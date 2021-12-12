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Как прогрессирует еда для космонавтов

В 1962 году американец Джон Гленн на борту космического корабля «Friendship 7» выдавливал из металлических тюбиков яблочное пюре и пюре из говядины с овощами прямо себе в рот через отверстие в скафандре. Все это выглядело настолько захватывающе, что прочно засело в коллективном сознании как образ того, что едят космонавты.

Как прогрессирует еда для космонавтов

С тех пор космическая еда сильно изменилась, и сегодня представляет из себя далеко не просто массу с нужными калориями для недолгих полетов на Луну. Космонавты живут в на орбите месяцами, и это требует определенного уровня комфорта, в том числе и в питании. Мы проследили за эволюцией космической еды с начала 60-х годов до сегодняшнего дня и узнали, что ждет ее в будущем.

Прошлое


Еда в тюбиках была действительно очень популярна в США. Но не среди тех, кто, как предполагалось, должен был ее есть. До середины 60-х и миссий «Джемини» и «Аполлон» в тренде была обезвоженная, сублимированная еда в виде батончиков, которую можно было есть по-человечески, но от которой затем оставалось много плавающих в невесомости крошек, повреждавших оборудование.

Космическая еда 50-х и 60-х годов стала настоящим модернистским символом и вселяла веру в прогресс.

В ту эпоху системами питания нередко занимались компании-производители стиральных машин и сушек.
Корпорация «Whirlpool», например, в 1961 году представила модель «Космической кухни» — холодильник, морозильная камера, резервуар с водой и отсеки для хранения продуктов, встроенные в цилиндр размерами 3 на 2,5 метра. Предполагалось, что этого достаточно для хранения всей еды, необходимой в ходе 14-дневной миссии. С 1957 по 1973 годы «Whirlpool» выполнило 300 контрактов на производство космических кухонь, в их штате трудились 60 человек, которые проектировали, тестировали и упаковывали еду для космонавтов.

Как прогрессирует еда для космонавтов

Один из самых известных их продуктов — мороженое космонавта. Несмотря на то, что его можно найти в любой сувенирной лавке любого космического музея, в космосе мороженое побывало лишь однажды — на борту «Аполлона 7» в 1968 году.

За прошедшие десятилетия было много экспериментов с космической едой. Одно время пытались включить в рацион вино, но оно бродило и было недостаточно стерильным для космоса. Пришлось отказаться и от газированной воды, потому что она вела себя очень странно в условиях невесомости.

Одной из главных инноваций стали пристежки, которыми еда крепилась к подносу, ведь в космосе она может запросто улететь, перед тем, как ты начнешь ее есть.

Поднос, в свою очередь, крепился к столу. Самого стола на космической станции изначально не было, потому что на него все равно нельзя было ничего поставить. Но затем он появился по требованию космонавтов, которые хотели садиться за стол и есть по-человечески.

Как прогрессирует еда для космонавтов

Настоящее


На борту Международной космической станции люди живут по 6 месяцев, и еда, будучи важным фактором, влияющим на психологический климат внутри команды, требует особо трепетного подхода.

Сегодня меню космонавтов даже разнообразнее ресторанного. Как утверждает НАСА, космонавты могут выбирать из более 200 видов еды и напитков, большинство из которых разработаны Лабораторией систем космической еды в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. Примерно за 8-9 месяцев до полета проходит специальная сессия по оценке еды, где космонавты пробуют блюда и выбирают себе завтраки, ланчи, обеды и ужины. В еде содержатся все необходимые питательные вещества, ведь космонавтам нужно потреблять в день ровно столько же калорий, сколько на Земле.

Как прогрессирует еда для космонавтов

Некоторая еда находится в обезвоженном виде, что снижает ее массу и объем. Фрукты, рыба или мясо, к примеру, проходят термическую обработку и облучаются, чтобы убить различные микроорганизмы и ферменты. Орехи или выпечка отправляются в космос в своем обычном состоянии

Соль и перец идут в виде жидкостей, а кофе и соки — в виде порошков. В качестве хлеба предпочитают использовать тортильи (мексиканские лепешки), которые не крошатся. Об их преимуществах рассказывает Крис Хэндфилд в этом видео:



Меню на МКС повторяется каждые 8 дней. На праздники космонавты могут запрашивать различные вещи, которые напоминают им о доме. Также у них есть «наборы психологической поддержки» от друзей и семьи. Но простого ассортимента еды недостаточно для того, чтобы не потерять аппетит.

Проблема космической еды в том, что на вкус она не такая, как на Земле — более мягкая и со странным привкусом.

