) были построены целые кварталы четырёхэтажных капитальных домов, конструкции которых заранее были изготовлены на заводе.

Как строили “хрущевки” в 1963 году

Как строили “хрущевки” в 1963 году

Как строили “хрущевки” в 1963 году

Как строили “хрущевки” в 1963 году

Как строили “хрущевки” в 1963 году

Как строили “хрущевки” в 1963 году

Как строили “хрущевки” в 1963 году

Как строили “хрущевки” в 1963 году

Вручение ключа от квартиры

Как строили “хрущевки” в 1963 году

Как строили “хрущевки” в 1963 году

Как строили “хрущевки” в 1963 году

Новоселье

Как строили “хрущевки” в 1963 году

Как строили “хрущевки” в 1963 году

Как строили “хрущевки” в 1963 году

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