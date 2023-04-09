Прикованная к постели девочка стала супермоделью пятидесятых

Восемь лет жизни будущая звезда болела тяжелейшей формой ревматизма и не покидала постель. В мир моды она попала совершенно случайно.
«Долговязое существо с уродливыми зубами»
Девушка родилась в 1927 году в нью-йоркском Куинсе, в смешанной польско-ирландской семье. В 10 лет малышка оказалась прикованной к постели на долгие годы и практически не получила образования, что впоследствии служило постоянным поводом насмешек над ней в СМИ. Чтобы как-то развлечь себя, девочка много рисовала. Подписывала она свои работы первыми буквами полного имени Дороти Вирджиния Маргарет — Довима Джуба.
«Я никогда не считала себя красивой женщиной. Ребенком я была костлявым, долговязым существом с уродливыми передними зубами — я сломала их, играя в мамином шкафу», — потом в одном из интервью расскажет о себе супермодель.
В 18 лет болезнь отступила, и Дороти начала жить обычной жизнью малообразованной девушки из рабочей семьи, устроившись продавщицей леденцов в магазинчик на Пятой Авеню. Однажды она ждала подругу у лифта и встретилась взглядом со внимательно рассматривающим её мужчиной. Он пригласил её принять участие в фотосессии для журнала «Glamour», девушка согласилась, и буквально через час судьба Довимы была решена.
Первая топ-модель
Уже на следующий день хрупкая, изящная и совершенно наивная девушка стала моделью агентства «Ford». Её карьера была удивительно стремительной и яркой. Довима снималась не только для «Glamour», но и для легендарного «Vogue», и «Harper’s Bazaar» и большинства других модных журналов пятидесятых. Она была одной из любимых манекенщиц Кристиана Диора и Жака Фата. Очень быстро Довима стала самой высокооплачиваемой моделью и первой удостоившейся приставки супер-.
Головокружительный успех модели неразрывно связан с легендарным фешн-фотографом Ричардом Аведоном. Он боготворил Довиму и называл «самой удивительной красавицей своего времени». Кульминацией их совместной работы стала съёмка в здании Зимнего цирка в Париже в 1955 году. Фотография «Довима со слонами» была опубликована в сентябрьском выпуске журнала «Harper’s Bazaar», а в 2010 году на аукционе Christie’s за эту фотоработу отдали рекордные $1 151 976. Кстати, изысканный наряд модели на этом фото— первая работа тогда никому не известного 19-летнего юноши, которого Диор недавно взял в ассистенты. Звали юношу Ив Сен-Лоран.
При всей своей поистине аристократической утончённости Довима не отличалась интеллектом. Например, после выездных съёмок в Египте журналисты спросили её, какое впечатление на неё произвела Африка, на что супермодель ответила, что никогда там не была. Узнав же, что Египет — это страна в Африке, Довима с удивлением воскликнула: «Надо было просить в два раза больше за работу!» Коллега звезды по подиуму, модель Дориан Ли так говорила о ней: «Довима была недалекая и малообразованная, но совершенно потрясающая».
Личная жизнь Довимы
Вопреки крайне удачной карьере, семейная жизнь супермодели не складывалась. После первого неудачного брака с сотрудником банка Довима вышла замуж за Алана Мюррея, который жил на средства супруги и при этом нередко поднимал на неё руку. В итоге он разрушил и карьеру Довимы. По его настоянию и так свой самый высокий по тем временам гонорар она подняла до сумасшедших по тем временам 75 долларов, и её попросту перестали приглашать на съёмки и показы. Довима занималась в актёрской студии, снялась в музыкальном фильме и в ТВ-программах, но в Голливуде ей не удалось добиться успеха.
Из-за мужа Довима впуталась в грязную историю с попыткой присвоения доли в агентстве Plaza Five. Модель рассорилась с друзьями и последними заказчиками. В шестидесятом году женщина вместе с дочерью попыталась сбежать от тирана-мужа, однако он заявил о похищении ребёнка, и Довиму в придачу ко всему навсегда лишили родительских прав.
Бывшая супермодель снова работала продавщицей и даже официанткой. Через несколько лет она всё-таки нашла своё женское счастье — в браке с барменом, но продлилось оно недолго: муж скончался от рака. Вскоре ей диагностировали рак груди. Довима ушла из жизни в 1990 году в возрасте 63 лет.
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