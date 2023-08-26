10 далёких нетронутых островов, на которые не решаются отправиться даже бывалые туристы

Сегодня многие туристы выбирают именно острова, когда речь заходит о летнем или даже зимнем отпуске. Ведь там не просто красиво, но и нетронутая человеком природа, минимум других людей и, конечно же, масса интересных возможностей для досуга. Но знаете ли вы, что в мире существует десять самых опасных островов, откуда не возвращаются живыми и невредимыми даже самые опытные и закалённые путешествиями туристы? Сегодня мы расскажем о тех места, куда лучше не стоит соваться ни при каких обстоятельствах. Ведь некоторые из них стали таковыми не только из-за естественных причин, а и по вине человека.
1. Остров Возрождения (Узбекистан)
Остров Возрождения или остров Смерти. \ Фото: swalker.org.
Территорию этого острова делят между собой такие страны, как Узбекистан и Казахстан. Сам же островок находится в Аральском море и до какого-то времени был абсолютно неизвестен широкому кругу лиц. Считается, что в 1948 году здесь построили суперсекретную лабораторию СССР, что проводила эксперименты с различными бактериями и вирусами, в том числе с оспой, чумой, сибирской язвой и другими в попытке создать собственное биологическое оружие. В 1971 году из-за халатности одного из учёных, вирус оспы вырвался наружу и заразил десятерых людей, трое из которых скончались в ближайшее время. В 1990-х годах секретность этого объекта была нарушена, а потому жителей острова спешно эвакуировали, при этом забросив саму базу. Сегодня это мрачный город-призрак, в котором, по заверению экологов, и по сей день неправильно хранятся контейнеры с вирусами и бактериями, что в любой момент могут дать серьёзную утечку. И хоть власти заявили, что в 2002 году уничтожили все опасные вещества, мало кто действительно верит в это, а потому остров остаётся пустым и по сей день.
2. Северный Сентинел (Индия)
Негостеприимные туземцы. \ Фото: factroom.ru.3.
Данный островок располагается неподалёку от Индии, а именно – в Андаманском море. Его населяет небольшое племя сентинельцев, которые живут в северной части острова и категорически отказываются иметь какие-либо контакты с внешним миром. Все те люди, которые пытались посетить остров, встречались с крайне «дружелюбным» приветствием в виде острых копий и стрел, а те смельчаки, что пробирались в джунгли, не найдены и по сей день. В 2006 году члены племени убили двух рыбаков, поскольку их лодка дрейфовала слишком близко к острову. А за два года до этого сентинельцы отказались от помощи после землетрясения, забросав вертолёты копьями. Власти Индии объявили сам остров и его близлежащие территории зоной отчуждения и запретили приближаться к ним.
3. Остров Груинард (Шотландия)
Смертельная красота. orangesmile.com
В 1881 году этот маленький островок был населён всего шестью людьми, которые жили там на постоянной основе. Однако к 1920-у году остров стал полностью необитаемым. Наверное, именно поэтому правительство Британии решило проводить там секретные биологические эксперименты, которые до последнего времени держались в строгой тайне. Учёные проводили там опаснейшие эксперименты с вирусом сибирской язвы, в ходе которого всё живое на острове, включая животных и растения, погибло. После того, как эксперименты были закончены, а почва признана заражённой, власти Британии пришли к выводу, что необходимо провести процедуру обеззараживания. Официально в 2007 году постановили, что вируса сибирской язвы на острове больше нет, что подтверждают вполне себе живые овечки, ранее заселённые туда. Однако и по сей день остров остаётся полностью необитаемым.
4. Остров Реюньон (Индийский океан)
Опасный рай на земле. \ Фото: travelask.ru.
С XVII века на этом острове кипит жизнь. И не удивительно, ведь он потрясающе красив и не имеет равных себе среди остальных островных представителей. На сегодняшний день этот остров густо заселён, а также открыт для посещения туристов. Что же в нём опасного? К примеру, невероятное количество голодных акул, что так и норовят напасть на пловцов. С 2011 по 2015 год было зафиксировано около 17 нападений этих хищников, и семь из них оказались смертельными. В 2013 году был введён официальный запрет на купание на, вы только вдумайтесь, почти что половине всего острова. Власти Реюньона заявляют о том, что в ближайшее время планируют очистить воды от четырёх десятков акул-быков и их тигровых сородичей. А потому купаться тут стоит с особой осторожностью.
5. Атолл Эниветок (Маршалловы острова)
Радиоактивная свалка. \ Фото: news.mail.ru.