Некоторые особенности диктуются организмом — в невесомости в верхней части нашего тела скапливается больше жидкости, поэтому первые несколько дней у космонавтов повышенное давление, и они не чувствуют запахов. В том числе поэтому и вкус еды становится немного другим. Для этого космонавты везут с собой много соусов, особенно острых.

Из блюд наиболее популярным долгое время был креветочный коктейль, потому что аромат замороженных креветок и соуса особо не менялся. Один из космонавтов даже ел его на завтрак, обед и ужин.

В последние годы, особенно после того, как многочисленные кулинарные шоу стали мейнстримом, с НАСА стали сотрудничать лучшие шеф-повара. Так появилось, например, космическое кимчхи (блюдо корейской кухни из остро приправленных квашенных овощей).

Как прогрессирует еда для космонавтов

Будущее


Если полвека назад космическая миссия длилась всего пару недель, то сегодня встает вопрос о системах еды для миссий, длящихся годами. НАСА уже задумывается о специальных «гидропонных лабораториях», где космонавты смогут выращивать овощи, картошку, бобовые, пшеницу и рис.

В длительных миссиях вопрос о потере аппетита от одной и той же еды встает особенно остро. Одно из возможных решений — разрешить космонавтам готовить самостоятельно. Готовка не только позволяет использовать какие угодно ингредиенты, но и сплачивает коллектив.

В реальности до готовки дело пока не дошло, ведь она требует много воды и энергии, которые как раз таки в дефиците в условиях космоса, а также времени космонавтов, чья жизнь в условиях миссий на самом деле очень занятая. Ну, и в конце концов, невесомость тоже играет роль.
Однако на Марсе гравитация есть и составляет примерно 38 процентов от земной.

В 2013 году в рамках проекта НАСА под названием HI-SEAS (Hawaii Space Exploration Analog & Simulation) в течение 4 месяцев моделировался полет человека на Марс и возможность приготовления космонавтами еды. Исследователи хотели убедиться, возможно ли создать принципиально иную систему питания. Гипотеза была следующей: если космонавты смогут готовить, будучи на поверхности другой планеты, то они смогут восстановить утраченный аппетит.

Как прогрессирует еда для космонавтов

В команде было 6 человек, которые могли готовить только в строго определенные дни. Из приборов были только плитка, духовка и кипятильник. Из продуктов — только те, что пригодны для длительного хранения — мука, рис, сахар и сублимированные ингредиенты, — что крайне важно, так как большое количество энергии не тратится на охлаждение продуктов.

По словам участников, они ждали тех дней, когда им разрешалось готовить — в эти разы пища получалась просто лучше. Плюс готовили обычно по двое, что способствовало общению и разряжало обстановку. Когда ты долгое время находишься запертым в довольно маленьком пространстве, готовка — это еще и возможность проявить какое-то творчество.

Минус самостоятельной готовки заключался в том, что космонавты тратили на нее довольно много времени, однако в условиях длительных миссий невозможно сосредотачиваться на одной только эффективности расходования времени, иначе это вызовет большие психологические расстройства.

Команда в исследовании была собрана из представителей разных культур, что порой сказывалось на том, какую еду участники хотели готовить. Одним не хватало бекона, другим — хлеба. Кроме того, у всех были совершенно разные навыки в готовке, что вполне логично — экипаж космического корабля не может состоять из одних шеф-поваров.

Самыми популярными блюдами в ходе виртуальной экспедиции на Марс были картофельное пюре (из хлопьев) и различные супы — от похлебки из морепродуктов до борща. Некоторые блюда изобретались на ходу, например, «энчилазанья», когда энчиладу (мексиканская кукурузная лепешка с острой приправой) мешали с лазаньей.

Дать возможность космонавтам самим готовить еду — значит дать им независимость, автономию в действиях.

Автономия — очень важная вещь для будущих космических экспедиций. Сейчас космонавты почти все время находятся на связи с центром управления полетом на Земле, и весь их день расписан на 5-минутные промежутки. Но в длительных экспедициях такого не будет из-за задержки сигнала. Более того, если вы хотите, чтобы люди не сошли с ума в ходе, скажем, трехгодичной миссии на Марс, нельзя контролировать каждую минуту их жизни.

Как прогрессирует еда для космонавтов

Как утверждают ученые, технологии могут позволить сделать пребывание на Марсе почти таким же, как пребывание на Земле. В целом поселения будут напоминать исследовательские станции в заполярных регионах, но очень важно, чтобы у них была нормальная столовая.

Если кто-то думает, что космическая еда становится все более и более высокотехнологичной, то он ошибается. Наоборот, еда становится все больше похожей на ту, которую мы привыкли есть на Земле. И по большому счету, все, что людям нужно в космосе — это нормальная еда.

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