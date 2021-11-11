Как строили “хрущевки” в 1963 году

В 1963 году американский журнал LIFE опубликовал фоторепортаж о массовом строительстве жилья в городе Москве – столице СССР. Фотограф Стэн Вейман (Stan Wayman) в то время находился в СССР и запечатлел весь процесс, начиная со стадии проектирования и заканчивая новосельями в квартирах, полученных трудящимися от государства совершенно бесплатно…







Первые экспериментальные каркасно-панельные дома были сооружены в 1948 году в Москве на Соколиной горе и Хорошевском шоссе по проектам, разработанным, соответственно Госстройпроектом (при участии Академии архитектуры СССР) и Мосгорпроектом. Автором проекта жилых домов был Лагутенко В. П.



Вначале эти дома высотой в четыре этажа сооружались со стальным каркасом, но из-за большого расхода металла (более 16 кг на 1 м³ здания) вскоре перешли на сборный железобетонный каркас (расход стали до 3,75 кг на 1 м³). С 1950 года, кроме каркасно-панельных домов со связанными стыками, в Москве, Ленинграде, Киеве, Магнитогорске и других городах началось сооружение бескаркасных панельных домов.







Опыт был признан удачным, и Постановлением Совета Министров СССР от 9 мая 1950 года № 1911 «О снижении стоимости строительства» было инициировано проектирование первых высокомеханизированных заводов ЖБИ.

Масштабный переход на новые, прогрессивные решения в области строительства начался с Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 августа 1954 года «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства», которым предусматривалась постройка 402 заводов сборных железобетонных конструкций и организация изготовления деталей на 200 площадках полигонного типа.Через некоторое время поля вокруг подмосковной деревни Черёмушки стали первой практической строительной площадкой, где в сжатые сроки из готовых домостроительных конструкций возводились пятиэтажные жилые дома. По некоторым сведениям, первой московской «хрущёвкой» является дом № 16 по улице Гримау, 1957 года постройки. Опыт черёмушкинского строительства был впоследствии распространён на всю страну.По другим сведениям, в самом начале 1950-х годов в крупных промышленных центрах СССР (Москва, Свердловск, Кузбасс) были построены целые кварталы четырёхэтажных капитальных домов, конструкции которых заранее были изготовлены на заводе.Вручение ключа от квартирыНовосельеЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)