Двойной зрачок — миф или генетическая аномалия?

Pupula duplex или двойной зрачок — аномалия, которая зарегистрирована в письменных исторических источниках. Например, один из китайских губернаторов, согласно летописям, имел четыре глаза: по две радужки на каждом глазном яблоке. Однако сегодня люди с такой аномалией не встречаются. Почему?









Глаза с двойным зрачком

Ни один подобный случай не задокументирован официально. Вместе с этим, двойной зрачок упоминается ещё в древности. В частности, древнеримский сочинитель Овидий писал о людях с такими аномалиями. Упоминания о подобных отклонениях



Знаменитый человек с подобной аномалией — китайский министр Лю Чун. Жил он в X веке до нашей эры и, как утверждают легенды, был обладателем двойного зрачка с рождения. Вопреки аномалии, он прекрасно видел. На всех портретах, которые сохранились и дошли до наших дней, внутри глаза Лю Чуна — две радужки и два зрачка. Именно таким его изобразил скульптор Роберт Рипли. Сегодня восковая фигура министра с четырьмя глазами стоит в музее Луи Тюссо. Кроме того, упоминания о людях с двумя зрачками появлялись и в современное время. Например, американская пресса однажды сообщила о Генри Хоуне — живом подтверждении аномалии. Вместе с этим, опять же, «пациент» не появился ни в одном научном медицинском журнале.



Лю Чун



Историки находят простое объяснение упоминаниям о странном феномене. По мнению специалистов, древние люди термин использовали в переносном смысле. Получается, что человека называли «четырёхглазым» не из-за реальных физических отклонений. Так подчёркивали его мудрость или связь с высшими силами. В начале XX века историк Кирби Смит предположил, что «двойными» глазами обладали люди с гетерохромией. Разный цвет радужек создавал ощущение, что у человека два разных глаза. Кроме того,

У кого было два зрачка в одном глазу?

В мифологии аномалия назвалась «дьявольский глаз». Так, у кельтов такие глаза встречались только у крайне неприятных существ. Скажем, у предводителя тёмного народца фоморов — могучего Балора. Ужасное чудовище обладало всего лишь одним глазом, на котором, правда, были сразу две радужки. Балор из этого глаза и молнии метал, и проклятия напускал. Одним взглядом он убивал целые полчища врагов. В кельтском пантеоне Балор занимает место дьявола. Проще говоря, он — главный антагонист добрых сил. Неудивительно, что дурным людям было принято приписывать «



В славянской мифологии две пары глаз позволяли духам, существам и демонам видеть двойственную природу мира. То есть, замечать то, что не заметит человек. В словенской мифологии «двойные глаза» были у существ, внешне похожих на собак. В отличие от кельтов и греков, глаза у них размещались одно над другим. Фактически демон реально был четырёхглазым.



В то же время, существа с «дьявольскими глазами» были не только злыми. В древнекитайской мифологии чудесными глазами обладала птица Чун-мин. Внешне существо походило на петуха, но обладало голосом феникса. Двойной зрачок отражал мудрую сущность птицы. Чун-мин — хранитель «двойной ясности». В корейской мифологии аномалия встречается у правителя-дракона Ким Суро.

Реальная генетическая аномалия

В медицине есть реальная болезнь, которую называют «двойной зрачок». Хотя правильно говорить — поликория. Но выглядит отклонение не так, как на многочисленных фотографиях, которые выдаёт поисковик после запроса «двойной зрачок». При поликории внутри одной радужки действительно образуются отверстия, и они могут иметь неровную форму. Однако радужка никогда не разделяется на две полноценные. В офтальмологии есть понятие «ложная поликория», когда зрачок полностью не разделяется. Между отверстиями остаётся



Поликория



Заболевание редко развивается у взрослых людей. От него страдают в основном младенцы. Отклонение выявляется на первом году жизни. В мире зарегистрировано всего лишь 35 тысяч взрослых человек с поликорией. В зрелом возрасте заболевание провоцируют патологические изменения радужки. Например, из-за атрофии радужной оболочки. С возрастом её сильное истончение может привести к поликории. Вдобавок, сильное воспаление сосудов — увеит — также относится к причинам разделения зрачка. Поликория встречается не только у людей, но и у животных. Лечатся заболевания примерно по одному алгоритму.



