В какие цвета лучше не красить маленькую комнату

Уверены, вы не подозревали, как за счет цвета можно случайно сделать и без того маленькое помещение в два раза меньше. Рассказываем, как этого избежать.







Существует короткий перечень определенных цветов, которые стоит отметать сразу на этапе планирования ремонта. Вряд ли вы задаетесь целью визуально сузить небольшую комнату, поэтому ознакомиться с рекомендациями все же стоит.



Неправильные нейтральные тона

Ярко-белый

Красный

Модный цвет или «цвет года»

Ярко-оранжевый и желтый

Нейтральные цвета — богатая палитра естественных оттенков, которые чаще всего выглядят спокойно и облагораживают любую комнату. Но мы рекомендуем использовать образцы цветов перед полноценным ремонтом и попробовать нанести немного краски на стены, прежде чем красить всю комнату: к сожалению, немногие знают, что ошибиться с нейтральным тоном очень легко.Покрасить квартиру в белый цвет — далеко не самая лучшая идея. Обилие ярко-белого цвета сделает комнату квадратной и создаст ощущение неприятного беспокойства сродни тревоге в больнице. Если вы преданный поклонник белого, обратите свое внимание на мелово-белый цвет — он, наоборот, легко визуально расширит пространство, и вам не придется отказываться от своей любви к цвету.Чересчур яркие оттенки красного не только будут психологически давить на человека, находящегося в комнате, но и зрительно сделают помещение меньше из-за слишком плотного тона. Присмотритесь к приглушенным оттенкам красного: именно они превратят комнату в энергичную и гостеприимную. Если желаете добавить интересное разнообразие, остановитесь на аксессуарах оранжевого или ржаво-красного цвета. Можете быть уверены: это будет выглядеть изысканно и вместе с тем магнетически-завораживающе.Мы все проходили через это: покупали вещи трендового цвета, который быстро переставал быть актуальным. Если с одеждой все не так страшно, то с ремонтом комнаты дело обстоит гораздо сложнее. Ваша комната должна отражать вашу индивидуальность, поэтому ориентация исключительно на «трендовость» цвета с большой вероятностью подведет вас уже через пару месяцев.Такие цвета обычно ассоциируются с ремонтом в детской комнате и выглядят настораживающими. В небольшом помещении ярко-оранжевый и желтый быстро приведут к головной боли и перенапряжению глаз. Кроме того, под такие цвета просто невозможно найти аксессуары для интерьера так, чтобы в совокупности они выглядели уместно.А вы знали, что желтый цвет часто используется в рекламе еды и ресторанах быстрого питания, потому что на психологическом уровне вызывает голод? Думаете, на постоянной основе испытывать чувство голода из-за неудачного цвета — хороший вариант?