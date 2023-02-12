Какие доказательства реальности Всемирного потопа есть у современных учёных

Сколько масштабных потопов было на Земле, и куда ушла потом вода

Атлантида погибла из-за масштабного потопа, который накрыл океанические цивилизации. / Фото:pix.playground.ru

О библейском потопе говорится в легендах и мифах различных народов. / Фото:ua.depositphotos.com

Библейская история о Всемирном потопе и Ковчеге Ноя

Господь выбрал Ноя для постройки ковчега и продолжения человеческого рода

Ковчег с живностью долго плавал, но прибился к горе Арарат

Какие факты могут подтвердить то, что Всемирный потоп является частью реальной истории

Эксперты нашли несколько фактов, подтверждающих реальность Всемирного потопа

На горе Арарат был найден ковчег, которому около 5 тыс. лет. / Фото:istok.ru

Причины, которые могли вызвать Всемирный потоп на планете, может ли это опять повториться

Соленые озера внутри материков могут быть подтверждением Великого потопа./Фото:suntravel.net.ua

Ученые выявили, что в недрах Земли большие запасы воды