Человек с такой аномалией не видит нормально. Оба зрачка реагируют на свет, но ни один не сжимается до конца. Из-за поликории часто формируется фотофобия, так как на сетчатку попадает слишком много света. Зрение ухудшается локально. То есть человек плохо видит только то, что попадает в зону

Как лечить?

При незначительном разделении зрачка достаточно специальных линз. Они корректируют дефект. Два полноценных зрачка внутри одной радужки требуют хирургического вмешательства. Зачастую в таких случаях проводится пластика радужки. Дефекты устраняются без вскрытия глазного яблока. Открытая хирургическая коррекция — метод радикальный. С помощью швов врач формирует единый



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И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram Ни один подобный случай не задокументирован официально. Вместе с этим, двойной зрачок упоминается ещё в древности. В частности, древнеримский сочинитель Овидий писал о людях с такими аномалиями. Упоминания о подобных отклонениях встречаются и в Средневековых трудах. Тем не менее, все описанные случаи проскальзывают только в художественных или полухудожественных сочинениях. Ни один серьёзный медицинский трактат не рассказывает о людях с двойными зрачками.Знаменитый человек с подобной аномалией — китайский министр Лю Чун. Жил он в X веке до нашей эры и, как утверждают легенды, был обладателем двойного зрачка с рождения. Вопреки аномалии, он прекрасно видел. На всех портретах, которые сохранились и дошли до наших дней, внутри глаза Лю Чуна — две радужки и два зрачка. Именно таким его изобразил скульптор Роберт Рипли. Сегодня восковая фигура министра с четырьмя глазами стоит в музее Луи Тюссо. Кроме того, упоминания о людях с двумя зрачками появлялись и в современное время. Например, американская пресса однажды сообщила о Генри Хоуне — живом подтверждении аномалии. Вместе с этим, опять же, «пациент» не появился ни в одном научном медицинском журнале.Историки находят простое объяснение упоминаниям о странном феномене. По мнению специалистов, древние люди термин использовали в переносном смысле. Получается, что человека называли «четырёхглазым» не из-за реальных физических отклонений. Так подчёркивали его мудрость или связь с высшими силами. В начале XX века историк Кирби Смит предположил, что «двойными» глазами обладали люди с гетерохромией. Разный цвет радужек создавал ощущение, что у человека два разных глаза. Кроме того, под двойным зрачком могли подразумеваться реальные патологии. Например, слишком широкие зрачки или заметные повреждения сетчатки. В целом, двойной зрачок имеет богатую историю. Как правило, такими глазами обладали самые жуткие демоны. Или мудрейшие существа.В мифологии аномалия назвалась «дьявольский глаз». Так, у кельтов такие глаза встречались только у крайне неприятных существ. Скажем, у предводителя тёмного народца фоморов — могучего Балора. Ужасное чудовище обладало всего лишь одним глазом, на котором, правда, были сразу две радужки. Балор из этого глаза и молнии метал, и проклятия напускал. Одним взглядом он убивал целые полчища врагов. В кельтском пантеоне Балор занимает место дьявола. Проще говоря, он — главный антагонист добрых сил. Неудивительно, что дурным людям было принято приписывать « дьявольские глаза». Злые существа с двумя зрачками упоминали и древние греки. В частности, Плиний Старший писал о битиях — женщинах со странными глазами, которые убивали взглядом. Отсюда пошло поверье, что все женщины, обладающие двойным зрачком, приносили несчастье. Традиция могла работать и в обратную сторону. Так, о злых и скверных жёнах запросто говорили, что они имеют «два глаза» или приносят неудачу.