Признаки, что в вашем доме неуютно

Возникало ли у вас ощущение, что в вашем доме что-то не так? Может быть, казалось, что за каждым углом скрывается негативная энергия? Если это так — не переживайте: в статье мы перечислим признаки неуютного дома и посоветуем, как от этого избавиться.







Почувствовать присутствие странной, негативной энергии в квартире — дело несложное.

Причины дискомфорта в собственном доме

Неприятный запах

Постоянный беспорядок

Недостаточно света

Старая мебель

Непригодные для использования вещи

Симптомы негативной энергии в доме

Чувство гнева

Отсутствие мотивации

Бессонница

Повышенная тревожность

Чувство дискомфорта

Приступы паники

Отсутствие вдохновения

Гораздо труднее определить, что послужило источником для ее возникновения, и устранить это.Квартира с позитивной энергией обычно имеет свежий чистый запах. Если вы чувствуете, что у вас в доме превалирует затхлый запах даже после тщательной уборки и проветривания, вероятнее всего, с помещением действительно что-то не так. Никому не понравится долгое время находиться в месте с тяжелой, застойной энергией.Разбросанные вещи, скопление грязной посуды и неправильно поставленная мебель вполне могут стать источником возникновения негативной энергии в вашем доме. Постарайтесь навести порядок в каждом ящике, воспользуйтесь принципами организации пространства (та же практика «фэн-шуй») — и сравните, изменилось ли ваше психоэмоциональное состояние во время нахождения в квартире.Эта причина «неуютного дома» считается одной из самых распространенных. Держите почаще шторы открытыми, чтобы впустить больше естественного солнечного света, или в крайнем случае расставьте по дому дополнительные светильники. Если в квартире мало света, вы не получаете достаточно витамина D, который помогает вырабатывать дофамин — гормон счастья. Именно поэтому в своем доме вы часто можете пребывать в унылом настроении и чувствовать себя физически уставшим.Антикварная мебель — это, безусловно, красиво. Но зачастую такие вещи хранят тяжелые эмоции своих прежних хозяев, что транслируется уже непосредственно на вас. Если подобная мебель вам очень дорога и вы не хотите от нее избавляться, попробуйте провести ритуалы очистки, чтобы сбросить негативную энергию.Внимательно осмотрите свой дом на наличие вещей, которыми вы уже точно не воспользуетесь при всем желании. Это может быть как старый пиджак, так и переставшая работать микроволновая печь, которая только занимает место.Теперь, когда вы знаете, что может послужить причиной для возникновения негативной энергии в вашем доме, давайте посмотрим, как определить, что вы ее чувствуете на себе.Приходилось ли вам замечать, что вы беспричинно страдаете от злости? Постоянно переживаемые гнев и раздражение вполне могут быть результатом ваших конфликтов с близкими людьми, которые выливаются в негативную энергию и оседают в квартире.Не бойтесь обратиться к специалисту, если вам тяжело нормализовать отношения с окружающими самостоятельно.Если вы потеряли стимул, чтобы работать, не исключено, что таким образом на вас отразилось долгое пребывание в некомфортном месте. В дальнейшем это даже может привести к таким проблемам, как желание уволиться или ненависть к некогда любимому делу.Сон — хороший показатель вашего внутреннего состояния. Если вам жутко долго лежать с закрытыми глазами или вы осознаете, что даже не хотите расслабиться в собственном доме, значит, негативная энергия с большой вероятностью в нем присутствует.Обустройте свое спальное место так, как хочется вам, а не так, как нужно. Уберите подальше настенные часы, если вас отвлекает ото сна громкое тиканье, купите понравившееся постельное белье, положите много маленьких подушек — сделайте все, что вздумается, если после этого у вас появится желание больше времени проводить в кровати.Если у вас не произошли в жизни существенные изменения, которые могли бы стать катализатором для усиления тревожного состояния, возможно, вы действительно имеете дело с «неуютным домом».Займитесь в первую очередь спальным местом. Для благополучия любому человеку необходимо расслабление и душевное спокойствие — нигде вы не найдете их в таком же количестве, как у себя в кровати.Ощущение дискомфорта в своем доме похоже на ощущение дискомфорта в собственном теле. Когда вы беспрерывно находитесь в напряжении и даже не можете уделить время любимому делу, есть шанс, что негатив скрывается вокруг: в беспорядке и грязи.Ваш дом наполнен негативом со стопроцентной вероятностью, если вы содрогаетесь от ужаса, думая о возвращении к родным пенатам. Место вашей силы и отдыха не должно заставлять вас впадать в такое жуткое состояние. Присмотритесь, не вызывает ли у вас чувство паники отдельный предмет или угол в квартире.Особенно актуальная проблема для творческих людей. Причиной отсутствия вдохновения может стать беспорядок на вашем рабочем столе. Сделайте уборку и поставьте на нем предметы, на которые вам было бы приятно часто смотреть или брать их в руки. Одним словом, уделите достаточно внимания мелочам, которые могут помочь вам в достижении комфорта.