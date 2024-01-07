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Чем знаменит «инопланетный» город Эль-Альто, который стал визитной карточкой боливийского племени ай



В суровых Андах, где живут представители боливийского племени аймара, есть «инопланетный» город. Дома здесь разноцветные, а их архитектура – словно из будущего. Это вам не классические цветные домики Европы, а нечто иллюзорно-загадочное, как и все, что связано с древними коренными народами Америки. Впрочем, древности здесь нет никакой: строить в столичном пригороде Эль-Альто столь невероятные здания придумал молодой и очень популярный в Боливии архитектор Фредди Мамани Сильвестре.

Ты словно оказываешься в городе будущего или в фантастическом кино. /Фото:zefirka.net

Ты словно оказываешься в городе будущего или в фантастическом кино. /Фото:zefirka.net

 

От трущоб к самобытному мегаполису


В конце прошлого века город Эль-Альто, примыкающий к столице Боливии Ла-Пасу, стал динамично развиваться. Если сто лет назад здесь были в полном смысле трущобы на задворках цивилизации, то постепенно из беднейшего населенного пункта страны Эль-Альто стал превращаться в современный и уникальный мегаполис со стабильной экономикой, получив статус отдельной муниципальной единицы. Более того, по численности Эль-Альто уже превзошел Ла-Пас, уступая пальму первенства лишь Санта-Крусу.
Эль-Альто превзошел своего соседа, город Ла-Пас

Эль-Альто превзошел своего соседа, город Ла-Пас

 

Живут в городе в основном аймара – коренной народ Боливии. Это племя, численность которого в стране очень велика, хотя и подверглось европеизации, интегрируясь в современную среду, все-таки смогло каким-что чудом сохранить свое лицо и индивидуальность. Пройдя через эпоху колониального гнета коренных народов Америки, в начале этого века аймара стали возрождаться и все чаще вспоминать о своих культурных корнях.
Сумасшедшая и грандиозная архитектура приглянулась коренным жителями. /Фото:zefirka.net

Сумасшедшая и грандиозная архитектура приглянулась коренным жителями. /Фото:zefirka.net

 

Географически город возвышается над столицей (его высота над уровнем моря – 4 тыс. метров) и как бы смотрит на посредственный «европейский» Ла-Пас свысока. И это весьма символично, ведь дома в столице не могут похвастаться такой оригинальностью, как в Эль-Альто.
Город смотрит на столицу с высоты своей ультрамодной самобытности. /Фото:cloudinary.com

Город смотрит на столицу с высоты своей ультрамодной самобытности. /Фото:cloudinary.com

 
В сравнении с ярким собратом Ла-Пас выглядит гораздо консервативнее и мрачнее. /Фото:http://venividi.ru

В сравнении с ярким собратом Ла-Пас выглядит гораздо консервативнее и мрачнее. /Фото:http://venividi.ru

 

Интересно, что в философском и духовном плане аймара – не индивидуалисты. Их менталитет основан на принципах общности, взаимовыручки, зависимости друг от друга и общинном образе жизни, так что архитектурная индивидуальность этих сооружений ни в коем случае не является отражением социального менталитета владельцев. Однако горожане с энтузиазмом восприняли идеи архитектора, в которых отражаются элементы местного народного творчества (традиционных узоров на одежде, керамике, коврах), пусть и в ультрасовременном варианте. На зданиях можно угадать силуэты бабочек, змей, кондоров (героев мифологии этого народа), а некоторые дома чем-то напоминают яркие аймараснкие пончо.
Отголоски народного творчества или бурное воображение современного архитектора? /Фото:nineteensixtyeight.com

Отголоски народного творчества или бурное воображение современного архитектора? /Фото:nineteensixtyeight.com

 

Мальчик-аймара оказался решительнее своих родителей


Первые шаги в строительном деле боливийский зодчий Фредди Мамани Сильвестре сделал еще в 14 лет, когда начал помогать в работе отцу-каменщику. Два года спустя он поступил в университет Ла-Паса на факультет гражданского строительства, уже четко понимая для себя, что свяжет жизнь именно с архитектурой. Несмотря на то, что близкие активно отговаривали его от этой затеи (мол, семья небогатая, мальчишке из коренного племени в этой профессии ничего не светит), талантливый парень все-таки пошел своим путем.
Фредди Мамани Сильвестре. Молодой и популярный архитектор, творчество которого понимают не все. /Фото:altervista.org

Фредди Мамани Сильвестре. Молодой и популярный архитектор, творчество которого понимают не все. /Фото:altervista.org

 

В 2005 году Мамани основал собственное архитектурное бюро, и сейчас в нем работают более двухсот сотрудников, а проекты молодых и смелых архитекторов можно встретить по всей стране. Мамани говорит, что в своих работах культивирует так называемый «новый андский» стиль. И хотя не все коллеги принимают такую архитектуру, а некоторые даже считают мужчину сумасшедшим и самоучкой, его проекты стоят огромных денег.
Невероятно красиво!

Невероятно красиво!

 

Дома как символ роскоши и самобытности


Для обеспеченных представителей племени аймара выстроить дом, спроектированный Мамани, или купить в нем квартиру – признак высокого статуса. Это модно и престижно. И надо сказать, что все больше местных жителей могут себе позволить такое жилье, ведь благосостояние горожан постепенно растет. Архитектурная группа под руководством Мамани выстроила в Эль-Альто уже сотни таких домов и останавливаться на достигнутом не собирается.
Дом на стадии строительства. /Фото:nineteensixtyeight.com

Дом на стадии строительства. /Фото:nineteensixtyeight.com

 

Ну а для Мамани эти проекты – и самовыражение, и попытка сделать серый ландшафт столичного пригорода не таким унылым. Яркая футуристическая архитектура делает местный пейзаж одновременно и веселым, и модным, и самобытным, показывая индивидуальность жителей.
Внутри дома тоже можно придумать фантастические вещи. /Фото:his.ua

Внутри дома тоже можно придумать фантастические вещи. /Фото:his.ua

 
Инопланетные дома становятся все популярнее. /Фото:his.ua

Инопланетные дома становятся все популярнее. /Фото:his.ua

 

Архитектор уверен, что благодаря его творчеству боливийцы аймара смогут с гордостью заявить миру о себе и своей уникальности. Кстати, эту идею одобрил и президент страны, ведь он тоже по национальности аймара.
Архитектурные миниатюры на ярмарке Alasitas в Ла-Пасе. /Фото:nineteensixtyeight.com

Архитектурные миниатюры на ярмарке Alasitas в Ла-Пасе. /Фото:nineteensixtyeight.com

 

Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что архитектура Мамани не является чисто аймаранской. Она впитала в себя сразу несколько культур – и андскую (в широком смысле), и европейскую, и футуристическую. Однако в целом получился уникальный и запоминающийся стиль – очень современный, грандиозно-фантастический и присущий только этому городу и этому коренному народу. В общем, своей цели Мамани, в любом случае, добился.

Текст: Анна Белова

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