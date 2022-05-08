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Взгляд в прошлое: жизнь в Армении в первой трети ХХ века


Уличная сцена в Ереване во время голода в Армении. 1922 год.

Уличная сцена в Ереване во время голода в Армении. 1922 год.

1920-е годы были непростыми для Армении. Остро стоял вопрос армянских территория, проблема ликвидации международно-правовых последствий преступления геноцида армян. Как жили армяне в то нелёгкое время запечатлено на старых фотографиях, которые можно увидеть в нашем обзоре.

1. Достопримечательности Еревана


Вид на главные достопримечательности Еревана с холма в 1920 году.

Вид на главные достопримечательности Еревана с холма в 1920 году.

 

2. Ереван в 1930 году


Изменение города Еревана с 1920 года по 1930 году.

Изменение города Еревана с 1920 года по 1930 году.

 

3. Комплекс в Ереванской больницей


Больница в Ереване в 1930 году. Состояла из родильного отделения и школы для акушерок. Было построено под руководством Александра Таманяна.

Больница в Ереване в 1930 году. Состояла из родильного отделения и школы для акушерок. Было построено под руководством Александра Таманяна.

 

4. Хайгаз Карагезян перед родительным отделением


Хайгаз Карагезян, представитель Армянского благотворительного союза, стоит перед родильным отделением больницы в Ереване

Хайгаз Карагезян, представитель Армянского благотворительного союза, стоит перед родильным отделением больницы в Ереване

 

5. Председатель Армянского Совета Народных Комиссаров


Лукашин - председатель Армянского Совета Народных Комиссаров

Лукашин - председатель Армянского Совета Народных Комиссаров

 

6. Здание выделенное для представителей интеллигенции


Здание в Ереване, выделенное университетской профессуре и другим представителям интеллигенции в 1930-х годах.

Здание в Ереване, выделенное университетской профессуре и другим представителям интеллигенции в 1930-х годах.

 

7. Центр офтальмологии


Офтальмологическая клиника. Город Ереван, 1930 год.

Офтальмологическая клиника. Город Ереван, 1930 год.

 

8. Строительство туристического комплекса


Строительство нового туристического комплекса в Армении. Город Ереван, 1930 год.

Строительство нового туристического комплекса в Армении. Город Ереван, 1930 год.

 

9. Армянские сироты


Армянские сирот в Александрополе в начале 1920-х годов.

Армянские сирот в Александрополе в начале 1920-х годов.

 

10. Во время голода в Армении


Уличная сцена в Ереване во время голода в Армении. 1922 год.

Уличная сцена в Ереване во время голода в Армении. 1922 год.

 

11. Новые машины в гараже


Гараж в Нубарашене. 1930 год.

Гараж в Нубарашене. 1930 год.

 

12. Закладка фундамента


Строительство в Нубарашене. 1930 год.

Строительство в Нубарашене. 1930 год.

 

13. Группа школьников


Школьники возле входа в школу в Нубарашене. 1930 год.

Школьники возле входа в школу в Нубарашене. 1930 год.

 

14. Читательский зал


Библиотека и читальный зал в Нубарашене. 1930 год.

Библиотека и читальный зал в Нубарашене. 1930 год.

 

15. Группа учащихся из детского дома


Группа учеников из детского дома и профессионально-технического училища в Алеппо перед отъездом в Армению в 1924 году.

Группа учеников из детского дома и профессионально-технического училища в Алеппо перед отъездом в Армению в 1924 году.

 

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Взгляд в прошлое: жизнь в Армении в первой трети ХХ века

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Взгляд в прошлое: жизнь в Армении в первой трети ХХ векаПодписаться на мой Instagram
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