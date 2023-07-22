Уникальный порошок для здоровья из листьев хрена

Занимаясь заготовкой хрена, многие хозяйки допускают ошибку, выкидывая листья. На самом деле — лист хрена является очень ценным продуктом, из которого можно приготовить полезный порошок.



Высушенные листья хрена содержат огромное количество витаминов и микроэлементов, с их помощью можно укрепить иммунитет и ускорить процесс выздоровления при вирусных и инфекционных заболеваниях. Применяя порошок из листьев хрена с медом, можно быстро избавиться от кашля. Порошок из листьев хрена будет полезен и людям, которые страдают от несварения желудка.Готовится полезный порошок очень просто. Первым шагом отделите мягкую часть листа от центральной жилки и измельчите зелень.

Разложите зелень на противне, застеленном пергаментной бумагой, и отправьте листья в духовой шкаф, прогретый до 50 градусов. Процесс сушки листьев хрена следует осуществлять при открытой дверце духовки.







Высушенные листья измельчите в кофемолке до порошкообразного состояния.







Порошок хрена станет отличным дополнением супов, горячих блюд и салатов. Такая добавка сделает вкус пищи более интересным и насытит ее полезными веществами.







Хранить порошок из листьев хрена в стеклянных банках можно год.

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