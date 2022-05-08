Взгляд в прошлое: жизнь в Армении в первой трети ХХ века

Уличная сцена в Ереване во время голода в Армении. 1922 год.
1920-е годы были непростыми для Армении. Остро стоял вопрос армянских территория, проблема ликвидации международно-правовых последствий преступления геноцида армян. Как жили армяне в то нелёгкое время запечатлено на старых фотографиях, которые можно увидеть в нашем обзоре.
1. Достопримечательности Еревана
Вид на главные достопримечательности Еревана с холма в 1920 году.
2. Ереван в 1930 году
Изменение города Еревана с 1920 года по 1930 году.
3. Комплекс в Ереванской больницей
Больница в Ереване в 1930 году. Состояла из родильного отделения и школы для акушерок. Было построено под руководством Александра Таманяна.
4. Хайгаз Карагезян перед родительным отделением
Хайгаз Карагезян, представитель Армянского благотворительного союза, стоит перед родильным отделением больницы в Ереване
5. Председатель Армянского Совета Народных Комиссаров
Лукашин - председатель Армянского Совета Народных Комиссаров
6. Здание выделенное для представителей интеллигенции
Здание в Ереване, выделенное университетской профессуре и другим представителям интеллигенции в 1930-х годах.
7. Центр офтальмологии
Офтальмологическая клиника. Город Ереван, 1930 год.
8. Строительство туристического комплекса
Строительство нового туристического комплекса в Армении. Город Ереван, 1930 год.
9. Армянские сироты
Армянские сирот в Александрополе в начале 1920-х годов.
10. Во время голода в Армении
Уличная сцена в Ереване во время голода в Армении. 1922 год.
11. Новые машины в гараже
Гараж в Нубарашене. 1930 год.
12. Закладка фундамента
Строительство в Нубарашене. 1930 год.
13. Группа школьников
Школьники возле входа в школу в Нубарашене. 1930 год.
14. Читательский зал
Библиотека и читальный зал в Нубарашене. 1930 год.
15. Группа учащихся из детского дома
Группа учеников из детского дома и профессионально-технического училища в Алеппо перед отъездом в Армению в 1924 году.
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