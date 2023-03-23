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20 голливудских красавцев, которым ну ооочень идут длинные волосы!

Кстати, о прическе. В последнее время в Голливуде стало модно отращивать волосы. И знаете, что?

Крис Хемсворт


1

Джейсон Мома


2

Джаред Лето


3

Брэд Питт


4

Колин Фаррелл


5

Орландо Блум


6

Джонни Депп


7

Киану Ривз


8

Бен Барнс


9

Карл Урбан


10

Чарли Ханнэм


11

Шон Бин


12

Вигго Мортенсен


13

Том Хиддлстон


14

Мэттью МакКонахи


15

Джерард Батлер


16

Мэл Гибсон


17

Джош Холлоуэй


18

Хью Джекман


19

Леонардо ДиКаприо


20

Кит Харингтон


21

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20 голливудских красавцев, которым ну ооочень идут длинные волосы!

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20 голливудских красавцев, которым ну ооочень идут длинные волосы!Подписаться на мой Instagram
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