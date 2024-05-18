7 темных тоннелей, от одного вида которых кровь в жилах стынет

Прекрасные и ужасные тоннели.

1. Тоннели Хеленсбурга

Огромное количество светлячков.

Снаружи куда более зловеще.

2. Тоннель Голиан

В тоннеле все еще нет электричества.

Очень старый тоннель.

3. Готардский автомобильный тоннель

Очень опасное место.

Грандиозная постройка своего времени.

4. Sogn og Fjordane

Самый длинный автомобильный тоннель.

Ехать по тоннелю нужно с повышенным вниманием.

5. Северомуйский тоннель

Мрачноватое местечко.

Выглядит совсем небольшим.

6. Petite Ceinture

Старая железная дорога.

Все заросло зеленью.

7. Тоннель Норфолка

Проходит через пещеры.

Как они туда протискиваются?