Чем знаменит «инопланетный» город Эль-Альто, который стал визитной карточкой боливийского племени ай

Ты словно оказываешься в городе будущего или в фантастическом кино. /Фото:zefirka.net

От трущоб к самобытному мегаполису

Эль-Альто превзошел своего соседа, город Ла-Пас

Сумасшедшая и грандиозная архитектура приглянулась коренным жителями. /Фото:zefirka.net

Город смотрит на столицу с высоты своей ультрамодной самобытности. /Фото:cloudinary.com

В сравнении с ярким собратом Ла-Пас выглядит гораздо консервативнее и мрачнее. /Фото: http://venividi.ru

Отголоски народного творчества или бурное воображение современного архитектора? /Фото:nineteensixtyeight.com

Мальчик-аймара оказался решительнее своих родителей

Фредди Мамани Сильвестре. Молодой и популярный архитектор, творчество которого понимают не все. /Фото:altervista.org

Невероятно красиво!

Дома как символ роскоши и самобытности

Дом на стадии строительства. /Фото:nineteensixtyeight.com

Внутри дома тоже можно придумать фантастические вещи. /Фото:his.ua

Инопланетные дома становятся все популярнее. /Фото:his.ua

Архитектурные миниатюры на ярмарке Alasitas в Ла-Пасе. /Фото:nineteensixtyeight.com