Какие доказательства реальности Всемирного потопа есть у современных учёных

Всемирный потоп детально описан в Библии, а также в мифах и легендах народов мира. Согласно библейской истории, это было Божественным наказанием людям за их злобу, ненависть и разврат. Однако был среди них избранный – это Ной и его семья. Бог поручил ему построить огромный ковчег, где переждали потоп его близкие люди и живность. Ученые предполагают, что это далеко не единственный масштабный потоп на Земле. А археологам и геологам удалось получить доказательства того, что потоп действительно произошел, и что его могло спровоцировать.
Сколько масштабных потопов было на Земле, и куда ушла потом вода
Историки упоминают не только о Всемирном потопе. Оказывается, что на Земле произошло несколько масштабных катаклизмов, которые не только привели к гибели людей, но и смогли кардинально изменить жизнь. Ученые выдвигают предположение, что потопов было не менее 30, а сейчас Земля подошла к 31-му. Все процессы в космосе и на планете зависят от циклов.
Атлантида погибла из-за масштабного потопа, который накрыл океанические цивилизации. / Фото:pix.playground.ru
Стандартный космический цикл длится около 13 тыс. лет. Конечно, для человека это огромный период. Поэтому при наступлении нового этапа есть риск того, что Землю опять накроет новый масштабный потоп. Следующий катаклизм может настигнуть человечество уже в XXIII веке. Правда, повышение воды будет постепенным (с 4-12 см до 25 метров). Потом все пойдет на спад. История выделяет несколько масштабных потопов.
Первый произошел 18 тыс. лет назад. В основном от него пострадали океанические цивилизации. Это Атлантида, Гиперборея и Лемурия. Их земли ушли вглубь под воду на 1-1,5 км. Тот же Платон упоминал в своих писаниях, что Атлантида владела огромными площадями земель, вплоть до Египта. О том, что было гигантское количество воды на этих территориях, подтверждает наличие водной эрозии на Сфинксах. Климат Древнего Египта сухой. А наличие водной эрозии может подтверждать не только то, что он находился долгое время в воде, но и был построен при влажном и дождливом климате. После гибели этих народов человечество начинало все с нуля.
О библейском потопе говорится в легендах и мифах различных народов. / Фото:ua.depositphotos.com
Второй или Библейский потоп (Шумерский) произошел 7 тыс. лет назад. Спровоцировало его сильное землетрясение. В результате этого прорвало перешеек пролива Дарданеллы. Это вызвало подъем уровня воды в нескольких морях (Черном, Средиземном, Эгейском и Мраморном) на 100 метров. От воды пострадали жители Европы и Азии. Выжить удалось немногим.
Библейская история о Всемирном потопе и Ковчеге Ноя
Всемирный потоп подробно был описан в Библии. Однако эта история также упоминается в других религиях и легендах различных народов мира. Тем не менее некоторые эксперты сомневаются в том, были эти события в реальности или это всего лишь выдумка отдельных людей. Несмотря на грех, совершенный первыми людьми, Бог даровал долголетие потомкам Адама и Евы, чтобы они смогли быстрее заселить землю.
Господь выбрал Ноя для постройки ковчега и продолжения человеческого рода
Взамен Господь просил сохранить веру и вести праведный образ жизни. Сначала знания о Боге и его проповедях передавались из поколения в поколение. Однако спустя время люди изменились. Они впустили в свою жизнь зло, корысть, зависть, разврат. Тогда Господь решил наслать на Землю дождь, смывая все развращение и нечисть. Перед началом Всемирного потопа Бог решил спасти праведных людей, которые все еще оставались на земле.
Ковчег с живностью долго плавал, но прибился к горе Арарат
Его выбор пал на Ноя, который имел чистое сердце и сильную веру. Господь сказал ему построить большой деревянный корабль – ковчег. Когда все было готово, привел туда Ной «каждой твари по паре». В ковчеге осталась семья Ноя, животные и птицы. Дождь шел много дней и ночей, затапливая все вокруг. Тогда люди все поняли и пожалели, что забыли об обещаниях Богу. Это длилось более полугода.
Ковчег остановился на вершине горы Арарат. Хотя дождь закончился, но вода все еще покрывала всю сушу. Несколько раз выпускал Ной птиц, но все они возвращались. Значит, воды было еще много. Когда очередной раз улетел голубь, то уже не вернулся. Ной, его семья и вся живность ступили на землю, а Господу воздалось от всех спасенных благодарение. Отныне всему живому было положено новое начало.
Какие факты могут подтвердить то, что Всемирный потоп является частью реальной истории
Эксперты нашли несколько фактов, подтверждающих реальность Всемирного потопа
То, что этот природный катаклизм все-таки произошел, забрав миллионы жизней, у многих нет сомнения. Об этом упоминается в мифологии и легендах различных народностей. Правда, до сих пор эксперты не могут прийти к общей дате возникновения потопа. Согласно церковному летосчислению, это событие произошло в 2262 году от сотворения мира.
Подтверждают реальную историю Великого потопа и другие факты:
1. В окаменелых земных породах геологам удалось обнаружить признаки масштабной катастрофы.
2. Археологам удалось найти древние свитки на территории Мертвого моря. Там есть описание Всемирного потопа и ковчега Ноя. Правда, тот напоминал не деревянный дом-корабль, а пирамиду.
3. На горе Арарат сохранился Ноев ковчег как главное доказательство тех времен. Дело в том, что высота горы составляет 5 165 метров. Причем около 1 тыс. метров приходится на ее ледниковую вершину. Гора считается опасной и с трудным подъемом. Некоторым смельчакам все-таки удавалось добраться до ее вершины и увидеть ковчег. Альпинисту из Франции Фернану Наварре удалось побывать в ковчеге в 1955 году. Он сумел взять образцы для радиоактивного анализа, и тот подтвердил, что возраст этого артефакта более чем 5 тыс. лет. Несколько других экспедиций тоже подтвердили его подлинность.
На горе Арарат был найден ковчег, которому около 5 тыс. лет. / Фото:istok.ru
Сегодня большинство экспертов придерживаются версии природного катаклизма, который мог спровоцировать Всемирный потоп. Речь идет о масштабном землетрясении, которое повредило перешеек пролива Дарданеллы. Большую территорию Европы и Азии залило водой.
Причины, которые могли вызвать Всемирный потоп на планете, может ли это опять повториться
Соленые озера внутри материков могут быть подтверждением Великого потопа./Фото:suntravel.net.ua
Большинство ученых склоняются к той мысли, что Великий потоп – это реальная часть истории человечества. И это не просто догадки. Существуют доказательства и находки, которые подтверждают все эти события. Например, почему на суше есть озера с соленой водой (Мертвое море, озеро Туз, Дус-Холь и другие). Или откуда взялись под водой целые древние города и поселения.
Дело в том, что потоп в тот период не был вызван просто многодневным дождем. Это была катастрофа планетарного масштаба. Землетрясения и извержения вулканов привели к разлому земли. Вода начала прибывать из недр планеты.
Ученые выявили, что в недрах Земли большие запасы воды
Ученым удалось найти в Бразилии небольшой алмаз. Он образовался на глубине около 500 км и был выброшен на поверхность. Сенсация была в том, что внутри алмаза был замурован кристалл рингвудита. Это образование было создано в окружении воды и содержит до 2% жидкости. Ученые предполагают, что резервуары с водой находятся в недрах Земли на глубине 400-500 км. Есть гипотеза, что через определенный период времени глубинная вода выходит на поверхность планеты. Спустя время опять сливается вглубь. То есть меняется объем земной гидросферы из-за движения в мантии и коре планеты.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии