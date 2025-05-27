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Вечно хмурый пес Чико стал звездой интернета

Так уж повелось, что самый большой интерес у интернет-пользователей вызывают не милые пушистые зверята, а странные питомцы с неординарной внешностью и разными пороками. Так произошло и с 11-месячным псом породы брюссельский гриффон по имени Чико, который стал сетевой сенсацией благодаря врожденному дефекту нижней челюсти.

Вечно хмурый пес Чико стал звездой интернета

Чико называют «самой сердитой собакой в мире» и происхождение этого прозвища не вызывает ни у кого вопросов. Пес родился с искривленной челюстью из-за чего на его мордочке навсегда застыла недовольная гримаса. Но дефект внешности стал для Чико пропуском к счастливой собачьей жизни и известности, так как делает маленького пса забавным и неповторимым.

Вечно хмурый пес Чико стал звездой интернетаВечно хмурый пес Чико стал звездой интернета

Хозяйка Чико, 47-летняя американка Бель Эванс (Belle Evans), утверждает, что влюбилась в необычного щенка с первого взгляда. После знакомства с малышом у женщины не было даже мысли выбрать другого, менее необычного питомца. «Сердитый» пес получает максимум любви и заботы от своей хозяйки, хотя, судя по его мордочке, вряд ли можно сказать, что он счастлив.

Вечно хмурый пес Чико стал звездой интернета

Вечно хмурый пес Чико стал звездой интернета

Вечно хмурый пес Чико стал звездой интернета Внешность Чико постоянно вызывает вопросы у подписчиков его аккаунта в инстаграме. Многим кажется, что пес — настоящее вместилище зла и агрессии. Но это не так — Бель Эванс заверяет всех, что малыш — невероятно ласковая и послушная собака, которая любит свою хозяйку и дружелюбна с гостями. Вечно хмурый пес Чико стал звездой интернета Вечно хмурый пес Чико стал звездой интернетаВечно хмурый пес Чико стал звездой интернета Кроме этого, «самая сердитая собака» отлично ладит с тремя другими псами, которые живут в доме у Эванс. Женщина рассказала журналистам, что хотя Чико самый маленький в домашней стае, самоуверенности ему не занимать.
Малыш часто выступает в роли заводилы в играх, а также без малейшего стеснения использует своих более крупных собратьев в качестве подушек для отдыха.

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