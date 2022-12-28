Марлен Дитрих курит сигареты: 20 фото секс-символа старого Голливуда

Курение часто используют в актерской игре, чтобы подчеркнуть характер или например обстановку, особенно для того, чтобы подчеркнуть утонченность, историческую достоверность или бунтарский дух.

В прежние времена вы знали, что персонаж будет крутым, когда он начинал дымить. Табачные палочки были отличительной чертой гламура и выдержки еще со времен немого кино. Вспомните Марлен Дитрих, вдыхающую густой дым через темные губы, она, как сообщается, выкуривала до 50 сигарет в день. Сигареты были столь же сексуальны, сколь и смертоносны. Но это было тогда.

Курение на экране раньше было повсеместным, потому что, ну, курили все. Не было необходимости в реквизите, потому что табачные компании выстраивались в очередь, чтобы спонсировать телешоу, и платили огромные суммы за стратегическое размещение фильмов и поддержку знаменитостей.

Запрет на трансляцию рекламы курения и табачных изделий в 1970-х годах привел к немедленному и заметному сокращению курения на экране. Но эти цифры снова изменились в 1980-х годах, когда табачные компании начали проводить работу по размещению изображений продукции совместно с крупными голливудскими студиями.

Генеральное соглашение об урегулировании проблемы табака 1998 года и другие инициативы в области общественной безопасности уничтожили явную маркетинговую связь между табаком индустрией развлечений. Тем не менее, реалистичные (и неподцензурные) изображения курения продолжают появлятся на телевидении и в кино.