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Скандальная муза Сальвадора Дали: почему Аманда Лир не отрицала слухов о смене пола


Сальвадор Дали и его муза - Аманда Лир

Сальвадор Дали и его муза - Аманда Лир


Диско-дива 1970-х гг., модель, телеведущая, художница Аманда Лир прославилась не только своими творческими успехами, но и тем, что на протяжении 15 лет оставалась музой Сальвадора Дали, моделью и его близким другом. В прессе не утихали споры по поводу ее внешности, низкого голоса и манеры поведения – многие утверждали, что она родилась мужчиной и позже сменила пол. Аманда не подтверждала этих слухов, но и не отрицала. Зачем ей это было нужно?





Аманда Лир

Аманда Лир

 




Художник и его муза

Художник и его муза


Аманда Лир любила мистификации так же, как и ее знаменитый друг, и теперь сложно восстановить настоящие факты ее биографии. Она постоянно называла разные страны местом своего рождения и скрывала истинный возраст. О ее детстве и юности почти ничего не известно. Когда ее встретил Сальвадор Дали, она танцевала стриптиз под именем Пеки Д'Осло. Именно тогда, в 1963 г., появились слухи о том, что он оплатил ей операцию по смене пола. Дали эпатировал знакомых: «Она же родилась мужчиной, вы не знали?»




Аманда Лир и Сальвадор Дали

Аманда Лир и Сальвадор Дали

 




Аманда с Джоном Ленноном и Джорджем Харрисоном

Аманда с Джоном Ленноном и Джорджем Харрисоном


Существует версия, что Дали придумал и новое имя своему «ангелу», как он ее называл. Якобы Аманда Лир – производное от игры слов на французском – L'Amant Dali, то есть «любовница Дали».




Аманда Лир и Сальвадор Дали

Аманда Лир и Сальвадор Дали

 




Аманда Лир и Дали часто появлялись на публике вместе

Аманда Лир и Дали часто появлялись на публике вместе


В 1970-х гг. Аманда Лир стала звездой. В немалой степени этому поспособствовал Дэвид Боуи, с которым у нее был роман. Он также не отрицал слухов о том, что Аманда – транссексуал, и этим только подогревал интерес журналистов к своей протеже. Музыкант убеждал ее: «Молодежь сейчас нуждается в андрогинах, в необычных людях».




Сальвадор Дали и Аманда Лир какое-то время вместе жили и путешествовали

Сальвадор Дали и Аманда Лир какое-то время вместе жили и путешествовали

 




Сальвадор Дали и Аманда Лир

Сальвадор Дали и Аманда Лир

 




Художник и его муза

Художник и его муза


Аманда Лир неоднократно позировала перед камерами полуобнаженной, и эти фото свидетельствуют о том, что она – стопроцентная женщина, и никогда не была гермафродитом или транссексуалом. Но и Сальвадор Дали, и Дэвид Боуи хорошо знали о том, что такое пиар и как работают законы шоу-бизнеса.




Аманда Лир какое-то время работала моделью

Аманда Лир какое-то время работала моделью

 




Сальвадор Дали и его муза

Сальвадор Дали и его муза


В 1984 г. Аманда опубликовала книгу «Дали Аманды», в которой описывала жизнь европейской богемы 1960-х гг. и делилась своими воспоминаниями и впечатлениями от общения с великим художником. Биографы Дали упрекали ее в искажении фактов, но она и не претендовала на историческую достоверность – просто делилась своими мыслями и эмоциями.




Художник и его муза

Художник и его муза

 




Аманда, Гала и Дали часто появлялись на публике втроем

Аманда, Гала и Дали часто появлялись на публике втроем

 




Аманда Лир и Сальвадор Дали

Аманда Лир и Сальвадор Дали


Сегодня Аманда Лир продолжает выпускать сольные альбомы и по-прежнему потрясающе выглядит – в 2013 г. она доказала это еще раз, когда на показе Готье вышла на подиум полуобнаженной в 66-летнем возрасте. Когда она опять слышит вопросы о транссексуальности, отвечает категорично: «Это нелепо. Я женщина до кончиков ногтей». И в этом сложно усомниться!




Великолепная Аманда Лир


 




Аманда Лир на показе Готье в 2013 г.

Аманда Лир на показе Готье в 2013 г.

 




Неувядающая Аманда Лир

Неувядающая Аманда Лир


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