В славянской мифологии две пары глаз позволяли духам, существам и демонам видеть двойственную природу мира. То есть, замечать то, что не заметит человек. В словенской мифологии «двойные глаза» были у существ, внешне похожих на собак. В отличие от кельтов и греков, глаза у них размещались одно над другим. Фактически демон реально был четырёхглазым.В то же время, существа с «дьявольскими глазами» были не только злыми. В древнекитайской мифологии чудесными глазами обладала птица Чун-мин. Внешне существо походило на петуха, но обладало голосом феникса. Двойной зрачок отражал мудрую сущность птицы. Чун-мин — хранитель «двойной ясности». В корейской мифологии аномалия встречается у правителя-дракона Ким Суро. Отличительные черты существа — рост три метра, разноцветные брови и те самые двойные зрачки. Согласно корейской мифологии, Ким Суро — добрый и мудрый правитель страны «Великий Карак». Неужели аномалия — всё-таки выдумка и сказка?В медицине есть реальная болезнь, которую называют «двойной зрачок». Хотя правильно говорить — поликория. Но выглядит отклонение не так, как на многочисленных фотографиях, которые выдаёт поисковик после запроса «двойной зрачок». При поликории внутри одной радужки действительно образуются отверстия, и они могут иметь неровную форму. Однако радужка никогда не разделяется на две полноценные. В офтальмологии есть понятие «ложная поликория», когда зрачок полностью не разделяется. Между отверстиями остаётся маленькая перемычка. В таком случае нормальный зрачок превращается в «песочные часы». Главный фактор развития заболевания — генетическая предрасположенность.Заболевание редко развивается у взрослых людей. От него страдают в основном младенцы. Отклонение выявляется на первом году жизни. В мире зарегистрировано всего лишь 35 тысяч взрослых человек с поликорией. В зрелом возрасте заболевание провоцируют патологические изменения радужки. Например, из-за атрофии радужной оболочки. С возрастом её сильное истончение может привести к поликории. Вдобавок, сильное воспаление сосудов — увеит — также относится к причинам разделения зрачка. Поликория встречается не только у людей, но и у животных. Лечатся заболевания примерно по одному алгоритму.Человек с такой аномалией не видит нормально. Оба зрачка реагируют на свет, но ни один не сжимается до конца. Из-за поликории часто формируется фотофобия, так как на сетчатку попадает слишком много света. Зрение ухудшается локально. То есть человек плохо видит только то, что попадает в зону поражённого участка. Если заболевание не лечить, рано или поздно зрение в целом сильно упадёт. Может проявиться диплопия, при которой человек видит сразу два изображения одного объекта. В дополнении при поликории начинаются сильные мигрени. Таким образом, нельзя сказать, что люди с «двойными зрачками» спокойно уживаются с дефектом. Зато поликория поддаётся лечению. Более того, с заболеванием необходимо начинать бороться как можно раньше.При незначительном разделении зрачка достаточно специальных линз. Они корректируют дефект. Два полноценных зрачка внутри одной радужки требуют хирургического вмешательства. Зачастую в таких случаях проводится пластика радужки. Дефекты устраняются без вскрытия глазного яблока. Открытая хирургическая коррекция — метод радикальный. С помощью швов врач формирует единый зрачок . Взрослым подобная коррекция назначается редко. Добиться результата можно только на ещё не сформировавшемся, растущем глазе. В большинстве случаев взрослых пациентов бессмысленно оперировать. Тогда врачи назначают линзы для коррекции остроты зрения. Врождённая поликория не опасна. А вот приобретённая может привести к потере глазного яблока, если заболевание не лечить.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:

На самом деле, феномен двойного зрачка — миф и реальность одновременно. С медицинской точки зрения всё выглядит не так приятно, как на картинках. Более того, двойной зрачок требует немедленного лечения.