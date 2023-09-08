Посуда для микроволновки
Сегодня микроволновая печь не роскошь, а средство, которое способно значительно упростит жизни. Есть люди, которые ошибочно полагают, что микроволновая печь предназначена только для разогрева еды, но это всего лишь одна из немногих ее возможностей. С помощью современной микроволновой печи можно размораживать, разогревать, тушить, варить, запекать и печь. Для этого вам нужно только включить вилку розетки в электросеть и иметь набор посуды, предназначенный для использования в микроволновке.
А вот о посуде для микроволновки, я хочу поговорить отдельно. Наверняка, каждый обладатель этой печи, перед тем как впервые включить ее, внимательно ознакомился со всем, что написано в инструкции, и знает, о том, что далеко не каждая посуда подходит для использования в СВЧ.
К примеру, нельзя использовать медную, чугунную, стальную и эмалированную посуду, из-за того что микроволны не способны пройти через металл и тем самым, такая посуда будет препятствовать разогреву пищи. Кроме этого, при попытке разогреть или приготовить в такой посуде еду, скорее всего, будут возникать искры, что может негативно сказаться на работоспособности микроволновки. Так же не рекомендуется использовать фарфоровую и стеклянную посуду, если на ней есть рисунок, особенно это касается рисунков, которые нанесены золотистой краской. Не стоит использовать и хрустальную посуду, так как в его состав входит свинец, серебро и другие металлы.
Чтоб продлить срок службы СВЧ используйте только специально предназначенную для этого посуду. Купить посуду для микроволновки можно на Westwing.ru. Здесь вы сможете купить тарелку для СВЧ, пароварки и даже целые наборы посуды, с помощью которых вы сможете без проблем приготовить практически любое блюдо.
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