Как прогрессирует еда для космонавтов

В 1962 году американец Джон Гленн на борту космического корабля «Friendship 7» выдавливал из металлических тюбиков яблочное пюре и пюре из говядины с овощами прямо себе в рот через отверстие в скафандре. Все это выглядело настолько захватывающе, что прочно засело в коллективном сознании как образ того, что едят космонавты.







С тех пор космическая еда сильно изменилась, и сегодня представляет из себя далеко не просто массу с нужными калориями для недолгих полетов на Луну. Космонавты живут в на орбите месяцами, и это требует определенного уровня комфорта, в том числе и в питании. Мы проследили за эволюцией космической еды с начала 60-х годов до сегодняшнего дня и узнали, что ждет ее в будущем.



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