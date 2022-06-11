Секреты готовки, которые наши бабушки точно записали бы себе в поваренную книгу

Порой даже на любителей кулинарного творчества может накатить хандра и полное отсутствие желания проводить время на кухне. А связано это может быть с тем, что они просто не знают, как упростить многие процессы, которые зачастую незаметно отнимают непозволительно много времени и нервных клеток.

Мы подготовили подборку кулинарных хитростей, которые позволят сэкономить время и даже сделать некоторые любимые блюда немного вкуснее.



12. Яйца для салата можно быстро измельчить толкушкой

11. Равномерно распределить блинное тесто на сковороде можно с помощью палочки для суши

10. Чтобы легко натереть цедру для выпечки, лимон нужно заморозить

9. Чтобы аккуратно размягчить сливочное масло, лучше использовать не микроволновку, а водяную баню

8. Чтобы замороженные овощи получились сочными и хрустящими, лучше не размораживать их перед готовкой

7. Зелень сохранится дольше, если промыть ее и накрыть пакетом

6. С помощью шипованной стороны терки можно приготовить яблочное пюре

5. Запах лука на руках легко уберет сырой картофель

4. Чтобы скорлупа лучше отходила от яиц, лучше не варить их, а запекать в духовке

3. Чтобы легко очистить яйца, во время варки в кастрюлю нужно добавить кусочек лимона

2. Чтобы лук не щипал глаза, охладите его в холодильнике или морозилке

1. Равномерно и легко нанести сливочное масло на хлеб можно с помощью пресса для чеснока

Если вам нужно измельчить большое количество вареных яиц, например для начинки пирога или для салата, не торопитесь по привычке браться за нож. Гораздо быстрее и проще это сделать при помощи толкушки для пюре: пара движений — и все готово. Главное, не перестараться, чтобы не получилась кашица.При приготовлении блинов бывает сложно распределить тесто по сковороде ровным и тонким слоем, и уж тем более не у всех получается сделать блин идеальной формы. Обычно приходится вертеть сковородку на весу, и даже это может не дать нужного результата. Если вам знакома такая проблема, попробуйте в следующий раз прибегнуть к простой хитрости: согните пополам палочку для суши и проведите ей по тесту, чтобы получить идеально круглый блин.Лимонная цедра довольно популярный ингредиент многих блюд: от соусов и коктейлей до горячих блюд и выпечки. Чтобы легко натереть цедру, не задев при этом белый слой, который обычно дает горечь, попробуйте заморозить лимон. Кроме того, если вы любите делать лимонный лимонад, вам стоит знать, что замороженные и затем оттаявшие цитрусовые гораздо более охотно выделяют сок.Иногда бывает необходимо срочно размягчить сливочное масло, только что вынутое из морозилки, и нет времени ждать, пока оно станет комнатной температуры естественным образом. В такие моменты велик соблазн просто закинуть его в микроволновку. Однако в этом случае очень легко просчитаться и получить совсем растопленное масло. Более удачным решением будет положить брусок в миску и поставить на водяную баню.Может показаться, что замороженные овощи и смеси лучше доставать из морозилки заранее перед приготовлением, чтобы блюдо не получилось водянистым. Однако это критическая ошибка. На самом деле их не следует размораживать, так как из-за этого они могут потерять хрустящую текстуру. Кроме того, это приводит к тому, что овощи теряют свой вкус, а также питательные вещества, которые были как бы запечатаны в них во время заморозки.Многие наверняка не раз сталкивались с тем, что свежая зелень хранится катастрофически недолго и очень быстро начинает вянуть или сохнуть. Чтобы предотвратить развитие этих процессов и продлить срок ее хранения, попробуйте такой способ: промойте веточки, отряхните, поставьте в стакан и накройте сверху пакетом. Затем просто следите за тем, чтобы в емкости не образовывалось слишком много воды, иначе зелень начнет гнить.Сторона терки с шипами используется редко, а зря. На самом деле для нее есть множество полезных применений. Например, с ее помощью можно приготовить фруктовое или овощное пюре для малышей или сделать сок. Кроме того, она отлично подходит для того, чтобы мелко натереть специи вроде корицы или мускатного ореха.Существенная проблема, с которой мы сталкиваемся после нарезки лука, — это въедливый запах, остающийся на коже и не пропадающий даже после неоднократного мытья рук с мылом. Однако есть одна простейшая хитрость: чтобы избавиться от лукового аромата, просто возьмите кусочек сырого картофеля и протрите им пальцы.Наверняка все испытывали разочарование из-за неудачно сваренных яиц, от которых скорлупа отходит вместе с кусочками белка, превращая продукт в месиво. К счастью, существует решение этой проблемы. Нужно разогреть духовку до 160 °, поместить яйца в форму для кексов и отправить их запекаться на 30 минут. А потом положить в миску с холодной водой на 10 минут. Идеальный метод, особенно для большой семьи.Если же вам нужно приготовить всего несколько яиц и не хочется для этого включать духовку, можете применить другую хитрость: просто добавьте в кастрюльку во время варки дольку лимона. Благодаря этому скорлупа тоже будет легко сниматься.Существует множество любопытных способов порезать лук, не истекая слезами. Один из них — охладить луковицу перед нарезкой. Для этого можно положить ее в холодильник на 30 минут или подморозить в морозильной камере в течение 15 минут. Благодаря этому вещества, выделяющиеся вместе с соком лука, нейтрализуются, и наши слизистые останутся невредимыми.Сделать бутерброд с подмороженным сливочным маслом довольно сложно, так как оно не ложится на хлеб, а если прикладывать усилия при размазывании, то он легко крошится. В следующий раз, когда вам срочно нужно будет намазать булку маслом, а времени на его аккуратную разморозку не будет, отрежьте кубик и прогоните его через пресс для чеснока.У вас наверняка имеются и собственные кухонные хитрости, о которых мало кто знает. Поделитесь парочкой своих советов в комментариях.