Вечно хмурый пес Чико стал звездой интернета

Так уж повелось, что самый большой интерес у интернет-пользователей вызывают не милые пушистые зверята, а странные питомцы с неординарной внешностью и разными пороками. Так произошло и с 11-месячным псом породы брюссельский гриффон по имени Чико, который стал сетевой сенсацией благодаря врожденному дефекту нижней челюсти.

Чико называют «самой сердитой собакой в мире» и происхождение этого прозвища не вызывает ни у кого вопросов. Пес родился с искривленной челюстью из-за чего на его мордочке навсегда застыла недовольная гримаса. Но дефект внешности стал для Чико пропуском к счастливой собачьей жизни и известности, так как делает маленького пса забавным и неповторимым.Хозяйка Чико, 47-летняя американка Бель Эванс (Belle Evans), утверждает, что влюбилась в необычного щенка с первого взгляда. После знакомства с малышом у женщины не было даже мысли выбрать другого , менее необычного питомца. «Сердитый» пес получает максимум любви и заботы от своей хозяйки, хотя, судя по его мордочке, вряд ли можно сказать, что он счастлив. Внешность Чико постоянно вызывает вопросы у подписчиков его аккаунта в инстаграме. Многим кажется, что пес — настоящее вместилище зла и агрессии. Но это не так — Бель Эванс заверяет всех, что малыш — невероятно ласковая и послушная собака, которая любит свою хозяйку и дружелюбна с гостями. Кроме этого, «самая сердитая собака» отлично ладит с тремя другими псами, которые живут в доме у Эванс. Женщина рассказала журналистам, что хотя Чико самый маленький в домашней стае, самоуверенности ему не занимать.Малыш часто выступает в роли заводилы в играх, а также без малейшего стеснения использует своих более крупных собратьев в качестве подушек для отдыха . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: