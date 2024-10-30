Из-за чего возненавидела Пушкина сестра его жены, и Почему её винят в смерти поэта

Трагическая смерть Александра Пушкин во время дуэли связывается с именем Жоржа Дантеса. Но не только этот человек несет ответственность за трагический исход. Многие склонны обвинять во всем жену поэта — Наталью Гончарову, а также весь петербургский высший свет. Часто в тени остаётся фигура Идалии Полетики, троюродной сестры и близкой подруги Натальи Гончаровой.
Идалия Полетика — кто она
Граф Григорий Строганов./ Фото: https://img.nn2.ru/
Идалия Полетика, урожденная де Обертей, была известна в обществе как внебрачная дочь графа Григория Строганова. По одной из версий, ее матерью была графиня из Португалии Жулиана д’Оейнгаузен, с которой Григорий вступил в брак через двадцать два года после появления на свет Идалии. По другой, отцом девушки был неизвестный французский художник.
В доме Строгановых Идалия жила в качестве воспитанницы. В 1829 году ее выдали замуж за Александра Полетику, который был офицером Кавалергардского полка. Александр Полетика был крестником императора Павла I, что свидетельствовало о его знатном происхождении.
Современники утверждали, что, Идалия была весьма привлекательной женщиной, и была способна конкурировать с Натальей Гончаровой, женой Пушкина, которой Идалия приходилась троюродной сестрой. В отличие от Гончаровой, которую в обществе считали не слишком умной, Идалия отличалась интеллектом, остроумием и веселым характером. Женщина считала себя близкой к искусству литературы, гордилась своим умом и способностью тонко чувствовать прекрасное.
Встреча с Пушкиным и козни Идалии
Идалия организовала встречу Натальи Гончаровой и Дантеса./ Фото: https://biografii.net/
Пути Пушкина и Идалии пересеклись после его женитьбы на Гончаровой. Через некоторое время Идалия стала испытывать к поэту неприязнь. Неизвестно, пытался ли Пушкин ухаживать за женщиной или, напротив, избегал ее. Существует предположение, что причиной ситуации стала неудачная шутка пожта. Он написал в альбоме Идалии стихотворение, представляющее собой страстное “признание в любви”, которое было прочитано гостям в салоне Идалии. Однако в конце вирши Пушкин указал издевательскую дату: “1 апреля”. Вероятно, эта шутка обидела гордую женщину настолько сильно, что она стала желать Пушкину смерти.
Некоторые исследователи считают: она сыграла немалую роль в создании ситуации с поединком Александра и Дантеса. Пушкинист Аринин называл ее инициатором заговора, а Сергей Хрусталёв говорил, что Идалия сама продумала и реализовала схему убийства Пушкина. Еще один вариант: Идалия влюбилась в Дантеса и пыталась скрыть свои отношения с ним,акцентируя внимание на скандале вокруг ухаживаний Дантеса за женой Пушкина.
Именно Полетика была организатором тайной встречи Дантеса и Гончаровой, что произошло за некоторое время до дуэли. Дантес, приемный сын посла, барона Геккерна, активно настаивал на встрече с Гончаровой, угрожая при отказе покончить жизнь самоубийством. Наталья Николаевна, поддавшись уговорам, приняла приглашение, о чем потом горько сожалела. В последние годы своей жизни, говоря о происшедшем, она считала свою неопытность в делах сердечных единственным оправданием этого поступка.
Согласно одной из версий, Полетика подло заманила Натали к себе в квартиру, расположенную в казармах Кавалергардского полка. При этом, чтобы предотвратить любые попытки вмешательства со стороны, Полетика поставила на страже кавалергарда Ланского, своего поклонника и друга Дантеса. Кстати, этот человек стал впоследствии мужем Натали.
Когда Наталья пришла в квартиру, Идалии там не было. Зато там находился сам Дантес, вооруженный пистолетом. Мужчина кинулся к ногам женщины, заявив, что застрелится, если она немедленно станет полностью принадлежать ему. Только появление маленькой дочери Идалии, Лизы Полетики, которая нежданно вбежала в гостиную, спасло Натали. При ребенке Дантес не мог продолжать свои настойчивые домогательства, и женщина убежала из квартиры. По всей вероятности, дома она поведала мужу о случившемся.
Идалию также обвиняют в распространении клеветы и анонимных писем, отправляемых Пушкину. В ноябре 1836 года поэтом был получен издевательский “Диплом Ордена рогоносцев”, где его провозгласили “коадъютором Великого магистра Ордена Всех Рогоносцев и историографом Ордена”. Пушкин говорил при обсуждении инцидента, , что подозревает одну женщину.
Профессор Руслан Скрынников утверждал, что Полетика была распространительницей слухов о тайных отношениях Пушкина с Алексанриной Гончаровой, сестрой Натальи. Полетика старалась очернить поэта и, может быть, даже спровоцировать поединок с одним из братьев Гончаровых. Она утверждала, что поэт изнывал от ревности, но ревновал к Дантесу вовсе не свою жену Натали, а ее некрасивую сестру Александрину.
Злость, которая не угасала
Идалия сохранила ненависть к Пушкину даже после его смерти.
После трагической кончины Александра Пушкина, граф Григорий Строганов, отец Идалии взял на себя заботу о его детях и имуществе. Идалия, известная своим резким нравом, не скрывала радости, когда посмертное издание произведений поэта не смогло принести желанных дивидендов.
В феврале 1837 года Дантес был заключен в тюрьму. Идалия писала ему, рассказывая, как она переживает из-за произошедшего, и как ее сердце сжимается и болит из-за страданий.
Натали Гончарова-Пушкина, вдова поэта, продолжала формальные связи с Идалией, встречаясь с ней на семейных мероприятиях, однако визиты к ней прекратила.
Прошлое не отпускало Идалию. Даже в почтенном возрасте, когда страсти улеглись, она по-прежнему звала Пушкина “извергом” и мечтала отомстить ему, осквернив его памятник. В ее сердце до последнего дня жила непонятная неприязнь к великому поэту, а тайны, которые она хранила, ушли с ней на небеса. Идалия Полетика скончалась в Одессе в 1890 году, оставив после себя лишь горькие воспоминания.
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