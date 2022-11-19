Как освежить интерьер своей квартиры

Делать ремонт каждый год могут не все люди. Спустя какое-то время прежний дизайн начинает давить, перестаёт приносить удовольствие. Некоторые начинают перестановку, но есть еще 7 отличных идей, которые освежат вашу квартиру.



Уберите старую мебель, которая вам не нужна

Смените обивку

Выделяйте зоны

Купите все для хранения

Добавьте света

Украсьте стены

Используйте искусство

Присмотритесь к вашей мебели, некоторые детали могут уже устареть. Например, рабочий стол с отделением для CD-дисков точно вам не подходит. Или неудобная кровать, которая потёрлась со временем. Иногда приходится менять мебель, чтобы не обновлять полностью интерьер.Если сам диван и кресло вам все еще нравится, то можно поменять их обивку. Это касается и шкафов, которые можно покрасить или обклеить фотообоями под старый дизайн интерьера.Чтобы не переставлять мебель, но при этом освежить интерьер, достаточно выделить зоны в комнате. В этом деле вам помогут светильники, светодиодные ленты и гирлянды. Если финансы позволяют, то можно купить новую люстру, которая тоже отлично освежает старый дизайн.Интерьер будет выглядеть намного привлекательнее, если из комнаты вы уберете все лишние вещи. Для этого стоит приобрести все необходимое для хранения. Это могут быть практичные органайзеры, удобные стеллажи, подвесные конструкции и многое другое.Если добавить комнате чуть больше света, то даже старые обои заиграют новыми красками. Можно сменить шторы или вообще их убрать, также есть вариант провести свет с яркими лампочками.Если сменить обои или покрасить стены никак нельзя, тогда просто украсьте их. Отлично смотрятся поделки своими руками, которые добавляют особую романтику вашей комнате.И, конечно, самый легкий способ обновить и освежить комнату – это расставить произведения искусства. Картины, статуэтки, фигурные вазы и другие детали отлично впишутся в ваш интерьер.Иногда для обновления своего жилья достаточно несколько новых и интересных деталей. Многое вы можете сделать своими руками, что еще лучше для вашей квартиры.