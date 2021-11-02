Граненый стакан: почему у него 18 граней и кто придумал главный символ советского общепита

Советский граненый стакан – настоящая легенда и символ, который может потягаться по популярности и узнаваемости с медведем, чебурашкой, водкой и автоматом Калашникова. На самом деле сложно будет отыскать в советском «фольклоре» вещь, которая был бы окружена большим количеством мифов. Итак, поговорим об этом предмете посуды и символе советского общепита поподробнее.
Сколько граней и почему
На самом деле они разные. |Фото: ay.by.
Первым делом стоит ударить по мифу о количестве граней. На самом деле у классических советских граненых стаканов было не только 18 граней. Были также стаканы 20, 14, 12, 16 и даже 10 гранями. Выбор такой формы обусловлен причинам исключительно прагматичного толка – стакан с четным числом граней намного проще массово производить. Тоже самое касается объемов. Граненые советские стаканы бывали на 50, 100, 150, 200 и 350 мл. Стоимость стакана колебалась от 3 до 14 копеек.
Такие очень просто производить. baraholka.com.ru.
Кроме того, правильная геометрическая форма делала стакан очень прочным и хорошо защищённым от падений, что значительно повышало его ценность для использования на объектах общепита.
Впрочем, существуют весьма «поэтичные» версии о том, что 16 граней символизировали число республик СССР! Ничего общего с действительности эти версии, конечно же не имеют.
Кто первым придумал
Создательница стакана. |Фото: yablor.ru.
На самом деле граненый стакан придумали вовсе не в СССР. Данный предмет посуды существовал еще во времена Российской империи. Конечно, первые стаканы выглядели совсем не так, да и логика в них закладывалась другая. Некоторые историки утверждают, что первые граненые стаканы появились в России при Петре I из-за развития флота. На кораблях срочно понадобилась не падающая посуда.
Все гениальное просто. |Фото: ok.ru.
Классический советский граненый стакан был придуман художником и скульптором Верой Мухиной, той самой, что создала монумент «Рабочий и колхозница». Первый такой стакан был выпущен в 1943 году на стекольном заводе Гусь-Хрустальный (старейшее подобное предприятие на территории России).
С авторством стакана, впрочем, можно также найти «занимательные» мифические версии. Например, что придумал его художник Казимир Малевич, находясь в блокадном Ленинграде. Вот только создатель «Черного квадрата» умер еще в 1935 году в возрасте 56 лет.
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