Как и другой остров, входящий в состав Маршалловых островов, Эниветок стал частью ядерных испытаний США. За время, пока длилась холодная война, здесь было взорвано свыше 30 мегатонн тротила. В 1980 году на острове построили особый купол, который имеет название «Рунит», где и по сей день хранятся остатки радиоактивных частиц, загрязненного мусора и других отходов. Однако, по заверению современных экологов, купол, созданный из бетона, имеет довольно хлипкую конструкцию, а потому в любой момент может быть разрушен при помощи мощного тайфуна или даже цунами. Кроме того, считается, что радиоактивные отложения, присутствующие в самой лагуне, куда более опасны чем содержимое, скрытое бетонной плитой.
6. Остров Рамри (Бирма)
Крокодилы против пехоты. \ Фото: war.org.ua.
Этот остров и вовсе не имеет никакой приятной и позитивной истории за своими плечами. Во время Второй мировой войны, японцы, проигравшие в битве с англичанами, решили сбежать через этот болотистый и такой непримечательный с виду островок. Да только они не знали, что в тени густой воды их поджидает невероятная опасность, а именно – десятки и сотни крокодилов. Согласно историческим справкам, все четыре сотни солдат, которые пытались пересечь остров, были схвачены хищниками, а их останки и по сей день скрыты мутной водой и водорослями. Этот клочок земли также упоминается в Книге рекордов Гиннесса, как место, в котором было совершено самое крупное нападение диких зверей на человека.
7. Илья да Кеймада-Гранди (Бразилия)
Остров Змей. \ Фото: lifeglobe.net.
У берегов Бразилии раскинулся небольшой, но известный на весь мир остров Змеиный. На нём проживают десятки видов опасных и ядовитых змей, одной из которых является золотая гадюка, что находится на грани вымирания. В своё время они оказались в ловушке из-за повышения уровня моря, после чего та часть острова, что соединяла его с материком, скрылась под водой. Именно это привело к тому, что змеи начали адаптироваться к новой среде, успешно размножившись до тысячи экземпляров. На сегодняшний день посещение этого острова строго запрещено, а правительство Бразилии допускает туда только специализированных учёных в защитных костюмах. Ведь яд змей способен вызвать не только неприятные ощущения, но и кровоизлияние в мозг, что приводит к очень скорой и болезненной смерти.
8. Остров Миякедзима (Япония)
Остров, где практически каждый носит противогаз. \ Фото: google.ru.
Миякедзима входит в состав группы островов Идзу, что принадлежат современной Японии. Он известен благодаря небольшой, но весьма активной горе Ояма, что раз в несколько десятилетий просыпается и выбрасывает в воздух множество вредоносного газа и лавы. Последняя её активность наблюдалась в период с 2000 по 2004 год. После себя вулкан оставил массу вредной для человеческого организма серы и других испарений. На острове и по сей день расположена особая система оповещения, что уведомляет жителей о повышенном содержании вредоносных веществ в воздухе. А потому этот остров ещё известен тем, что его жители чаще других вынуждены носить противогазы. Такая же история обстоит и с другими островами группы Идзу, где жители вынуждены почти что на ежедневной основе носить противогаз, что уже давно стал частью их моды.
9. Атолл Бикини (Маршалловы острова)
Ещё один ядерный полигон США. \ Фото: orangesmile.com
Небольшой островок в Тихом океане на первый взгляд кажется абсолютно безобидным, но лишь до тех пор, пока не узнаешь его историю. Примерно в 1946 году всё население острова было эвакуировано на другие, соседствующие с ним, поскольку США решила провести на атолле испытания своих новых атомных и водородных бомб. Согласно подсчётам историков, до 1958 года включительно на острове было произведено свыше двадцати взрывов. А потому не удивительно, что даже по происшествию такого количества времени, остров всё ещё остаётся загрязнён радиоактивными частицами. Также здесь невозможно выращивать еду, а воду пить и вовсе не рекомендуется. А потому убедитесь, что атолл Бикини отсутствует в вашем туристическом маршруте.
10. Остров Повелья (Италия)
Мрачный остров Повелья. \ Фото: sputnik8.com.
Этот маленький и довольно непримечательный островок находится между Венецией и Лидо на севере Италии. Поговаривают, что данный остров имеет свои, чёрные пятна на истории. Историки считают, что в своё время именно там создавали так называемые «чёрные ямы», где хоронили умерших во время европейской эпидемии чумы. Согласно сохранившимся данным, там похоронено около ста тысяч несчастных, которые не смогли побороть болезнь и оказались в зоне карантина. Но на этом страшные истории об острове Повелья не закончились. В 1922 году он стал обителью одного известного на тот момент врача, что проводил опыты на умственно отсталых людях, которые частенько приводили к их гибели. Сообщается также, что позже врач сбросился с башни, утверждая при этом, что больше не вынесет общества признаков. В современности остров полностью заброшен, его запрещено посещать туристам, а также он стал частью нескольких программ, исследующих паранормальные явления. Ведь многие итальянцы утверждают, что порой из теней острова слышны крики и другие жуткие звуки.
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